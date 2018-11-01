Retina Ekranlı 2018 MacBook Air Özellikleri ile Fiyatını Hak Ediyor mu? (İnceleme ve Karşılaştırma)

Retina ekranlı MacBook Air 2018 özellikleri ile fiyatını hak ediyor mu? MacBook Air Retina ekran modelini MacBook Air 2017 modeli ile karşılaştırması, Yeni MacBook Air Retina ekranlı modelin öne çıkan özellikleri, fiyat karşılaştırması bu yazıda. 2018 MacBook Air Retina model satın almayı düşünenler için faydalı olacağını düşünüyoruz.

MacBook Air "Retina Ekran" 2018 Özellikleri ve Fiyatı

"MacBook Air Retina ekran mı?", "MacBook Air Retina ekran ne zaman çıkacak?", "Retina Ekranlı MacBook Air gelirse özellikleri ne olacak?" MacBook Pro modelini profesyonel kullanıma yönelik bulan, MacBook Air’a yönlenen kullanıcıların senelerdir merak ettiği sorular arasında. Retina ekranlı MacBook Air, nihayet tanıtıldı. Apple’ın Brooklyn’de düzenlediği özel etkinlikte iPad Pro’dan önce sahne aldı.

2018 MacBook Air, Retina ekran, yepyeni tasarım, Touch ID, USB-C portları, 3. Nesil Kelebek Klavye, büyük Force Touch Trackpad, yüksek sesli hoparlörü ile son derece etkileyici bir Mac bilgisayar olarak karşımıza çıktı. Türkiye fiyatı 9199 TL’den başlayan MacBook Air Retina 2018, hem tasarımsal hem de donanımsal olarak gelişme göstererek MacBook Pro modellerine oldukça yaklaştı. MacBook Air 2018 satın almayı düşünüyorsanız, bu yazının devamını okumanızda fayda var. Retina ekranlı MacBook Air 2018 dikkat çeken özellikleri, Retina Ekranlı MacBook Air 2018 Türkiye fiyatı, MacBook Air 2018 ve MacBook Air 2017 karşılaştırması tek bir yazıda topladık. Lafı daha fazla uzatmadan MacBook Air Retina Ekran 2018 modelin etkileyici özelliklerine geçelim.

Retina Ekranlı MacBook Air 2018 İncelemesi

Retina Ekran

Pro modellerine göre nispeten uygun fiyatlı olmasıyla macOS ile tanışmak isteyen kullanıcıların dikkati çeken MacBook Air, uzun süredir beklenen Retina Ekran desteğine nihayet kavuştu. MacBook Air 2018, 13.3 inç 2560 x 1600 çözünürlük ve 4 milyon piksel sunan Retina ekrana sahip. Önceki nesil MacBook Air’a kıyasla %48 daha fazla renk sunan bu ekran, True Tone özelliğine sahip olmasa da renkleri oldukça canlı gösteriyor. Ekran 16:10 en boy oranına sahip ancak alüminyum çerçeveler yerini çok daha ince siyah çerçevelere bırakmış. Kasasının %100 geri dönüştürülmüş alüminyumdan yapıldığı lansman esnasında üstü basılarak söylendi. Buna bağlı %100 geri dönüştürülmüş alüminyumdan üretilen ilk Mac modeli olma özelliğini taşıyor.

Yeni Tasarım

Retina Ekranlı MacBook Air, ikonik şeklini koruyor ancak tasarım anlamında her şey değişmiş. 2018 Macbook Air, sadece 15.6 mm inceliğinde, yalnızca 1,25 kg hafifliğinde. Önceki nesil MacBook Air’a kıyasla fazla değil, çok az daha hafif. Ufaltılmış çerçeveler sayesinde yeni MacBook Air’ın taban alanı önceki nesilden %17 daha ufak.

3. Nesil Kelebek Stili Klavye

Yeni MacBook Air’ın klavyesinde de büyük bir değişim var. Son MacBook Pro ve MacBook’ların klavyesiyle aynı klavyeye; 3. nesil kelebek klavyeye sahip Retina Ekranlı MacBook Air 2018 modeli. MacBook Air, zaten pazardaki birçok dizüstü bilgisayarın klavyesinden daha iyi bir klavyeye sahipti. Şimdi daha da iyi klavye ile geliyor. Kelebek mekanizması, ilk MacBook modelleri için konuşacak olursak birtakım sorunlar çıkarsa da Apple geri bildirimleri dikkate alarak bu klavye tasarımını yeniledi, sorunsuz hale getirdi. Elbette, buna rağmen beğenmeyen kullanıcılar da var. Klavye, öznel bir deneyim. Bir Apple Mağazası’na uğrayıp klavyeye dokunmanızda fayda var. Bu arada MacBook’unuzun klavyesinde sorunlar yaşıyorsanız Apple’ın MacBook ve MacBook Pro için Klavye Servisi Programı kapsamında ücretsiz servis hizmeti alabiliyorsunuz. (Bu sayfadan detaylara ulaşabilirsiniz.)

