Bloglar, insanların günlük aktivitelerini ve kişisel deneyimlerini paylaşmaları için kişisel günlükler olarak ortaya çıktı ama bloglar rağbet görmeye devam ettikçe okurlar için servisler ya da faydalı bilgiler sunarak bloglar ve geleneksel internet siteleri arasındaki ince çizgi bulanıklaşmaya başladı.

Bu yazıda, profesyonel blog yazarlığının 10 şartını öğreneceksiniz. Bu yazıda, profesyonel bir blogcu olup olmadığınızı değerlendirmek için bir kontrol listesi bulacaksınız. Bu noktaların çoğunun geliştirilebileceğini aklınızda bulundurmalısınız. Bu nedenden ötürü bu listenin kariyerinizi geliştirmeniz için bir eylem planı olarak çalışması gerekir. İşte, profesyonel blog yazarlığının 10 şartı!