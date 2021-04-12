Ramazan Ayında Kullanabileceğiniz En İyi Mobil Uygulamalar

Ramazan ayına yönelik hazırlıklarımızın başladığı şu günlerde, Ramazan ayında kullanabileceğiniz en iyi mobil uygulamalar listesi ile karşınızdayız. Peki bu süreçte akıllı telefonunuzda ya da tabletinizde olmazsa olmaz uygulamalar neler? Hep birlikte listemize daha yakından göz atalım.

Ramazan Ayı için En İyi Mobil Uygulamalar Neler?

Muslim Assistant

Ramazan Rehberi

Eatto

Yemeksepeti

Getir

Nefis Yemek Tarifleri

1- Muslim Assistant

Hem sahur hem de iftar saatlerini takip etmek için kullanabileceğiniz Muslim Assistant, normal süreçte de akıllı telefonunuzda yer almasını tavsiye ettiğimiz mobil uygulamalardan birisi olarak öne çıkıyor. Bu uygulama ile birlikte sahur, iftar ve namaz vakitlerini takip edebilir, Kuran okuyabilir, zikir çekebilir, dua edebilir, kıble yönünü bulabilir, günün hadislerine ve yakınlarınızdaki camilere ulaşabilirsiniz.

Çoklu dil desteğine sahip olan Muslim Assistant, tabii ki Türkçe dil desteği de sunuyor ve dünyanın neresinde olursanız olun, en doğru ezan vakti ve kıble yönüne ulaşmanıza olanak sunuyor.

2- Ramazan Rehberi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ve geliştirilen Ramazan Rehberi, hem bu ay hem de oruç hakkında merak ettiğiniz tüm detayları sizlere sunuyor. Bunun yanında hutbeler, vaazlar, makaleler, teravih ve bayram namazı gibi konularda da pek çok faydalı bilgiye ulaşabiliyorsunuz.

3- Eatto

Ramazan boyunca ne yemek yapacağınızı düşünmemek için Eatto uygulaması yanı başınızda! Eatto hem yemek tarifleri hem de alışveriş listeleri ile kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. Uygulamanın hem hazır listeler hem de özel liste oluşturma imkanı sunduğunu da vurgulayalım.

4- Yemeksepeti

Bazen yemek yapmak istemeyebilirsiniz. Bu gibi durumlarda dışarıdan sipariş verebileceğiniz hemen her restoranı bünyesinde toplayan Yemeksepeti'ne göz atmalısınız. Yemek hazırlayacak vakit bulamadıysanız ya da kendinizi yorgun hissediyorsanız, dilediğiniz yemeği kapınıza kadar getirmek için Yemeksepeti uygulamasını kullanabilirsiniz. Bu arada Yemeksepeti Banabi ile birlikte market alışverişlerinizi de tek tıkla hızlı bir şekilde sipariş edebilirsiniz.

5- Getir

Yine Yemeksepeti ile benzer bir şekilde hizmet sunan Getir, hem yemek siparişi hem de market siparişi için kullanabileceğiniz en iyi uygulamalardan birisi olarak öne çıkıyor. Yine Yemeksepeti uygulamasında olduğu gibi market alışverişleri ve yemek alışverişleri için aynı uygulamayı kullanabilirsiniz.

6- Nefis Yemek Tarifleri

Sahurda ya da iftarda ne yemek istediğinize karar veremiyorsanız, Nefis Yemek Tarifleri uygulaması yardımınıza koşuyor. Hemen her kategoride tarifin yer aldığı bu uygulama, ülkemizdeki en geniş kapsamlı yemek tarifi uygulaması olabilir. Ayrıca aynı yemeğin farklı şekillerdeki tarifleri de bu uygulamada yer alıyor.