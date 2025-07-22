Telefon Rehberinde Engellenen Numaraları Nasıl Görebilirim?

Telefon rehberimde engellediğim kişileri nasıl görebilirim? Hepimizin telefonunda o ya da bu nedenle engellediği pek çok kişi var. Ancak zaman içinde farklı nedenlerle engellediğiniz telefon numaralarını görmek isteyebilirsiniz. Belki de kimleri engellediğinizi görmek ya da engelediğiniz kişilerden birinin engelini kaldırmak istiyorsunuzdur. Neyse ki Android ve iOS sistemlerde engellenen kişiler listesine ulaşmak oldukça basit.

Android Telefonda Engellenen Numaraları Görme

Telefon Uygulaması Üzerinden:

Telefon uygulamasını açın Sağ üst köşedeki üç nokta menüsüne tıklayın "Ayarlar" seçeneğini seçin "Engellenen numaralar" veya "Spam ve engelleme" bölümüne gidin Engellenen tüm numaraları burada görebilirsiniz

Kişiler Uygulaması Üzerinden:

Kişiler uygulamasını açın Sağ üst köşedeki menü butonuna basın "Ayarlar" kısmına gidin "Engellenen kişiler" seçeneğini bulun Engellenmiş numaralar listesi açılacaktır

Samsung One UI kullanıcıları için yol biraz farklıdır. Telefon uygulamasında "Diğer" sekmesinden "Ayarlar" menüsüne ulaşabilirsiniz.

iOS iPhone'da Engellenen Numaraları Görme

iPhone'unuzda "Ayarlar" uygulamasını açın Aşağıya kaydırarak "Telefon" seçeneğini bulun "Telefon" menüsüne tıklayın "Engellenen Kişiler" seçeneğini seçin Engellediğiniz tüm numaralar burada görünecektir

Engellenen kişiler listesi Telefon, FaceTime ve Mesajlar için ortak çalışır. Ayarlar > FaceTime > Engellenen Kişiler veya Ayarlar > Mesajlar > Engellenen Kişiler yollarından da aynı listeye ulaşabilirsiniz. Listede yer alan kişinin üzerine sola kaydırarak "Engeli Kaldır" seçeneğini görebilirsiniz. Alternatif olarak "Düzenle" butonuna basıp kırmızı eksi işaretiyle de engelinizi kaldırabilirsiniz.

Engellenen kişiler arama ve mesaj gönderemez

Engellenmiş numaralardan gelen aramalar otomatik olarak reddedilir

WhatsApp ve diğer uygulamalardaki engellemeler ayrıdır

Numara değiştiren kişiler yeni numarayla ulaşabilir

Engelleme listesini düzenli olarak kontrol etmek, istemediğiniz kişilerden korunmanız için önemlidir. Gerektiğinde listeyi güncelleyerek gereksiz engellemeleri kaldırabilirsiniz. Android ve iOS cihazlarda engellenen numaraları görmek basit bir işlemdir. Her iki platformda da Ayarlar menüsü üzerinden bu listeye kolayca ulaşabilir, istediğiniz zaman engellemeleri düzenleyebilirsiniz. Bu özellik sayesinde telefon deneyiminizi daha güvenli ve rahat hale getirebilirsiniz.