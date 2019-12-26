Samsung 2019 Yılında Neler Yaptı?

Bu yazıda Samsung'un 2019 yılı boyunca neler yaptığını, hangi konularda başarılı olduğunu ve hangi konularda başarısız olduğunu değerlendireceğiz.

2019 Yılı Samsung için Nasıl Geçti?

Bu yıl teknolojik gelişmeler açısından dolu dolu bir yıl geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Bu gelişmeler özellikle akıllı telefon sektöründe sıcak bir rekabetin yaşanmasına sebep oldu.

Örneğin yüksek yenileme hızı sunan ekranlar oyuncular için daha keyifli deneyime yol açmıştı. Mobil fotoğrafçılar ise 108 MP çözünürlüğünde kameralar ile karşılaştı. Tabii periskop kamera tarafını da unutmamamız gerekiyor. Yılın başlarında ilk katlanabilir telefon modelleri tanıtıldı. Biraz geç olsa da belirli ülkelerde satışa sunuldu. Herkesin ortak problemi olan hızlı şarj tarafında önemli gelişmeler yaşandı. Ayrıca çerçevesiz ekranlar için yer verilen delikli kamera teknolojisi yaygınlaştı.

Tüm bunlar olurken bazı markalar bu teknolojileri kendi avantajları için kullandı ve bu pazarda kendisine önemli bir yer edindi. Tabii bazı markalar ise bu yarışın gerisinde kaldı. Bu yazıda 2019 yılının Samsung için nasıl geçtiğine bir göz atalım.

Kazanan: Galaxy S10 Ailesi

Samsung bu yıla pozitif bir giriş yapmayı başardı. Galaxy S10e, Galaxy S10 ve Galaxy S10+ modellerinden oluşan üç farklı cihaz ile (5G modeli saymazsak) yıla başlayan şirket, ilk ultrasonik parmak izi sensörlü akıllı telefonları sektöre sokmuş oldu. Bununla birlikte Galaxy S10e ile birlikte Galaxy S ailesinde kompakt bir model de yer almış oldu.

Üç modelde de ekran içinde delikli kamera teknolojisi, arka tarafta güçlü kameralar ve 8nm Exynos 9820 işlemci yer alıyor. Bununla birlikte temel olarak 128 GB depolama alanı eşlik ediyor. Şirketin ulaştığı satış başarıları yeni modellerin sevildiğini gösteriyor.

Kazanan ve Kaybeden: Galaxy Fold

Galaxy S10 ailesi ile birlikte duyurulan ve devrim niteliğinde bir ürün olan Galaxy Fold, şirketin hem başarılı hem de başarısız olduğu ürünlerden bir tanesi.

7.6 inç boyutunda iç ve 4.6 inç boyutunda dış ekrana sahip olan Fold, 1.980 dolar gibi yüksek bir fiyat etiketi ile duyuruldu. Ancak ekran içerisinde yaşanan sorunlar şirketin başını oldukça uzun bir süre ağrıttı ve şu aşamada bile tüketicilerin çekimser yaklaşmasına sebep oldu.

Şirket ilk başta tüm Galaxy Fold ön siparişlerini iptal etti ve donanım sorunlarını halledebilmek için gönderimi yapılan her bir modeli geri çağırdı. Donanım sorunları giderilen sürümler eylül ayında belirli pazarlarda satışa sunuldu. Bu da Samsung'u bu devrimsel adımı satışa sunan ilk marka haline getiriyor.

Kazanan: Yeni Galaxy A Serisi

Samsung bu yıl orta segment Galaxy A serisini yeniden şekillendirdi ve küresel ölçekte çok ciddi satış başarılarına imza attı. Galaxy A50 ve Galaxy A70 gibi modeller Samsung'un en çok satılanları arasında yer aldı. Orta segmentte konumlanan bu modeller AMOLED ekran, çoklu kamera kurulumu ve büyük batarya ile geliyor. Ayrıca güncel tasarım trendlerine de ayak uyduruyor.

Galaxy A80 gerekmediği durumlarda kamerayı ekranın arkasına saklayan özel bir kuruluma dahi sahipti. Şirket bu modeller ile iyi bir strateji izleyerek pek çok tüketiciye ulaşmayı başardı.

Kaybeden: Exynos İşlemci

Tamam bu henüz gerçekleşmedi. Bu nedenle 2020 için daha büyük bir kayıp olabilir. Geçtiğimiz dönemlerde kendi özel işlemci çekirdeklerini üretmeyi sonlandıracağını açıklayan Samsung, bu noktada ARM ile iş birliği içerisinde olacağını duyurdu.

Şirketin attığı bu hamle Exynos işlemcilerin ilerleyen dönemlerde daha rekabetçi kalabilmesini hedefliyor. Ancak Exynos işlemcilerin Snapdragon işlemcilere göre iyi olduğu tek çekirdek performansını kaybedeceği yönünde endişelerimiz bulunuyor.

Kazanan: Galaxy Note 10 Ailesi

Galaxy Note 10+ şirketin bu seneyi kapatması için kendi başına yeterli bir amiral gemisi modeli oldu. Tipik Note modelleri gibi en büyük ve en iyi ekran ile karşımıza çıktı. 256 GB altındaki depolama seçenekleri ile uğraşmadı ve kamera tarafında çığır açtı.

Kablolu ve kablosuz olarak hızlı şarj imkanları ile şirketin uzun süredir izlediği politikaları tersine oynatan modeller özellikle yurt dışında yapılan indirimler ile birlikte bu yıl için iyi bir izlenim verdi.

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