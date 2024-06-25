Razer DeathAdder V3 HyperSpeed Özellikleri ve Fiyatı

Bilgisayarda oyun oynamayı sevenler donanım seçimlerinde ekstra özenli davranıyor. Oyun performansını direkt olarak etkileyen klavye, kulaklık, mikrofon, mouse gibi aksesuarlarda uzun süredir ‘oyunculara özel’ ürünler tasarlanıyor. Bu sektörde zirvedeki isimlerden birisi şüphesiz, Razer.

Markanın yeni çıkardığı oyuncu mouse’u ise Razer DeathAdder V3 HyperSpeed olarak isimlendiriliyor. Peki, bu mouse’un özellikleri neler? Satış fiyatı ne kadar? İşte, Razer DeathAdder V3 HyperSpeed hakkında bilmeniz gereken detaylar!

Razer DeathAdder V3 HyperSpeed Özellikleri

Görünüş itibariyle son derece sıradan bir görünüme sahip olan oyuncu mouse’u oldukça hafif. Ağırlığının sadece 55 gram olduğu belirtiliyor. Wi-Fi ile bilgisayarınıza bağlayabileceğiniz aksesuar gecikmesiz ve kesintisiz bir oyun deneyimi sunmak için özel olarak tasarlanmış.

8.000 Hz kablosuz yoklama hızı ve 100 saate varan batarya ömrü ile dikkat çekmeyi başarıyor. USB-C girişi sayesinde kolayca şarj edilebilen mouse, markanın Gen-3 jenerasyonunda kullanılan optik fare anahtarlarına ev sahipliği yapıyor.

Ayrıca Focus X 26K optik sensörü de bu cihazda mevcut. Sağ el ile kullanıma uygun olarak üretilen mouse’un yan kısmında iki adet butona yer verilmiş. Farenin alt kısmında a bir adet buton bulunuyor. Aşağıdaki buton DPI ve güç ayarlamaları için kullanılırken yandaki butonlar hız ayarını yapmanızı sağlıyor.

Ergonomik tasarımı ve hafifliği sayesinde oyun sırasında anlık tepkiler vermenizi kolaylaştıran mouse, hassas hareketlere karşı duyarlı olarak tasarlanmış. Bir önceki model olan V3 Pro ile kıyaslandığında bu cihaz 8 gram daha hafif. Boyut olarak da 3 cm daha küçük ve alçak bir tasarıma sahip.

V3 Pro’da 30K optik sensörde 30.000 DPI, 750 IPS ve 70 GR değerleri sıralanırken yeni modelde 26K optik sensör eşliğinde 26.000 DPI, 500 IPS ve 40 gr değerleri ile karşılaşıyoruz.

Razer DeathAdder V3 HyperSpeed Fiyatı

Razer’ın yeni mouse modeli için yurt dışı satış fiyatı belirlendi. Seçili ülkelerde 100 dolara satışı yapılacak. TL olarak 3.285 TL gibi bir rakama tekabül eden bu fiyata vergiler eklendiğinde Razer DeathAdder V3 biraz daha yüksek bir fiyatla ülkemizde satışa çıkabilir.

Siz bu mouse hakkında ne düşünüyorsunuz? Oyun için kullandığınız diğer donanımlar hangileri? Razer cihazlardan memun musunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın!