Bloglar, insanların günlük aktivitelerini ve kişisel deneyimlerini paylaşmaları için kişisel günlükler olarak ortaya çıktı ama bloglar rağbet görmeye devam ettikçe okurlar için servisler ya da faydalı bilgiler sunarak bloglar ve geleneksel internet siteleri arasındaki ince çizgi bulanıklaşmaya başladı.
Bu yazıda, profesyonel blog yazarlığının 10 şartını öğreneceksiniz. Bu yazıda, profesyonel bir blogcu olup olmadığınızı değerlendirmek için bir kontrol listesi bulacaksınız. Bu noktaların çoğunun geliştirilebileceğini aklınızda bulundurmalısınız. Bu nedenden ötürü bu listenin kariyerinizi geliştirmeniz için bir eylem planı olarak çalışması gerekir. İşte, profesyonel blog yazarlığının 10 şartı!
- Zaman: Bu, kontrol listesinin en başında gelir. Zamanı iyi bir şekilde değerlendirmezseniz aylık olarak iyi bir gelir elde eden başarılı bir blog oluşturma konusunda çok zorluk çekeceksiniz. Zaman sadece içerik yazmak değil, diğer blog yazarları ile etkileşimde bulunmak, bilgi toplamak, blogu güncel tutmak için de önemlidir. Günde sadece bir saatini içerik yazmak için ayırmasına rağmen para kazanmayı başaran blogcular var ama bu kuraldan ziyade istisnadır ve bu blogcuların çoğu başlarken çok fazla dijital uzmanlığa sahiptir. Blogunuzdan tam zamanlı bir gelir elde etmeyi planlıyorsanız tam zamanlı olarak çalışmaya kendinizi adamak zorundasınız.
- Bir konuyla ilgili uzmanlık: Blog için çok fazla zamana sahip olmanın yanı sıra seçilen konu kapsamında bir uzmanlığa sahip olmanız gerekir. Bunun aksi durumunda blogunuz güvenilir olmayacaktır. Güvenilirden kastımız, bilgilerinizin uzman bir kaynak olarak çıkmamasıdır.
- Konuya olan tutku: Seçtiğiniz konu hakkında uzmanlığınız olsa bile yazılarınız ilgi çekici olmak zorundadır. Bunu yapmak için de yazdığınız konulara karşı büyük bir tutku beslemeniz gerekir. Blogunuzu sadece gelir elde etmek için kullanıyorsanız başarmanız pek mümkün olmayacaktır.
- Yazma becerileri: İmla hataları olmadan yazabiliyor musunuz? Kavramları ve fikirleri kelimelerle ifade etme imkânınız var mı? Blogunuzun başarılı olmasını istiyorsanız cevaplamanız gereken sorular bunlardır.
- Teknik bilgi: Blogların beğenilip beğenilmemesi, web sunucularında bulunan veritabanları tarafından desteklenen içerik yönetim yazılımlarına dayanır. Ücretsiz blog barındırma hizmetleri (Örneğin Blogger ya da WordPress.com) teknik bilgiye dayanan bu tür ihtiyaçları ortadan kaldırır ama bu platformlar gelişmiş özellikler sunmaz ve tamamen özelleştirilebilir değildir. Profesyonel bir blog oluşturmayı planlıyorsanız kendi alan adınızın olmasını ve bazı ücretli barındırma hizmetlerini kullanmanız gerekir. Bu hizmetler ise temel bir PHP, MySQL (özellikle yedekleme gibi işlemler için) gibi bilgilere ihtiyaç duyacağınız anlamına gelir.
- Bloglama bilgisi: Blogunuzu çalışır durumda tutmak için kullanabileceğiniz teknik bilgiler dışında bloglarınızın nasıl yapılandırıldığını ve kendi blogunuzun görünürlüğünü geliştirmek için belirli özelliklerden nasıl yararlanabileceğinizi de anlamanız gerekir.
- Web tasarım becerileri: Tasarım, blogların güvenirliği ve başarısı üzerinde çok önemli bir rol oynar. İçerik kesinlikle kraldır ama çekici bir tasarım, okurların blogunuzu hatırlamalarını ve blogunuzun kalabalığın arasından sıyrılmasını sağlayacaktır.
- Pazarlama bilgisi: Blogunuzun tam zamanlı bir gelir elde etmesi gerekiyor ise blogunuzu bir işletme olarak görmeniz gerekir. Blogunuz için hedeflerinizin ve planlarınızın olduğundan emin olun. Bu, enerjinizi ve zamanınızı önemli faaliyetlere odaklanmanıza yardımcı olacaktır. Blogunuzu internette tanıtmak için pazarlama tekniklerini nasıl kullanabileceğinizi bilmeniz gerekir.
- Yaratıcılık ve Yenilikçi Fikirler: Diğer insanların ilginç bulabileceği yaratıcı fikirleriniz var mı? Çoğu profesyonel blog yazarı kendi alanlarında yenilikçidir. Başarı, işleri daha iyi yaparak değil, işleri daha farklı yaparak kazanılır. Yaratıcılık ve yenilikçi fikirler, kaliteli yazılar yazmanıza, blogunuzu tanıtmanın yeni yollarını keşfetmenize ve yeni para kazanma fırsatları bulmanıza yardımcı olacaktır.
- Topluluk: Çevrimiçi kişilerden oluşan bir ağa sahip olmak, para kazandıran bir internet sitesi ile ziyaretçilerin dikkatini çeken küçük bir blog arasında fark yaratabilir. Nişinizdeki blogcular, web tasarımcıları, web geliştiricileri, reklamverenler ve benzerleri bu topluluklarda yer alır. Başarının sırrı, sizden öndekileri takip etmektir.