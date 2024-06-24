8 GB RAM'e Sahip Ucuz Telefon: Realme V60 Özellikleri ve Fiyatı

Realme V60, yüksek RAM kapasitesi ve uygun fiyat etiketiyle öne çıkıyor. Peki, Realme V60'ın özellikleri neler? Bu rehberde yeni akıllı telefon modeline dair merak edilen soruları cevaplayacağız.

2024 yılının haziran ayında 120W hızlı şarj desteğiyle dikkat çeken Realme GT 6 tanıtılmıştı. 24 Haziran'da ise V60 modeli duyuruldu. İşte uygun fiyatlı Realme akıllı telefon modeli hakkında merak edilen detaylar!

Realme V60 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,67 inç

: 6,67 inç Ekran Çözünürlüğü : 720 x 1.604 piksel

: 720 x 1.604 piksel Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : MediaTek Dimensity 6300

: MediaTek Dimensity 6300 RAM : 6 GB / 8 GB

: 6 GB / 8 GB Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Arka Kamera : 32 MP

: 32 MP Ön Kamera : 8 MP

: 8 MP Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Kablolu Şarj: 10W

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, bu ekran üzerinde 720 x 1.604 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 arayüzüyle beraber gelen akıllı telefonda 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama alanı seçeneği mevcut.

Telefonda sekiz çekirdek oluşan Mediatek Dimensity 6300 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, performans ile ilgili işlemler için 2.4GHz hızında çalışan iki adet Cortex A74 çekirdeği, günlük işlemler için 2.0GHz hızında çalışan altı adet Cortex-A55 çekirdeği içeriyor.

5.000 mAh batarya kapasitesine sahip olan akıllı telefon modeli 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Telefon ayrıca 8 GB'a kadar sanal RAM genişletme teknolojisini de destekliyor. Peki Realme V60 ne kadar fiyata satılıyor?

Realme V60 Fiyatı

6 GB RAM + 128 GB Depolama : 1.199 Çin yuanı (Tahmini Türkiye fiyatı 11 bin TL)

: 1.199 Çin yuanı (Tahmini Türkiye fiyatı 11 bin TL) 8 GB RAM + 256 GB Depolama: 1.399 Çin yuanı (Tahmini Türkiye fiyatı 12.840 TL)

Yeni telefonun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor. Yukarıda tahmini fiyatlara yer verdik ancak telefon farklı fiyat etiketleriyle satışa sunulabilir.

Realme marka bütçe dostu akıllı telefon modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu akıllı telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.