Sağlıklı Kalmanıza Yardımcı Olacak 11 Chrome Eklentisi

Her gününüzü klavyede bir şeyler yazarak geçiriyorsanız, parmaklarınız sadece bir mil kadar ilerliyordur. Bu, hareketli olduğunuz anlamına gelmez. Koca bir gün içinde bilgisayar masanızdan hiç ayrılmadan bunu sürdürmeye devam ediyorsanız, sağlığınız bu durumdan uzun vadede ölümcül yönde etkilenecektir.

İşiniz gereği bütün gün bilgisayar başında oturmanız mı gerekiyor? Bir çözüme ihtiyacınız var. Neyse ki, Google Chrome tarayıcınıza eklenti olarak yükleyebileceğiniz birkaç yardımcı uygulama var ve bu yazıda, sağlıklı kalmak için kullanabileceğiniz Chrome eklentilerini sıraladık.

Fresh Air, internette dikkatsizce gezerken mola vermenize, nefes almanıza ve daha dikkatli olmanıza yardımcı olan bir eklentidir. Fhresh Air, yeni sekme sayfanızı yalnızca boş bir daire ile değiştirir. Fresh Air eklentisini kullanmak için sadece yeni bir sekme açın, nefes alın, tutun ve verin.

Fhresh Air’de nefes alma süresini ve nefes tutma süresini değiştirebiliyorsunuz ancak varsayılan ayarları oldukça sakinleştirici bulduğumuzu belirtmemiz gerekiyor. Ek olarak, arka plan rengini de değiştirebilmenize olanak sağlanıyor.

Calm eklentisi, Fresh Air’in daha gelişmiş bir sürümü diyebiliriz. Calm eklentisinde Fhresh Air’de olduğu gibi nefesinizi kontrol etmenize yardımcı oluyor.

Calm eklentisinde bir de kara liste bölümü bulunuyor. Kara listeye Instagram, Facebook gibi vaktimizin büyük kısmını geçirdiğimiz sosyal medya platformlarını ekleyebiliyorsunuz. Eklediğiniz web sitelerden birine giriş yapmaya çalıştığınızda Calm, kararınızı yeniden düşünmenizi ve işe geri dönmenizi sağlayacak küçük bir nefes egzersizi sunuyor.

Ek olarak, Calm’da doğa sesleri, uyumanıza yardımcı olacak rahatlatıcı sesler ve müzikler bulunuyor, ancak bu sesleri ve müzikleri oynatabilmeniz için üye olmanız gerekiyor.

Uzun süre sandalyede oturmak kas ağrılarına yol açabilir. Bunu önlemenin en etkili yolu her zaman masanızda hızlı egzersizler yapmaktır.

DeskAthelete, boyun gibi birkaç vücut uzvu için 30 saniyelik alıştırmalar öğrenmenizi sağlar; bunların çoğunu ayağa kalkmadan bile yapabilirsiniz. Kullanmak için yalnızca DeskAthelete eklentisinin ikonuna tıklamanız ve açılan pencerede yer alan videoyu açmanız yeterlidir. 30 saniyelik egzersiz videosunu tamamladıktan sonra bir egzersiz daha yapmak isterseniz, “Try Another” butonuna tıklamanız gerekiyor.

PostureMinder, bir sandalyede otururken daha sağlıklı olmanıza yardımcı olan bir eklentidir. İsminden de anlaşılacağı üzere PostureMinder, dik oturmanız için düzenli olarak uyarıyor. PostureMinder’da uyarı verme süresini dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Ek olarak, birkaç dakika kalkıp dolaşmanızı isteyen hatırlatıcıları da etkinleştirebiliyorsunuz. Sürekli sırt ağrısı çeken biriyseniz, bu eklentiye mutlaka sahip olmalısınız.

Water Reminder, refahınız üzerinde önemli bir etkisi olabilecek bir Chrome eklentisidir. İsminden de anlaşılacağı üzere, temelde bir su hatırlatma aracıdır. Bildirimler arasındaki zaman dilimini yapılandırabilir ve normal bir uyarının yanı sıra sesli uyarıyı da seçebilirsiniz.

Stretch Reminder, birkaç dakikada bir kalkıp gerilmenizi hatırlatan bir Chrome eklentisidir. Stretch Reminder, belirlenen süreye bağlı olarak bir bildirim gösterir. Bu listedeki diğer eklentiler gibi, hangi saat aralıklarında aktif olması gerektiği de dahil olmak üzere zaman dilimlerini kişiselleştirebilirsiniz.

Oyun oynarken veya bir iş üzerinde çalışırken gözlerimizin ihtiyaç duyduğu sıklıkta göz kırpmayı, su içmeyi unutuyor, uzun süre sabit ve yanlış pozisyonda oturuyoruz. Healthy Browsing, PostureMinder, Stretch Reminder ve Water Reminder eklentilerini içerir. Yani Healthy Browsing eklentisi, sık sık su içmenizi, dik oturmanızı ve sık sık egzersiz yapmanızı sağlıyor. Bunlara ek olarak, Healthy Browsing eklentisinde göz kırpma hatırlatıcısı da yer alıyor. Bu hatırlatıcıların her birinin zaman dilimlerini değiştirebilir ve tercihlerinize göre ayarlayabilirsiniz.

Saatlerce bir ekrana bakarken, görme duyunuzun vücudunuzun en olumsuz etkilenen bölümlerinden biri olduğu bir sır değildir. Screen Shader, bu etkiyi biraz daha az şiddetli kılar.

Screen Shader, monitörün yaydığı mavi ışığın etkisini sınırlandırıp göz yorgunluğunu azaltır ve geceleri daha iyi uyumanızı sağlar.

Screen Shader, mavi ışığın etkisini kesinlikle azaltsa da, karanlık bir görünüm kadar etkili olmayacaktır. Dark Reader, her web sitesine karanlık bir görünüm getiriyor.

Dark Reader’da ayrıca, parlaklığı, kontrastı ve hatta eklentinin hangi sitelerde aktif olup olmayacağını dahi karar verebiliyoruz.

Tabtics‘in diğerlerinden farklı bir yanı, herhangi bir bildirim göstermemesidir. Bunun yerine yeni bir sekme açtığınızda modern, minimal bir arayüzde çeşitli sağlık ipuçları ve önerileri gösteriyor. Ek olarak, Tabtics, saati ve hava durumunu da gösteriyor.

Marinara, istediğiniz gibi özelleştirebileceğiniz basit bir Pomodoro eklentisidir. Francesco Cirillo tarafından bulunan Pomodoro, 25 dakikalık çalışma ve 5 dakikalık molalardan oluşan bir zaman yönetim tekniğidir. Marinara, geçmişteki performansınızı görüntüleyebilmeniz için istatistiklerinizi de gösteriyor.