RAM Nedir? ROM Nedir? Aralarında Ne Gibi Farklar Var?

Son zamanlarda sık sık duymaya başladığımız RAM ve ROM nedir ve aralarındaki fark nelerdir? Bu rehberimizde RAM ve ROM arasındaki farklar hakkında merak edilen tüm detaylara daha yakından göz atacağız. Eğer hazırsanız, hızlıca rehberimize geçelim.

RAM ve ROM Nedir?

Özellikle akıllı telefon, tablet ve bilgisayar satın alırken karşınıza çıkan bu iki kavram temel olarak birbirine çok benziyor. Yani bu benzerlik yalnızca isim benzerliğinden kaynaklanmıyor da diyebiliriz. Peki ama sıradan bir kullanıcı için bunlar ne anlama geliyor?

RAM Nedir?

Random Access Memory anlamına gelen RAM, geçici depolama birimi olarak da tanımlanabilir. Bu birimde çalışan uygulamaların, servislerin ve hizmetlerin anlık verileri tutulur. Yani bilgisayarınızın fişini çektiğiniz andan itibaren RAM'de hiçbir veri kalmayacaktır.

ROM Nedir?

Read Only Memory anlamına gelen ROM, kalıcı depolama birimi olarak da tanımlanabilir. ROM içerisinde yer alan veriler okunabilir ancak yeni veri yazılamaz. Bilgisayarınızda yer alan BIOS çipi buna örnektir. Bazı markalar ROM'u depolama alanını belirtmek için kullanabilir ancak bu tanımlama yanlıştır.

RAM ve ROM Arasındaki Farklar Nelerdir?

RAM okunabilir / yazılabilir hafızaya sahiptir. ROM ise sadece okunabilir hafızaya sahiptir.

RAM geçici hafıza birimi iken ROM kalıcı hafıza birimidir.

Cihaz kapandığında RAM hafızası silinir, ROM hafızası ile silinmez.

Farklı amaçlara hitap ederler.

Bu noktada elma ile armut kıyaslaması gibi olacak olsa da RAM birimlerinin ROM birimlerine nazaran çok daha pahalı olduklarını vurgulamamız faydalı olacaktır. Yani RAM'ler, ROM'lara nazaran daha pahalı depolama birimleridir ancak bunu yalnızca bilmeniz adına söylüyoruz.

Peki siz bu rehberimizde yer verdiğimiz konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Her iki depolama birimi arasındaki farkı anlayabildiniz mi ve aklınıza takılan bir yer oldu mu? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.