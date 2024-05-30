Razer Blade 14 Özellikleri ve Fiyatı

Güçlü donanımı sayesinde yüksek performans sunan Razer Blade 14 özellikleri ve etkileyici tasarımıyla öne çıkıyor. Peki, Razer marka dizüstü bilgisayar modelinde hangi donanım bileşenleri tercih edildi?

Bu rehberde en iyi dizüstü oyun bilgisayarları arasında yer alan Blade 14'in neler sunduğunu açıkladık. İşte RGB aydınlatmalı klavyesi ve şık tasarımıyla etkileyici bir görünüme sahip olan Razer oyuncu bilgisayarı Blade 14 hakkında merak edilen detaylar!

Razer Blade 14 Özellikleri

İşletim Sistemi : Windows 11 Home

: Windows 11 Home İşlemci : AMD Ryzen 9 6900HX / AMD Ryzen 9 7940HS / AMD Ryzen 9 8945HS

: AMD Ryzen 9 6900HX / AMD Ryzen 9 7940HS / AMD Ryzen 9 8945HS Ekran : 14 inç, 144Hz yenileme hızı, 1920 x 1080 piksel / 165Hz yenileme hızı, 2560 x 1440 piksel / 240Hz yenileme hızı, 2560 x 1600 piksel / 240Hz yenileme hızı, 2560 x 1600 piksel

: 14 inç, 144Hz yenileme hızı, 1920 x 1080 piksel / 165Hz yenileme hızı, 2560 x 1440 piksel / 240Hz yenileme hızı, 2560 x 1600 piksel / 240Hz yenileme hızı, 2560 x 1600 piksel Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 3060 (6 GB GDDR6 VRAM) / NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti (8 GB GDDR6 VRAM) / NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti (16 GB GDDR6 VRAM) / NVIDIA GeForce RTX 4060 (8 GB GDDR6 VRAM) / NVIDIA GeForce RTX 4070 (8 GB GDDR6 VRAM)

: NVIDIA GeForce RTX 3060 (6 GB GDDR6 VRAM) / NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti (8 GB GDDR6 VRAM) / NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti (16 GB GDDR6 VRAM) / NVIDIA GeForce RTX 4060 (8 GB GDDR6 VRAM) / NVIDIA GeForce RTX 4070 (8 GB GDDR6 VRAM) Depolama : 1 TB SSD (M.2 NVMe PCIe 4.0 x4)

: 1 TB SSD (M.2 NVMe PCIe 4.0 x4) RAM : 16 GB / 32 GB

: 16 GB / 32 GB Batarya : 68.1 Wh

: 68.1 Wh Şarj Süresi : 1 saatte %80'e kadar şarj

: 1 saatte %80'e kadar şarj Kamera : 1080p

: 1080p Ağırlık : 1,78 kg / 1,84 kg

: 1,78 kg / 1,84 kg Boyut : 16,8 mm x 220 mm x 319.7 mm / 17,99 mm x 228 mm x 310,7 mm

: 16,8 mm x 220 mm x 319.7 mm / 17,99 mm x 228 mm x 310,7 mm Bağlantı: Qualcomm WCN6856 Wi-Fi 6E, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 / Qualcomm NCM865 Wi-Fi 7, WLAN tri-band 2x2 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4

Razer Blade 14 Fiyatı

Razer Blade 14 isimli dizüstü bilgisayarın AMD Ryzen 9 6900HX, 16 GB RAM, QHD çözünürlük, 165Hz yenileme hıız ve RTX 3080 Tİ özelliklerini içeren sürümü 70 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Bu rehberde Razer Blade 14 ücreti ve donanımı bileşenleri hakkında merak edilen soruları yanıtladık. Söz konusu dizüstü bilgisayar modeli ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.