Qualcomm Snapdragon 855+ Kullanan En İyi Akıllı Telefonlar

Akıllı telefon satın alırken tasarımdan sonra hızına bakıyoruz. Amiral gemisi akıllı telefonlar en yeni işlemcilerle geliyor ancak performanslarıyla etkileyen üst seviye Android telefonların fiyatları pahalı olduğundan genellikle daha eski modellere yöneliyoruz. Bu blog yazımızda Qualcomm’un Snapdragon 855 Plus işlemcisinden güç alan en iyi akıllı telefonları listeledik. İşte Snapdragon 855+ kullanan telefonlar

Qualcomm’un en yeni işlemcisi (mobil platformu) Snapdragon 865 ancak 2019’un sonlarına doğru tanıtılan bu 5G işlemciyi kullanan akıllı telefonları henüz görmedik. 11 Şubat Unpacked etkinliğinde tanıtılacak Samsung Galaxy S20 serisi ve ondan önce tanıtılacak Xiaomi Mi 10, Qualcomm’un Snapdragon 865 işlemcisini kullanan ilk akıllı telefonlar arasında olacak. Snapdragon 865’li 2020 Android telefonların Türkiye fiyatları çok yüksek olacağından Snapdragon 855+’lı modeller öne çıkacak. Bu yazıda Snapdragon 855 Plus kullanan telefonları bir araya getirdik.

1 . OnePlus 7T ve 7T Pro

Çinli üreticinin geçtiğimiz sene duyurduğu OnePlus 7T serisi Qualcomm Snapdragon 855+ işlemcisini kullanıyor. OnePlus 7T, 6.55 inç 90Hz yenileme hızına sahip FLuid AMOLED ekrana sahip. Bu akıllı telefon modeli dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar tarafından oldukça beğenildi.

OnePlus 7T Özellikleri

Qualcomm Snapdragon 855+ işlemci, Sekiz çekirdek, Adreno 640 grafik işlemci

6.55 inç FLuid AMOLED, 1080x2400 piksel çözünürlük, HDR 10+ desteği, 90Hz yenileme hızı, Corning Gorilla Glass 5

Üçlü Arka Kamera - 48MP + 12MP + 16MP kamera Çift-LED flaş, HDR ve Panorama

16MP Ön Kamera Otomatik HDR ve Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)

WiFi, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, USB 3.1

Parmak İzi, İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık ve Pusula

3800 mAh batarya - 30W hızlı şarj

Buzlu Gümüş, Buz Mavisi ve Mavi

OnePlus 7T Pro Özellikleri

6.67 FLuid AMOLED ekran, 1440x3120 piksel 19.5:9 en boy, Gorilla Glass 5

Üçlü Kamera - 48MP + 8MP + 16MP kamera

Motorlu açılır 16MP selfie kamera

4085 mAh batarya - 30W hızlı şarj

12GB RAM 256GB UFS 3.0 depolama alanlı ayrı McLaren sürümü

2 . Realme X2 Pro

Oppo’nun alt markası Realme kısa bir süre önce Qualcomm Snapdragon 855+’li ilk amiral gemisi cihazı Realme X2 Pro’yu tanıttı. OnePlus ve Xiaomi’nin üst düzey premium akıllı telefonlarının rakibi olan cihaz, uygun fiyatına rağmen harika özellikler sunuyor. Hindistan’daki kullanıcılar tarafından beğenildi.

Realme X2 Pro Özellikleri

6.5 inç Super AMOLED, 1080x2400, 402 ppi, 20:9, 1000 nit parlaklık, HDR10+ desteği, Corning Gorilla Glass 5 korumalı cam

Qualcomm Snapdragon 855+ işlemci, Sekiz Çekirdek, Adreno 640 grafik işlemci

Dörtlü kamera modülü - 64MP ana, 12MP telefoto lens, 8MP ultra geniş sensör, 2MP derinlik sensörü

16MP ön kamera HDR ve jiro-EIS (Elektronik Görüntü Sabitleme) desteği

6GB RAM + 64GB IFS 2.1 Depolama, 8GB RAM + 128GB UFS 3.0 Dahili Depolama, 12GB RAM + 256GB Dahili Depolama

WiFi, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, FM Radyo, USB 2.0

Ekran altı parmak izi, ivmeölçer, jiroskop, yakınlık, pusula

4000 mAh batarya, 50W hızlı şarj

Neptün Mavisi, Kırmızı, Gri, Ay Beyazı

3 . Asus Rog Phone 2

Asus, Qualcomm Snapdragon 855+ işlemcili yeni nesil oyun telefonu Rog Phone 2'yi Eylül 2019’da tanıtmıştı. O zamanın en iyi donanımına sahip olan telefon verimli yazılım sistemiyle optimize edilmişti.

Asus Rog Phone 2 Özellikleri

6.59 inç AMOLED ekran, 1080x2340 piksel çözünürlük, Corning Gorilla Glass 6, HDR10, 120Hz ve 240Hz dokunma örnekleme

Snapdrago 855 Plus işlemci

48 megapiksel ana kamera ve 13 megapiksel ultra geniş kamera

24 megapiksel selfie sensörü, Panorama ve HDR

WiFi, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, FM Radyo, USB 3.1 Type-C

6000 mAh batarya, 30W hızlı şarj

Mat Siyah ve Parlak Siyah

3 . Nubia Red Magic 3S

8GB RAM’li, Snapdragon 855 Plus işlemcili bir başka oyun telefonu olan Nubia Red Magic, 6.65 inç full HD+ çözünürlüklü 90Hz yenileme hızına sahip Super AMOLED ekrana sahip. Çin’de tanıtılan oyun telefonu Hindistan’da da satışa sunuldu.

Nubia Red Magic 3S Özellikleri

Qualcomm Snapdragon 855+ işlemci, Sekiz çekirdek, Adreno 640 grafik işlemci birimi

8GB RAM + 128GB Depolama ve 12GB RAM + 256GB Depolama UFS 3.0

48 megapiksel ana ve 16 megapiksel selfie kamera

WiFi, Bluetooth 5.0, GPS, Radyo, USB 3.1 Type-C

Parmak izi okuyucu, ivmeölçer, jiroskop, yakınlık ve pusula

5000 mAh batarya, 18W hızlı şarj ve Quick Charge 4+ desteği

Meka Gümüş, Siber Gölge, Tutulma Siyahı

4 . Xiaomi Mi 9 Pro

Uygun fiyatlı ama premium akıllı telefon Xiaomi Mi 9, sekiz çekirdek işlemcili, Adreno 640 grafik işlemcili Qualcomm Snapdragon 855+ yonga setinden güç alıyor. 48 megapiksel ana, 12 megapiksel telefoto ve 16 megapiksel ultra geniş kameralara sahip.

Xiaomi Mi 9 Pro Özellikleri

6.39 inç Super AMOLED, 1080x2340 piksel çözünürlük, 19.5:9 en boy, HDR 10 desteği

MIUI10 ile özelleştirilmiş Android 10 üzerinde çalışıyor

Önde HDR destekleyen tek 20 megapiksel kamera

WiFi, Bluetooth 5.0, NFC, kızılötesi bağlantısı ve USB 2.0 Type-C

4000 mAh batarya, 40W şarj ve 30W kablosuz hızlı şarj

5 . Redmi K20 Pro Premium

Qualcomm Snapdragon 855 Plus işlemcili Redmi K20, Eylül 2019’da tanıtılmıştı. 6.39 inç Super AMOLED ekrana sahip olan telefon Xiaomi Mi 9 Pro modeline kıyasla ufak değişiklikler içeriyor.

Redmi K20 Pro Premium Özellikleri

48 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel telefoto lens, 13 megapiksel ultra geniş lens. Arka kameraya Çift LED flaş ve HDR eşlik ediyor.

Motorlu 20 megapiksel açılır kamera, HDR desteğiyle

6.39 inç Super AMOLED ekran, 1080x2340 piksel, Corning Gorilla Glass 5

4000 mAh batarya, 27W hızlı şarj

Karbon Siyahı, Alev Kırmızısı, Buzul Mavisi, Yaz Balı, İnci Beyazı

6 . Black Shark 2 Pro

Snapdragon 855+ işlemcili bir başka güçlü oyun telefonu olan Black Shark 2 Pro, 6.39 inç 1080x2340 piksel çözünürlüklü, 19.5:9 en boy oranına sahip AMOLED ekran ile geliyor. Her zaman açık özellikli ekran 240Hz dokunma örnekleme hızına sahip.

Black Shark 2 Pro Özellikleri