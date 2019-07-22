Podcast, bloglardan çoğu zaman daha çok ilgi görür ve genellikle daha eğlenceli ortamlardır. Podcast yayınlarına başlamadan evvel, kitlenizin kendi kendine hızlı ve basit bir şekilde yükseleceğini ummuş olabilirsiniz ama unutmamalısınız ki başarılı bir sonucu yakalamanın sırrı, milyonda bir olabilecek güzellikleri beklememektir.

İşler istediğiniz gibi gitmedi ve kitlenizi elde edemediniz. Bu gibi durumlarda yapabileceğimizin en iyisi ne olabilir? Kepenkleri kapatmak ve bir elveda bile etmeden gitmek? Pes etmeyi seviyorsanız bu kesinlikle işe yarar ama hala içinizde en ufak bir başarı yakalama isteği varsa buraya gelme nedeninizi hatırlayın ve yazıyı okumaya devam edin.

Bu yazı, hatalarınızı (veya eksiklerinizi) düzeltmek, nelerin yanlış gittiğinin farkına vardırmak istiyor. İşte Podcast kitlenizi büyütmenin en basit 6 yolu!

1. İyi ve Eksik Yönlerinizi Gözden Geçirin

Kitlenizin istediğiniz seviyede olmamasının nedenlerini öğrenmek için iyi ve eksik yönlerinizin ne olduğuna dair dürüstçe bir rapor hazırlamaktır.

Neleri iyi yapıyorsunuz?

Sahip olduğunuz özellikler neler?

Zayıf olduğunuz yönler neler?

Çok ele alınan herhangi bir konu hakkında yayın yapıyorsanız, bu yayını yapan diğer yayıncılardan nasıl sıyrılabileceğinizi, nasıl daha özgün biri olabileceğinizi düşününüz.

Bölümlerin genellikle sıkıcı olduğunu düşünüyorsanız, içeriklerinizi daha eğlenceli hale nasıl getirebileceğinizi düşününüz. Kullanmakta olduğunuz ses ekipmanlarının bile buna bir etkisi olabilir, her ihtimali gözden geçirmelisiniz.

2. Niş Bir Alan Belirleyin

Yukarıda da bahsi geçtiği gibi, büyümenizi engelleyebilecek en önemli faktörlerden biri, en çok ele alınan konuları tekrar tekrar ele almaktır. O kadar çok rakibin arasından tek parça çıkabileceğinizi düşünmemelisiniz. Hedefinizi küçültmeli, daha rekabetsiz ortamlardan yürümeyi denemelisiniz.

3. Diğer Yayıncılar ile Etkileşimde Kalın

Kendiniz ve kitleniz için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri, diğer yayıncılar ile etkileşimde kalmaktır ama bunun, onlara birer sayı olarak bakmanız anlamına gelmediğini unutmamalısınız. Başarılı bir Podcast yayıncısı olmak için diğer yayıncılar ile gerçek anlamda iletişim kurmalısınız.

Diğer yayıncılar ile iletişim kurduğunuz zaman, kitlenizin büyümesi bakımından nelerin işe yarayıp nelerin işe yaramadığı ile ilgili ipuçları paylaşabilirsiniz. Birbirinizin içeriğini beğenirseniz, birbirinizi kendi yayınlarınızda önerebilir ve her iki tarafın da büyümesini sağlayabilirsiniz. Beğendiğiniz insanları desteklemek son derece doğal bir şeydir ve büyümenize önemli ölçüde katkı sağlar.

4. Yayınlarınızda Konuklara Yer Verin

Kitlenizi büyütmenin bir başka yolu da yayınlarınızda konuklarınıza da yer vermektir. Bu konuklar kendi alanlarında uzman ya da büyük bir kitlesi olan kişiler olabilir. Kendisinin bolca takipçisinin olması, takipçilerinin onu dinleyeceği anlamına gelir.

5. Diğer Yayınlara Konuk Olun

Yayınlarınızda başka yayıncılara, alanında uzmanlara, ünlülere veya sansasyon yaratacak herhangi kişilere yer vermenin yanı sıra başka yayınlara da konuk olabilirsiniz. Bu, diğer yayıncılar ile etkileşim içinde olmanın en güzel yollarından biridir.

6. Mevcut Kitlenizi Değerlendirin

Son olarak ve muhtemelen yapabileceklerinizin en önemlisi, sahip olduğunuz kitleyi değerlendirmektir. İnsanların Podcast yayınlarını izlemesinin nedeni, yayıncıların konuşmasını ve genellikle konuştukları konunun ilgi çekiciliğidir.

Kitlenizden sorular alın ve aldığınız bu soruları cevaplayın. Gönderilerinize yorum yapıldığı zaman, vaktinizin önemli bir kısmını bu yorumlara ayırmaya çalışın. Yayınlarınızı inceleyen veya yayınlarınızın devamlılığının sürmesini sağlamak için bağışta bulunan kimselere özel olarak teşekkür edin.

Dinleyicilerinize daha ilgi çekici içerikler sunmanız, onların yayınlarınızı başka kişilere önerme olasılığını da artıracaktır.