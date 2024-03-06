Samsung Galaxy AI Özellikleri Neler, Nasıl Kullanılır?

Yapay zeka teknolojileri her geçen gün biraz daha yaygınlaşıyor. Hatta günümüzde akıllı telefon üreticileri bile hayatımızı kolaylaştırmak, kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak ve rekabette öne geçmek için AI teknolojisinden faydalanıyor.

Söz konusu üreticilerin başında ise kuşkusuz Samsung var. Şirket, bir süre önce Galaxy S24 serisi ile birlikte akıllı telefon deneyimini iyileştiren ve geliştiren Galaxy AI'ı tanıttı. Biz de bu yazımızda, Galaxy AI özelliklerini ve nasıl kullanılacağını tüm detaylarıyla sizler için anlattık.

Samsung Galaxy AI Özellikleri Neler?

Samsung’un gelişmiş yapay zeka platformu Galaxy AI, akıllı telefon deneyimini önemli ölçüde iyileştiren pek çok yenilikçi özelikle karşımıza çıkıyor. Samsung Galaxy AI’ın en temel özellikleri ise şunlardır:

Gelişmiş Görüntü ve Video İşleme

Fotoğraf ve video kalitesini artıran ve düzenleme sürecini kolaylaştıran bir dizi görüntü ve video işleme yeteneği bulunuyor. Galaxy S24 serisinde de yer alan “AI Object Eraser” özelliği, kullanıcılara fotoğraflardan istenmeyen nesneleri kolayca kaldırma imkanı sunuyor.

Yapay zeka destekli algoritmaları kullanarak, istenmeyen nesneleri alglıyor ve fotoğraftan silıyor. Böylece fotoğrafların genel kompozisyonunu bozmadan estetik bir görünüm kazandırıyor.

Dil İşleme Kapasitesi

Metin ve sesi işleyerek daha anlamlı ve kullanıcı dostu etkileşimler sağlıyor. Yazılan metni otomatik olarak tamamlayarak kullanıcıların yazı yazma sürecini hızlandırıyor ve kolaylaştırıyor.

Bu özellik, kullanıcının yazım tarzını ve sıklıkla kullandığı ifadeleri öğrenerek, daha doğru ve kişiselleştirilmiş metin tamamlama önerileri sunuyor.

Öğrenme ve Kişiselleştirme

Kullanıcının davranışlarını ve tercihlerini zamanla öğrenerek kişiselleştirilmiş bir deneyim oluşturuyor. Örneğin, “AI Routines” özelliği, kullanıcının telefonunu belirli zamanlarda veya durumlarda otomatik olarak belirli görevleri yerine getirecek şekilde programlamasına olanak tanıyor.

Kullanıcıların günlük rutinlerini ve tercihlerini analiz ediyor ve bu bilgilere dayanarak, sabah alarmlarını ayarlamak veya gece modunu etkinleştirmek gibi görevleri otomatik olarak gerçekleştiriyor.

Samsung Galaxy AI Nasıl Kullanılır?

Samsung Galaxy AI, yapay zekanın gücünü kullanarak Galaxy cihazlarınızın işlevlerini ve kullanıcı deneyimini geliştirmeye yönelik güçlü bir araçtır. Aşağıda yer verdiğimiz özelliklerle, günlük işlerinizi daha hızlı ve kolay bir şekilde tamamlayabilir, yaratıcılığınızı artırabilir, cihazınızın pil ömrünü uzatabilir ve Galaxy cihazlarınızdan daha fazla keyif alabilirsiniz.

Canlı Çeviri: 135'ten fazla dili gerçek zamanlı olarak sesli veya yazılı olarak çevirebilirsiniz. Bu özellik, yabancı dildeki sohbetleri anlamak, yurtdışında seyahat etmek veya farklı dillerde içerik tüketmek için oldukça kullanışlıdır.

135'ten fazla dili gerçek zamanlı olarak sesli veya yazılı olarak çevirebilirsiniz. Bu özellik, yabancı dildeki sohbetleri anlamak, yurtdışında seyahat etmek veya farklı dillerde içerik tüketmek için oldukça kullanışlıdır. Sohbet Yardımı: Galaxy AI, sohbetlerinizde size yardımcı olmak için çeşitli işlevler sunar. Örneğin, metin mesajlarına otomatik yanıtlar oluşturabilir, yazım hatalarını düzeltebilir, emoji önerileri sunabilir ve metinleri farklı dillere çevirebilir.

Galaxy AI, sohbetlerinizde size yardımcı olmak için çeşitli işlevler sunar. Örneğin, metin mesajlarına otomatik yanıtlar oluşturabilir, yazım hatalarını düzeltebilir, emoji önerileri sunabilir ve metinleri farklı dillere çevirebilir. Not Yardımı: Not yardımı ise, sesli notlarınızı otomatik olarak metne dönüştürebilir, notlarınızda önemli bilgileri vurgulayabilir, özetleyebilir ve farklı dillere çevirebilir. Ayrıca, notlarınızı el yazısıyla da alabilirsiniz.

Not yardımı ise, sesli notlarınızı otomatik olarak metne dönüştürebilir, notlarınızda önemli bilgileri vurgulayabilir, özetleyebilir ve farklı dillere çevirebilir. Ayrıca, notlarınızı el yazısıyla da alabilirsiniz. Fotoğraf Yardımı: Fotoğraflarınızdaki nesneleri veya kişileri otomatik olarak tanıyabilir ve bunlarla ilgili bilgi veya işlem önerileri sunabilir. Ayrıca, fotoğraflarınızı otomatik olarak optimize edebilir, yaratıcı düzenlemeler yapabilir ve farklı efektler uygulayabilirsiniz.

Fotoğraflarınızdaki nesneleri veya kişileri otomatik olarak tanıyabilir ve bunlarla ilgili bilgi veya işlem önerileri sunabilir. Ayrıca, fotoğraflarınızı otomatik olarak optimize edebilir, yaratıcı düzenlemeler yapabilir ve farklı efektler uygulayabilirsiniz. Daire ile Arama: Ekranınızın herhangi bir yerinde bir daire çizerek Google'da veya Galaxy Store'da arama yapabilirsiniz. Bu özellik, metin girmek yerine görsel arama yapmak veya belirli bir uygulamayı hızlı bir şekilde bulmak için oldukça kullanışlıdır.

Ekranınızın herhangi bir yerinde bir daire çizerek Google'da veya Galaxy Store'da arama yapabilirsiniz. Bu özellik, metin girmek yerine görsel arama yapmak veya belirli bir uygulamayı hızlı bir şekilde bulmak için oldukça kullanışlıdır. Bixby Routines: Günlük hayatınıza ve alışkanlıklarınıza göre otomatik görevler oluşturabilirsiniz. Örneğin, evden çıkarken Wi-Fi'yi kapatabilir, Bluetooth'u açabilir ve sesli modu etkinleştirebilirsiniz.

Günlük hayatınıza ve alışkanlıklarınıza göre otomatik görevler oluşturabilirsiniz. Örneğin, evden çıkarken Wi-Fi'yi kapatabilir, Bluetooth'u açabilir ve sesli modu etkinleştirebilirsiniz. Akıllı Pil ve Bakım: Pil ömrünü optimize etmek için hangi uygulamaların daha fazla pil tükettiğini gösterir ve pil tasarrufu modunu otomatik olarak etkinleştirebilirsiniz. Cihazınızın performansını optimize etmek için önbellek dosyalarını temizleyebilir, RAM'i boşaltabilir ve virüs taraması yapabilirsiniz.

Galaxy AI özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.