%20 Daha Büyük Force Touch Trackpad

MacBook Air’ın klavyesinden bahsetmişken Force Touch özellikli Trackpad’e değinmeden olmaz. Fiziksel tıklama mekanizması yerine titreşim geri bildirimli bir sistem olan Force Touch’lı Trackpad yüzeyi, önceki modelle kıyaslandığında %20 daha geniş. Bu da yakınlaştırma, kıstırma gibi Multi-Touch hareketlerini daha kolay yapacağınız, hangi noktaya basarsanız basın aynı tepkiyi alacağınız ve kusursuz bir kontrole sahip olacağınız anlamına geliyor.

Touch ID

MacBook Pro’larda gördüğümüz parmak izi okuyucu Apple’ın deneyimiyle Touch ID, MacBook Air’a da geldi. Touch Bar’sız Touch ID sensörlü ilk MacBook olan MacBook Air 2018’in sadece bilgisayarın kilidini açmaya yaramıyor, Mac App Store’dan uygulama indirirken, sistem ayarlarında değişiklik yaptığınızda, kilitli not ve belgelerinizi açtığınızda parola girme derdinden kurtarıyor. Touch ID, Apple T2 çipinden güç alıyor. Mac’i daha da güvenli hale getiren bu çip, Touch ID’yi kullandığınızda bilgilerinizin güvende kalmanızı sağlıyor, anında veri şifreleme özelliğiyle SSD bellekte depolanana verilerin tamamı otomatik olarak şifreleniyor. Güvenlik dışında Hey Siri özelliği de yine Apple T2 Security Chip sayesinde kullanılabilir oluyor.

Thunderbolt 3 USB-C

MacBook ve MacBook Pro’lardaki tek USB girişleri olan Thunderbolt 3 USB-C, MacBook Air 2018 modelinde de karşımıza çıkıyor. Şarj, ekran (5K’ya kadar), depolama ve aygıtlar için iki adet 40Gbps’e kadar bant genişliği sunan USB-C portuna sahipsiniz. Çift yönlü kullanılabilir olduğundan ters/yanlış takmanız mümkün değil. Eski tip USB-A’lı cihazlarınızı bağlamak için dongle adı verilen USB-A, HDMI gibi artık eskiyen ancak günümüzde hala kullanılan portları bir arada bulunduran aparatlardan satın almanız gerekecek.

Daha Yüksek Sesli Hoparlörler

MacBook Air’ın tercih sebeplerinden biri film, video izlemek olduğundan hoparlörleri atlamayalım. Stereo hoparlörler önceki nesle kıyasla iki kat daha güçlü bas, %25 daha yüksek ses düzeyi sunuyor. Sadece müzik dinlerken, film izlerken değil, FaceTime görüşmelerinde de ses kalitesinin artırıldığını hissedeceksiniz.

Teknik Özellikler

MacBook Air 2018, teknik özellikleriyle MacBook Pro’lar kadar güçlü bir cihaz olmasa da günlük işler için gayet yeterli performans sunacak donanıma sahip. 1.5GHz çift çekirdek Core i5 işlemci (Intel’in 8. nesil çipi, bağlı Intel UHD 617 graphics) ile geliyor. Thunderbolt portu kullanarak harici grafik işlemci ekleyebiliyorsunuz. Netflix izleme, webde gezinme, Office dosyalarında çalışma gibi işlemci gücü gerektirmeyen işler için dahili işlemci de gayet yeterli. 8GB RAM ile geliyor ancak 16GB’a kadar yapılandırabiliyorsunuz. Baz model 128GB SSD ile geliyor ama 1.5TB’a kadar yapılandırabiliyorsunuz. Batarya ömrü aynı. 12 saat webde gezinme, 13 saate kadar video izlemeye izin veren bir bataryaya sahip. Kutusundan 30W USB-C güç adaptörü çıkıyor.