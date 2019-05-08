Pinterest, Ocak 2010’dan itibaren faaliyetlerini sürdüren istikrarlı bir sosyal medya platformudur ama henüz her dört insandan üçünün kullandığı bir sosyal medya platformu haline gelmiş değildir. Pinterest denildiğinde insanların aklına ilk olarak estetik odaklı veya güzel fotoğraflar gelmektedir. Peki Pinterest nedir ve nasıl kullanılır?

Bu yazı, Pinterest kullanmaya başlamak isteyen sosyal medya kullanıcılarına Pinterest’ın ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını açıklamaktadır.

Pinterest Nedir?

Pinterest, 2010’dan bu yana süregelen bir görsel paylaşım sitesidir. Yaratıcılığı ön plana çıkarmak ve harika eserlerinin saklanabileceği bir ortam sunmak için tasarlanmıştır.

Pinterest’ı bir sosyal ağ platformu olarak kullanabilirsiniz ama kullananların çoğu, Pinterest’ı bir sosyal ağ platformu olarak kullanmaktan ziyade seyahat, moda ve iç dekorasyon hakkında fikir toplamak ve ilham almak için kullanıyor. Pinterest, kendini görsel keşif motoru olarak tanımlıyor; haksız da sayılmaz.

Pinterest, projeniz ne olursa olsun ihtiyacınız olan görsellere hızlıca ulaşmanızda yardımcı olur. Kullanıcı dostu arayüzü, popüler olmasının nedenleri arasında en önde gelmektedir. Kısacası Pinterest, sadece ekranı kaydırarak saatlerinizi geçirebileceğiniz bir yerdir.

Pinterest Nasıl Kullanılır?

Pinterest, bünyesinde birkaç unsur barındırır. Bu unsurlardan bazıları şunlardır:

1. Pinler

Pinterest’ın en önemli unsurlarından biri şüphesiz ki pinlerdir. Pinler, beğendiğiniz bir görseli kaydetmenize yarar.

Bir görseli kaydetmek için görselin üzerine tıklayın, açılan görsel önizlemesinin sağ üst bölümünde yer alan “Kaydet” butonuna tıklayın.

2. Arama Çubuğu

Ekranın sol üst köşesinde arama çubuğunu göreceksinizdir. Bu çubuğa bir anahtar kelime yazarak anahtar kelimeyle ilişkili paylaşımlara ulaşabilirsiniz.

Pinterest, bir kelimeyi yazdığınız zaman, kelime ile ilgili konuları arama çubuğunun hemen altında sıralayacaktır. Bu sıralanan konular, arama çubuğunun hemen altındaki renkli butonlardır.

3. Profil

Pinterest’ın en önemli kısmı elbette ki profilinizin kendisidir. Adınıza tıklayan herkes genel bilgilerinizi, avatarınızı ve bağlantılarınızı görüntüleyebilir. Bunun yanında, takipçi sayınızı, takip ettiğiniz kişi sayısını da görüntüleyebilirler.

Takip ettiğiniz kişi sayısının sizi takip eden kişi sayısından az olmasının, kullanıcıdan kullanıcıya büyük farklılıklar gösterebileceği unutulmamalıdır.

4. İlgi Alanı

İlk kez hesap oluşturan kişilerin ilgi alanlarının belirlenmesi istenir. Kayıt işleminizi başarıyla gerçekleştirdiğiniz zaman, ana sayfada yer alan görseller ve arama çubuğunda arattığınız görseller, ilgi alanınıza göre listelenecektir.

5. Panolar

Pinterest’ın en önemli unsurlarının sonuncusu, panolardır. Panolar, kişisel kullanım için ya da başkalarına göstermek için kaydettiğiniz pinlerin tutulduğu yerdir.

Bir pano oluşturmak için profilinize gelin ve yukarıdaki “+” işaretine tıklayın. “Pano Oluştur” seçeneğinin üzerine basın.

Belirli bir temaya ya da bir amaca sahip bir pano oluşturabilir, bu oluşturulan panoya pinlerinizi kaydedebilirsiniz.