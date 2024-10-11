1971'de Çıkan Renault R17 Yenilendi!

Renault, 1971 yılında Renault 17 coupe modelini piyasaya sundu. Fransız araç üreticisi şimdiyse modern ve retro dokunuşlarla tasarlanan elektrikli Renault R17 modelini sundu. Biz de bu rehberde Renault R17 özelliklerini ele aldık.

Renault R17 Özellikleri

Renault R17, 270 beygir gücünde elektrikli motordan oluşuyor. Tam şarjla 248 mil ortalama 400 kilometre menzil sunuyor. Yeni model, eski modelin izlerini taşıyor ancak modern elektrikli araç tasarımına uygun şekilde tasarlandı.

Yeni model, orijinal Renault 17’ye kıyasla 6.7 inç (17 cm) daha uzundur. Araç, karbon fiber şasisi sayesinde hem dayanıklı hem de hafiftir. Renault R17’nin ön tarafında eski modelin tam tersi yani klasik yuvarlak farların yerine dikdörtgen ve ince LED ışık şeritleri var.

Klasik model, yuvarlak direksiyon simitten oluşuyordu. Yeni modelse fütüristik görünümlü kare direksiyon simidinden oluşuyor. Eski modeldeki 17 analog gösterge panelinin yerine yeni modelde 4 adet dijital ekran var. Bu ekranda şık ve sade görüntü oluşturuyor. Orta konsoldaki dokunmatik ekran, araçtaki tüm fonksiyonları kontrol ediyor.

Aracın yan pencerelerinin arkasında konumlanan ızgaralarla arka kısımdaki mat siyah detaylar, eski modeli hatırlatıyor. Aynı zamanda Renault R17, modern aerodinamik detaylara sahip. Bu özellikte aracın son teknolojiyle tasarlandığının en büyük kanıtı. Aracın, galaksi kahverengisi isimli özel bir renkle kaplandığı görülüyor. Bu renk, aracın daha çok dikkat çekmesini sağlıyor.

Aracın lüks görünmesinde iç tasarımın etkisi de çok büyük. İç tasarım, bej tonlarındaki kumaşlar ve kahverengi merinos yününden oluşuyor.

Renault R17 Fiyatı

Renault R17, kısa mesafeli ve şehir içi yolculuklar için çok uygundur. Araç aerodinamik ve hafif olduğu için enerji verimliliği de üst düzeydedir.

Konsept araç olarak tanıtılan Renault R17, başta Ekim 2024’te gerçekleştirilecek Paris Otomobil Fuarı olmak üzere birkaç etkinlikte sergilenecek. Aslında aracın üretilme amacı da budur. Yalnız araca ilgi çok olursa seri üretime geçme ihtimali çok yüksek. Bu sebeple Renault R17 fiyatı belli değil. İlerleyen süreçte seri üretime geçerse ve fiyatına dair detaylar belli olursa sizi buradan bilgilendireceğiz.