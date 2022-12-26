En Popüler Uygulamaların Zaman İçindeki Değişimleri

Günümüzde milyonlarca hatta milyarlarca kişi tarafından kullanılan uygulamalar, ilk çıktıklarında bugün göründükleri gibi değildi. Dolayısıyla en popüler uygulamaların zaman içindeki değişimleri, çoğu kişi tarafından merak ediliyor. Hazırladığımız yazıda çoğu kişinin merak ettiği soruyu yanıtlayacağız.

Yıllar içinde onlarca güncelleme alan ve sürekli değişen uygulamalar, tasarımlarına bu yenilikleri yedirmek zorunda oldukları gibi, günün trendlerine de uymak durumunda kalıyorlar. Söz konusu nedenden ötürü uygulamaların arayüzü 1-2 yıl içerisinde baştan aşağıda değişebiliyorlar.

En dramatik değişim Instagram'da yaşanmış. 3310 uygulaması gibi görünen yapısından, en modern tasarım şekillerine ulaşmayı başaran görüntü tabanlı sosyal medya uygulaması ile birlikte diğer uygulamaların değişimleri de görülmeye değer.

Not: Aşağıda yer alan görsellerin sol kısmında uygulamaların eski hâli, sağ kısmında ise yeni hâli bulunuyor.

Popüler Uygulamaların Yıllar İçerisindeki Değişimleri

Twitter

Evernote

Shazam

Netflix

Google Earth

Facebook

Instagram

YouTube

WhatsApp

Spotify

LinkedIn

Pinterest

Yukarıda günümüzde tüm dünyada oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan uygulamaların yalnızca 12 tanesi yer alıyor. Listede bulunan uygulamaların eski ve yeni hâllerine aşağıdan göz atabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya platformlarınnı görsel boyutlarını merak ediyorsanız sosyal medya görsel boyutları isimli yazımızı inceleyebilirsiniz.

Twitter Uygulamasının Zaman İçindeki Değişimi

2006 yılında kurulan Twitter, günümüzde en popüler sosyal medya uygulamaları arasında yer alıyor. Kullanıcıların duygu ve düşüncesini paylaşabilmesine imkân tanıyan hizmetin arayüzü yıllar içerisinde önemli ölçüde değişti.

Evernote Uygulamasının Zaman İçindeki Değişimi

En iyi not defteri uygulamaları arasında bulunan Evernote, şu anda tüm dünyada çok fazla sayıda kişi tarafından kullanılıyor. Kullanıcıların pratik bir şekilde not alabilmesine olanak tanıyan uygulamanın eski ve yeni görünümlerine yukarıdan göz atabilirsiniz.

Shazam Uygulamasının Zaman İçindeki Değişimi

Bir ortamda çalan şarkıyı saniyeler içerisinde bulan Shazam, dünyanın en popüler uygulamalarından biridir. Yıllardır popülerliğini devam ettirerek büyük bir başarının altına imza atan hizmet, arayüz açısından zaman içerisinde büyük bir değişime uğradı.

Netflix Uygulamasının Zaman İçindeki Değişimi

Popüler dijital yayın hizmeti Netflix'in kütüphanesinde filmler, diziler, animeler, animasyonlar, belgeseller ve daha fazlası bulunuyor. Milyonlarca kişi tarafından kullanılan platformun abonelik ücretini merak ediyorsanız Netflix üyelik ücreti ne kadar sorusunu cevapladığımız yazıya göz atabilirsiniz.

Google Earth Uygulamasının Zaman İçindeki Değişimi

Dünya'yı yakından inceleyebilmenize olanak tanıyan Google Earth'ün arayüzü tıpkı listedeki diğer uygulamalar gibi yıllar içerisinde önemli ölçüde değişti. Tüm dünyada çok popüler bir hizmet olan Google Earth'ün eski ve yeni hâllerine yukarıdan bakabilirsiniz.

Facebook Uygulamasının Zaman İçindeki Değişimi

2004 yılında kurulan Facebook, yıllardır popülerliğini devam ettiriyor. Dünyanın en fazla ziyaret edilen web sitelerinden bir tanesi olan Facebook isimli sosyal medya platformu, kullanıcıların fotoğraf, video, GIF ve metin paylaşımı yapabilmesine imkân tanıyor.

Instagram Uygulamasının Zaman İçindeki Değişimi

Görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram üzerinden video ve fotoğraf paylaşılabiliyor. Hikayeler, Reels gibi çeşitli özelliklerin yer aldığı popüler hizmet, şu anda modern bir arayüze sahip. Instagram hesap açma işlemini gerçekleştirerek hizmeti kullanmaya başlayabilirsiniz.

YouTube Uygulamasının Zaman İçindeki Değişimi

Günümüzde çok fazla sayıda videoya ev sahipliği yapan YouTube, yıllardır en popüler video paylaşım platformları arasında yer alıyor. 2015 yılında üç eski PayPal çalışanı tarafından kurulan YouTube'un eski ve yeni görünümlerine yukarıdan göz atabilirsiniz.

WhatsApp Uygulamasının Zaman İçindeki Değişimi

WhatsApp, dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından bir tanesidir. Uçtan uca şifreleme teknolojisi sayesinde güvenli iletişim imkânı sunan uygulamada mesajlaşmanın yanı sıra sesli ve görüntülü görüşme desteği de bulunuyor.

Spotify Uygulamasının Zaman İçindeki Değişimi

Popüler dijital müzik hizmeti Spotify'ın kütüphanesinde rocktan metale klasik müzikten caza kadar çeşitli türlerde çok fazla sayıda müzik bulunuyor. Uygulamanın pek bilinmeyen işlevlerini merak ediyorsanız Spotify'ın hiç bilinmeyen özellikleri isimli yazımızı inceleyebilirsiniz.

LinkedIn Uygulamasının Zaman İçindeki Değişimi

İlk olarak 2003 yılında hizmet vermeye başlayan LinkedIn, en popüler sosyal medya platformlarından biridir. Şu anda modern bir arayüze sahip olan hizmet, geçmişte çok farklı bir görünüme sahipti.

Pinterest Uygulamasının Zaman İçindeki Değişimi

Dünya genelinde çok fazla sayıda kişi tarafından kullanılan Pinterest, görüntü tabanlı sosyal medya platformudur. GIF, fotoğraf ve video paylaşımı yapılabilmesine imkân tanıyan hizmet hakkında detaylı bilgiye sahip olmak için Pinterest nedir, nasıl kullanılır sorularını yanıtladığımız yazıya göz atabilirsiniz.

Bu yazıda en popüler uygulamaların zaman içerisinde değişimleri nasıl sorusunu yanıtladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.