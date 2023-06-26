Twitter'ın Yeni Rakibi Project 92 Nedir?

Meta grubundan Twitter’a rakip olarak gösterilen yeni bir uygulama geliyor. ‘Project 92’ olarak isimlendirilen bu uygulama kullanıcılara Twitter’dan daha yenilikçi bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Diğer adı Threads olan Project 92 Instagram ile Twitter’ı bir araya getiren özellikler sunuyor. Meta’nın sunduğu bu uygulamanın bazı ünlü isimlerle şimdiden anlaşma yaptığı belirtiliyor. Kısa zamanda Twitter’ın tahtını sarsması beklenen Threads yani Project 92’nin özellikleri ve çıkış tarihi hakkındaki detaylar yazımızında devamında!

Project 92 Özellikleri Neler?

Tıpkı Twitter’da olduğu gibi Project 92’de de kullanıcıların deneyimlerini ve duygularını ifade edebilecekleri bir ara yüz bulunuyor.

Twitter ile kıyaslandığında karakter sayısı alanındaki sınırlandırmaları ortadan kaldırarak kullanıcılara daha detaylı paylaşımlar yapma imkânı sunması bekleniyor.

Project 92’nin öne çıkan özelliklerinden bir diğeri ise dizi şeklinde gönderi oluşturulabilmesi olacak. Bu uygulama belli başlıklar altında gruplandırabileceğiniz paylaşımlar yapmanıza yardımcı olacak.

Uygulamada paylaşım yaparken oluşturduğunuz ‘thread’ler aslında bir nevi hashtag görevi görüyor. Bir paylaşımın ait olduğu thread’e tıkladığınızda aynı konu ile ilgili yapılmış diğer paylaşımlara erişme imkânınız bulunuyor. Böylece araştırmak istediğiniz konularda daha fazla içeriğe ulaşabileceksiniz.

Kullanıcı kaydı oluştururken Project 92’nin Instagram hesabınızla giriş yapma olanağı sunacağı belirtiliyor.

Instagram’dan takipçi ve veri akışı sağlanabileceği belirtiliyor.

Meta baş ürün sorumlusu Chris Cox’un yaptığı açıklamaya göre uygulamada güvenlik ve kullanım kolaylığına öncelik verildiği biliniyor.

Kullanıcılara kendi kitlelerini oluşturmak ve oluşturdukları bu kitleyi genişletmek için çeşitli olanaklar sunan bir platform olması hedefleniyor.

Arayüzü için ise onaylanmış hesap özelliği, mesaj at ve paylaş butonları gibi Twitter ile benzerlik gösteren detayların yer alacağı belirtiliyor.

Bazı kaynaklarda ise bu uygulamanın ‘Barcelona’ olarak da isimlendirilebileceğinden söz ediliyor.

Meta tarafından yapılan açıklamaya göre uygulamanın kullanımına ilişkin birçok ünlü isimle anlaşma yapıldığı belirtiliyor. Anlaşmaya varılan isimlerin tamamına ulaşmak mümkün olmasa da bazı sızıntı bilgilere göre bu isimler arasında Oprah Winfrey, Dalai Lama ve DJ Slime’ın bulunduğu söyleniyor.

Project 92 Çıkış Tarihi

Twitter’ı Elon Musk’ın satın alması ile birlikte uygulamada yapılan değişikliklerin kullanıcılara yaşattığı olumsuz deneyimler, Meta tarafından geliştirilen Project 92’nin heyecanla beklenmesine vesile oluyor.

Project 92’nin kesin çıkış tarihine dair henüz Meta tarafından yapılmış bir açıklama bulunmuyor. Ancak bu uygulama üstünde yoğun çalışmaların yürütüldüğü belirtiliyor. Önümüzdeki üç aylık süreçte Project 92’nin piyasaya sürülmesinin beklenmediğini söylemek mümkün.