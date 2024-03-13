Polestar Phone Özellikleri ve Fiyatı

Volvo ile Geely’nin iş birliğinden doğan Polestar’ın akıllı telefonu piyasaya sürülmeye hazırlanıyor. Polestar Phone adı ile ortaya çıkan model IMEI veritabanında görüntülendi.

Markanın ilk telefonu olma özelliğini taşıyor ancak sıfırdan tasarlanmış bir model olmadığı belirtiliyor. Meizu 20’nin tekrar markalandığı bir cihaz bizleri bekliyor. Peki, bu telefonun sunduğu özellikler neler? Satış fiyatı ne kadar? İşte, detaylar!

Polestar Phone Özellikleri

IMEI veritabanında M392S model numarası ile görülen cihaz Meizu 20 ile hemen hemen aynı özelliklere sahip. Hatta bu iki telefonun model numaraları bile birbirine oldukça benziyor. Meizu 20’nin model numarasının M392Q olduğunu bu noktada hatırlatmış olalım.

Polestar Phone’un temel özelliklerine gelecek olursak ilk olarak ekranı incelemekle işe başlayabiliriz. 6.55 inçlik FHD+ OLED ekrana sahip. 144 Hz yenileme hızı sunan bu ekrana 16 GB kapasitesindeki RAM eşlik ediyor.

Cihazda dahili depolama için 256 ve 512 GB seçenekleri sunuluyor. İşlemci tarafında ise Qualcomm’un Snapdragon serisinin tercih edildiğini görüyoruz. Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alan telefon Polestar OS arayüzüne sahip.

Bu da cihazın Meizu 20’den ayrıldığı nadir noktalardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü Meizu 20 Flyme OS arayüzü ile gelmişti.

Polestar OS sayesinde cihazın masaüstüne benzer bir deneyim sunması hedefleniyor. Otomobil üreticisi markanın akıllı telefonunda ekranı otomobil ekranına yansıtma özelliği bulunacak.

Dış tasarımını incelediğimizde ön yüzeyde özçekim kamerası için ayrılmış bir çentik olduğunu görüyoruz. Yan kısımlarda ‘Polestar’ yazısı oymalı bir logo biçiminde kendisini gösteriyor. Arka yüzeyde ise firmanın kendi logosu bulunuyor.

Polestar Phone Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Cihazın ilk etapta Çin pazarında satışa çıkması bekleniyor. Global ölçekte yayılmaya ne zaman geçeceği henüz belirsiz. Satış fiyatına ilişkin de herhangi bir açıklama yapılmadı ancak Meizu 20’yi baz alarak bazı tahminlerde bulunmak mümkün.

Meizu 20’nin satış fiyatına baktığımızda 600 dolar gibi bir etikete sahip olduğunu görüyoruz. Teknik anlamda büyük ölçüde benzerlik gösteren Polestar Phone’un da yaklaşık olarak bu fiyatlarda satışa sunulmasını bekleyebiliriz.

TL olarak düşündüğümüzde yaklaşık 19.100 TL gibi bir rakama denk geldiğini görüyoruz. Bu tutar cihazın yurtdışı satış fiyatı olsa bile Türkiye’de satışa çıkması durumunda üstüne vergilerin ekleneceğini de unutmamak gerekiyor.

Siz bu telefonu nasıl buldunuz? Temelde Volvo imzasını taşıyan Polestar, bu telefon ile kullanıcıların ilgisini çekmeyi başaracak mı dersiniz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın!