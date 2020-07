Qualcomm Snapdragon 865 Plus İşlemcili İlk Akıllı Telefonlar

Snapdragon 865 Plus, Qualcomm’un üst seviye işlemcisi başka bir deyişle 2020’nin ikinci yarısı için en iyi amiral gemisi işlemci. Yeni mobil platform, hem işlemci hem de grafik işlemci birimi performansı için %10’a varan bir artış vadediyor. Yonga seti yeni duyurulmasına rağmen yakında duyurulacak akıllı telefonlar bu işlemciyi kullanacak. Peki, Snapdragon 865 Plus işlemcili ilk telefonlar hangileri olacak? Snapdragon 865+ işlemcisini kullanan telefonları listeledik.

Snapdragon 865 Plus İşlemcili İlk Telefonlar

Asus ROG Phone 3

Qualcomm Snapdragon 865 Plus işlemci ile donatılan ilk akıllı telefonun Asus ROG Phone 3 olması bekleniyor. 22 Temmuz’da resmi olarak tanıtılacak oyuncu telefonu, maksimum 16GB RAM, 512GB depolam alanı sunacak. 171 x 78 x 9.85mm, 240gr ağırlığında olacak. Air Trigger, RGB aydınlatmalı logo gibi detaylarla oyuncuları kendisine çekecek telefonun ekranı 6.59 inç olacak. AMOLED ekran, 19.5:9, Full HD+ (1080 x 2340) çözünürlük, 144Hz yenileme hızını destekleyecek. Telefon, Gorilla Glass 6 koruması ile korunacak ve HDR10 sertifikasına sahip olacak. Arkada 64MP ana kamera, önde 13MP selfie kamera bulunduracak. Telefona 6000 mAh batarya güç verecek. Batarya 30W hızlı şarjı destekleyecek. Şarj ve aksesuarlar için ikincil bir USB-C portu da olacak.

Lenovo Legion Phone

22 Temmuz’da Asus ROG Phone 3’ün yanı sıra Snapdragon 865+ işlemcili başka bir oyuncu telefonu daha tanıtılacak. Lenovo’nun ilk oyuncu telefonu olacak Lenovo Legion Phone'un tek rakibi Asus ROG Phone 3 olacak gibi. Bu telefon yatay kullanım için tasarlandığından birkaç yenilik de getiriyor. Tasarımı doğal olarak oyun merkezli olacak ve telefonda yanda açılır kamera bulunacak. Canlı yayın yapan içerik üreticilerin oldukça işine yarayacak bir özellik. Arkada kameraları merkezde göreceğiz ve oyun oynarken telefonu şarj etmek için yatay modda kullanılabilecek ikincil bir USB-C portu olacak. 16GB RAM, 512GB depolama alanı, telefonun en yüksek yapılandırması olacak. Batarya 5000 mAh kapasiteli olacak ve 90W hızlı şarjı destekleyecek. Lenovo, pilin 30 dakikada dolacağını iddia ediyor. Telefonun çift hoparlör ve 64MP ana sensörü içeren çift arka kamera ile gelmesi bekleniyor.

Samsung Galaxy Note 20 Serisi

Galaxy Note 20 serisi, Samsung’un S Pen’li yeni amiral gemisi serisi olacak. 5 Ağustos’ta Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak. Serinin üç modelle gelmesi bekleniyor: Samsung Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Plus ve Galaxy Note 20 Ultra. Düz model, 6.4 inç ekran; Plus model, 6.9 inç; Ultra model, 7 inçten büyük -diyogonal- ekran ile gelecek. Ekran yenileme hızı 120Hz’a kadar olacak. Amerika’da satılacak Galaxy Note 20, Snapdragon 865 Plus işlemciden güç alacak. Türkiye’de yine Exynos işlemcili modeli göreceğiz. Telefon, 108MP’e kadar kameralar, yeni kamera özellikleri, yeni S Pen özellikleri ile gelecek.

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Flip 5G, 5 Ağustos’ta resmi olarak duyurulacak ve 22 Temmuz’dan itibaren Çin’de ön sipariş ile satışa sunulacak. Galaxy Z Flip’in 5G versiyonu olacak modelde tek fark, işlemci olacak. Snapdragon 865 Plus veya 865 işlemci bulunacak. İlk modelde Snapdragon 855 Plus kullanıldığından yeni modelin de 865 Plus ile gelmesi bekleniyor. Katlanabilir telefonun geriye kalan özellikleri aynı olacak. Yeni bir renk de (Mistik Bronz) görebiliriz.

Samsung Galaxy Z Fold 2

Samsung’un 5 Ağustos’ta yapılacak Galaxy Unpacked etkinliğinde başka bir katlanabilir telefon da tanıtması bekleniyor. Galaxy Fold’un yeni modeli Galaxy Z Fold 2’den bahsediyoruz. Katlanan ekranlı telefonun Snapdragon 865 mobil platformundan güç alacağı söyleniyor. Galaxy Z Flip 5G’den farklı olarak katlanırken son derece kompakt hale gelen kapaklı katlanabilir bir telefon olmayacak. Tıpkı Galaxy Fold gibi tablete dönüşen bir akıllı telefon olacak.

Nubia Red Magic 5S

Asus ROG Phone 3, Lenovo Legion Phone dışında bir oyuncu telefonu daha göreceğiz. Nubia, Red Magic 3’ten sonra bu yıl başka bir oyun telefonunun tanıtımını yapacak: Red Magic 5S. Snapdragon 865 Plus işlemcili telefon, söylentilere göre gecikmeyi azaltmak ve dokunmatik ekran doğruluğunu artırmak için 144Hz yenilleme hızı, 320Hz dokunmatik örnekleme hızını destekleyecek. Ayrıca gümüş bazlı bir soğutma sistemine sahip olacak.

Xiaomi Mi 10 Pro Plus

Snapdragon 865 Plus ile gelecek bir başka telefon da Xiaomi Mi 10 Pro Plus. Weibo üzerinden yapılan sızıntıya göre, Xiaomi Mi 10 serisinin tepe modeli olacak telefon, 120Hz yenileme hızını destekleyen ekran, 100MP sensör ve 12x optik zoom yapabilen ana kamera ve 65W hızlı şarj desteği ile gelecek.

iQOO ve Realme

Son olarak, iQOO ve Realme’nin önümüzdeki aylarda ilk Snapdragon 865 Plus telefonu piyasaya sürmelerini bekliyoruz. iQOO’nun iQOO Pro 3, Realme’nin X3 Pro modelini tanıtması bekleniyor.