Sahte Bilim Nedir? Sahte Bilim Ne İşe Yarar?

Belki de yaşamamızın tek sebebi bilimin var olmasıdır. Ancak, bir sıkıntı var o da sahte bilimdir. Kendini gerçekmiş gibi gösteren ve genellikle modern bilime savaş açan sahte bilim her geçen gün yeni bir versiyon ile karşımıza çıkar. Peki, sahte bilim tam olarak ne demek? Sahte bilim ne işe yarar? Acaba gerçekten de sahte bilim işe yarıyor mu? Gelin, birlikte bakalım.

Sahte Bilim Nedir?

Sahte bilim bilimin cevap veremediği sorulara cevap veriyormuş gibisine uygulanan bir yöntemdir. Bu konuyu biraz daha açmak gerekirse Örneğin: Çoğunlukla modern tıbbın çözüm bulamadığı konulara alternatif tıp ile çözüm bulduğunu öne sürer.

Aslında gerçekten de bazı vakalarda alternatif tıbbın işe yaradığı görülmüştür. Fakat, burada değinilmesi gereken önemli bir nokta var. O da modern tıbbın uzun süren tedavisinden sonra gerçekleşen iyileşmedir ama insanlar çoğunlukla bir plasebo etkisi gibi alternatif tıbbın işe yaradığını sanmaktadır. Sahte Bilim kısaca maddi çıkarlar elde etmek için uygulanan ve gerçek bilimin önüne geçen bir dolandırıcılıktır.

Sahte Bilim Ne İşe Yarar?

Sahte bilim, insanların duygularını sömürerek kendi çıkarları için uyguladıkları bir yöntemdir. Kısaca sahte bilim gerçek manada hiçbir işe yaramaz! Fakat birçok zararı bulunur. Bu olayı yakın zamanda Corona virüsünün tedavisi çıkmadığı zaman Corona virüsünden kurtulun diye satılan vitaminlerin, ilaçların ortaya konulduğunda görmüştük.

Sahte Bilim Örnekleri Neler?

Aktarlar

Hacamat

Gerçek olmayan kişisel gelişimciler

Alternatif tıp

Aktarlar

Elbette aktarların %100 sahte bilim yaptıklarını söyleyemeyiz. Ama tedavisi olmayan hastalıklara karşı satılan bitkisel ürünlerin işe yaramadığını ve insanlara işe yarıyor vaadi ile satılan ürünler birer sahte bilim olarak nitelendirilebilir.

Hacamat

Eski bir tedavi yöntemi olan hacamat, günümüzde halen yapılmaktadır. Ancak tamamen bir sahte bilim olarak geçmekte. Kanın temizlendiği, vücudun temizlendiği söylense dahi steril olmayan ortamlarda ve insan vücudundaki açılan yaralar da girebilecek mikropların olduğu unutulur. Birçok kişiyi hacamat’ın gerçekten işe yaradığını düşünmektedir.

Ama sanılanın aksine hacamat işe yaramaktan daha çok zarar verebilmektedir. Pazarlama yöntemi olarak ise ünlü futbolcular ya da saygıdeğer kişilerin hacamat yaptırdığı öne sürülerek yapılır.

Gerçek Olmayan Kişisel Gelişimciler

Sahte bilimin en çok para kazandığı alan kişisel gelişimcilerdir. Kendilerini psikolog olarak tanıtırlar ama psikolog değildirler veya beynini temizle, hafızanı bir gecede sil! Gibi ifadelerle insanlara vaatler vermektedirler. Gerçekten de bu vaatler doğru mu, yani bir gecede her şeyi unutabilir ve çok sağlıklı bir insan olabilir miyiz? Tabii ki de hayır ancak en çok kullandıkları yöntem plasebo etkisi veya diğer kişilerle anlaştıkları kandırmaca yöntemlerdir.

Birçok insan gerçek kişisel gelişimcilerin veya gerçek psikologların yöntemlerini zor ve %100 çözüleceğine garanti olmadığından dolayı %100 çözüm aramaktadırlar. Ne kadar masum görülse dahi birçok insanın gerçek tedavilerden uzak kalmasına yol açmaktadır

Alternatif Tıp

Modern tıbbın sürekli önüne geçen alternatif tıp her derde bir deva bulduğunu söyler ama gerçekten de bir şeye tedavi bulduğu yoktur. Örneğin: Homeopati gibi alternatif tıp yöntemleri hiçbir işe yaramamaktadır.

Homeopati ne? Diye soracak olursanız küçük bir zehirli maddenin su ile seyreltilerek suyun onu temizlediğini söyleyerek insanlara yararlı olduğu düşünülen bir tedavidir. Örneğin: Bir siyanür molekülü birçok defa su ile karıştırıldığında tedavi yöntemi olacağı düşünülüyor. Fakat, suyun bir aklı olmadığından dolayı siyanür molekülünü yola getiremez.

Bu içeriğimizde sahte bilim nedir? Cevaplamış olduk. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz, karşılaştığınız sahte bilim örnekleri neler? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca burçlar gerçek mi? Meraklıları yazımıza göz atabilir.