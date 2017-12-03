Razer Phone’un Sahip Olduğu 5 Önemli Özellik

Razer’ın oyunculara yönelik olarak geliştirdiği yeni akıllı telefonu Razer Phone 17 Kasım tarihinden beri ABD ve Avrupa’da satılmakta. Biz de ülkemizde henüz pek bilinmeyen ve satılmayan bu oyuncu akıllı telefonuyla ilgil 5 önemli özelliği sizlerle paylaşacağız. İşte Razer Phone özellikleri:

Ekranı

Razer Phone’un 5.7 inç boyutunda 2560x1440p çözünürlüklü bir ekranı bulunuyor. Bu çözünürlük günümüz oyuncu monitörlerinin birçoğunun kullandığı bir çözünürlük ve akıllı telefon ekranına sığdırıldığı için yüksek piksel yoğunluğundan dolayı oldukça keskin bir görüntü sağlıyor. Fakat Razer Phone’un ekranını en özel kılan özelliği değişken yenileme hızı oluyor. 120Hz’e kadar değerlere yükselebilen ekran aynı oyun monitörlerinde gördüğümüz Nvidia G-Sync veya AMD Freesync özellikleri gibi çalışıyor. Diğer birçok akıllı telefonda bu yenileme hızı 60Hz’e sabitlenmiş durumda.

Razer Phone’un ekranının sahip olduğu bu avantajlar bazı dezavantajları da beraberinde getiriyor. Bunlardan birisi telefonun ekranının OLED panelli olmaması. Birçok rakibi OLED panelli ekranlar kullanırken Razer Phone’da IPS LCD bir panel kullanılmış. Bu da gerçek siyah renkler konusunda eksiklik yaratıyor. Fakat bu durum birçok oyuncu için çok da önemli olmayabilir.

Donanımı

Razer Phone, Android işletim sistemli akıllı telefonların kullanabileceği en üst düzey donanımları içeriyor. İşlemci olarak Qualcomm Snapdragon 835 SOC’sini bulunduran cihazda 8GB da RAM bulunuyor. Bu RAM miktarı da rakibi olan akıllı telefonların birçoğunu ikiye katlıyor. Hatta günümüzde birçok bilgisayarda bile hala 8GB RAM göremeyebiliyoruz.

Razer Phone’un bataryası da oldukça büyük. 4.000mAh kapasiteli batarya en yoğun kullanımlarda bile sahibini 1 gün boyunca rahatça idare edebilecek düzeyde görünüyor. Dahili hafızası 64GB olan cihazın depolama alanı microSD kart yoluyla 2 TB (Terabayt) boyutuna kadar yükseltilebiliyor. Yine bu değer de birçok bilgisayarda bile göremediğimiz bir depolama alanına denk geliyor.



Kamerası



Razer Phone 8 megapiksellik f/2.0 diyafram açıklığında bir ön kameraya sahip. Arka tarafta ise 2 adet kamera bulunduruyor. Arkadaki kameralardan birisi 12 megapiksellik f.175 geniş açı kamerası iken diğeri de 12 megapiksellik f.26 zoom kamerası olarak görev yapıyor.

Sayılara bakıldığı zaman iyi gibi görünen bu kameralar ne yazık ki beklendiği kadar iyi performans sergileyemiyorlar. Keskinlik ve netlik konusunda beklentileri karşılayamayan görüntüler çeken Razer Phone kameralarındaki bu sıkıntıların yine de akıllı telefona gelecek olan güncellemeler ile giderilme ihtimalleri de var.



Hoparlörleri



Razer Phone ön yüzünün üstünde ve altında %50-%50 şeklinde eşit olarak konumlandırılmış hoparlörlere sahip. Bu hoparlörler tasarım anlamında telefonun üstten ve alttan kalın kenarlı olmasına yol açsa bile muhteşem performans sergiledikleri için tasarım kaygılarını bir tarafa bırakmamızı sağlıyorlar. Hatta birçok inceleme sonucuna göre Razer Phone’un hoparlörleri an itibariyle akıllı telefon piyasasındaki en iyi hoparlörler olarak değerlendiriliyorlar.



İşletim Sistemi



Razer Phone, Android Nougat 7.1.1 işletim sistemi yüklü olarak geliyor. Aynı zamanda Razer’ın tasarladığı çeşitli temaları da indirip kullanma imkanınız bulunuyor. Bunun yanı sıra Razer batarya ömrü, performans gibi birçok konuda kendi ayarlarınızı yapmanıza da olanak tanıyor. Ayrıca önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Razer Phone’a Android 8.0 Oreo işletim sistemi güncellemesi geleceği de biliniyor.