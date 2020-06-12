PlayStation 5 İlk Oyunları Gösterildi

PlayStation 5 için büyük gün sonunda geldi ve çattı. Esasında geçtiğimiz hafta içerisinde gerçekleşmesi beklenen etkinlik, Birleşik Devletler'i karıştıran George Floyd cinayeti ve akabinde gelen protestolardan dolayı Sony Interactive Entertainment tarafından bu haftaya ertelenmişti. Dün TSİ 23:00 sıralarında da büyük bir sabırsızlıkla beklediğimiz etkinlik başladı. PlayStation 5 konsolunda oynayacağımız oyunları ilk kez görme fırsatımız oldu.

PlayStation İlk Oyunları Tanıtıldı!

Bir saatten birazcık fazla süren yayın sırasında sayısız oyun gösterimi yapıldı. Bu oyunlardan bazıları daha önceden duyurulmuş olanlar iken, uzun zamandır söylentiler ile varlığını sürdürüp de ilk kez etkinlik sırasında gördüğümüz oyunlar oldular. Oyunların yanı sıra konsolun kendisini de bu etkinlikte görebildik. Gelin hep birlikte fragmanlara bir göz atalım. PS5 çıkacak oyunlar listesi adresinden ise bugüne kadar duyurulan tüm oyunlara göz atabilirsiniz.

Grand Theft Auto V

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Gran Turismo 7

NBA 2K21

Godfall

Ratchet & Clank: Rift Apart

Project Athia

Returnal

Oddworld: Soulstorm

GhostWire: Tokyo

Demon's Souls Remake

Resident Evil Village

Horizon: Forbidden West

Pragmata

Deathloop

Solar Ash

Goodbye Volcano High

Kena: Bridge of Spirits

Bugsnax

STRAY

Sackboy: A Big Adventure

Destruction AllStars

JETT: The Far Shore

Hitman III

Little Devil Inside

Astro's Playroom

PlayStation 5 Tasarımı Nasıl Olacak?