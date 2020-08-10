Samsung Galaxy Note 20 Ultra vs iPhone 11 Pro Max (Karşılaştırma)

Galaxy Note 20 Ultra, Samsung’un, iPhone 11 Pro Max de Apple’ın en güçlü telefonu. Samsung Galaxy Note 20 Ultra, iOS’dan Android’e geçiş yapmayı düşünen kullanıcılar için öne çıkan modellerden biri. Bu blog yazımızda Galaxy Note 20 Ultra ile iPhone 11 Pro Max modelini karşılaştırdık. Samsung Galaxy Note 20 Ultra vs Apple iPhone 11 Pro Max karşılaştırmasında iki modeli tasarım, ekran, kamera, batarya (pil) ömrü, teknik özellikler ve özellikler, fiyat yönünden kıyasladık.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra vs Apple iPhone 11 Pro Max

Tasarım

Galaxy Note 20 Ultra, cam arka, metal çerçeve, arka sol üst köşede büyük bir kamera bloğu ve ekranın üst ortasında delik çentik kameraya sahip. Standart bir amiral gemisi görünümünde ancak bazı telefonlardan biraz daha köşeli. Mistik Bronz, Mistik Siyah, Mistik Beyaz renk seçenekleriyle gelen telefon 164.8 x 77.2 x 8.1mm boyutlarında, 208g ağırlığında. Çoğu üst seviye telefon gibi su sıçraması ve dökülmelere dayanıklı yapan IP68 sertifikasına da sahip. iPhone 11 Pro Max, benzer pozisyonda büyük kamera bloğu ile birlikte metal çerçeve ve cam arkaya, IP68 sertifikasına sahip. Ancak ön kısım oldukça farklı. Samsung telefonlar delik çentikli ekrana sahipken, iPhone 11 Pro Max selfie kamerayı büyük bir çentikte barındırıyor. Uzay Grisi, Gümüş, Gece Yeşili ve Altın renk seçenekleri olan iPhone 11 Pro Max, 158 x 77.8 x 8.1mm boyutlarında, 226g ağırlığında ancak Samsung telefon kadar uzun değil.

Ekran

Samsung Galaxy Note 20 Ultra, 6.9 inç, 1440 x 3088 çözünürlüklü, 19.3:9 formatında, 496ppi, 120Hz yenileme hızını destekleyen AMOLED ekrana sahip. iPhone 11 Pro Max, daha küçük 6.5 inç ekranla geliyor. iPhone’un ekranı 1242 x 2688 çözünürlüğünde, 60Hz yenileme hızı, 19.5:9 formatını destekliyor ve kenarlar kavisli değil düz geliyor.

Kamera

Samsung Galaxy Note 20 Ultra’da 108MP f/1.8 ana kameraya sahipsiniz. Ana kameraya 12MP f/3.0 telefoto, 12MP f/2.2 ultra geniş kamera eşlik ediyor. Ana ve telefoto lenslerde optik görünü sabitleme (OIS) bulunuyor ve telefon, 5x optik zoom, büyük ölçüde yakınlaştırma yapabilen 50x Space Zoom özelliğine sahip. Telefon, 24fps hızda 8K video çekebiliyor, ayrıca 10MP f/2.2 ön kamera ile geliyor. iPhone 11 Pro Max, 12MP f/1.8 ana sensör, 12MP f/2.0 telefoto ve 12MP f/2.4 ultra geniş olmak üzere üçlü kamera sistemine sahip. Ana ve telefoto lenslerde OIS mevcut ve 2x optik zoom yapabiliyor. 60 fps’de 4K video kaydı yapılabiliyor. Ön kamera 12MP f/2.2. iPhone, megapiksel ve yakınlaştırmada kaybediyor ancak özellikle gece modu etkileyici. Note 20 Ultra kamera performansını incelemede göreceğiz.

Batarya

Samsung Galaxy Note 20 Ultra, 25W hızlı şarjı destekleyen 4500 mAh bataryadan güç alıyor. iPhone 11 Pro Max, 18W hızlı şarjı destekleyen 3969 mAh batarya ile geliyor. Ancak iPhone’un ekranı daha küçük olduğundan pil tüketimi de daha az olacaktır. Her iki telefon da kablosuz şarjı destekliyor. Note 20 Ultra pil testi henüz gerçekleştirilmedi ancak iPhone 11 Pro Max’in tek şarjla 24 saatten fazla kullanım süresi verdiğini biliyoruz.

Teknik Özellikler ve Özellikler

İki model de amiral gemisi sınıfında olduğundan oldukça güçlüler ancak tamamen eşit değiller. Samsung Galaxy Note 20 Ultra, Snapdragon 865 Plus/Exynos 990 işlemciden güç alıyor. Samsung’un telefonunda işlemci bölgesel olarak farklılık gösterirken, Apple’ın telefonunda tüm bölgelerde Apple A13 Bionic çip mevcut ve bu da üst düzey bir işlemci. RAM için, Galaxy Note 20 Ultra’da 12GB, iPhone 11 Pro Max’te 4GB RAM’e sahipsiniz ancak Apple’ın telefonları performans açısından en iyi Android rakipleriyle eşit veya önde. Note 20 Ultra 5G’yi desteklerken, iPhone 11 Pro Max’in desteklemediğini belirtmek gerek. Depolama için, Galaxy Note 20 Ultra, 128GB, 256GB ve 512GB seçeneği sunarken; iPhone 11 Pro Max, 64GB, 256GB ve 512GB depolama seçenekleriyle geliyor ancak Türkiye’de şu anda Galaxy Note 20 Ultra’nın sadece 256GB modeli satışta. Note 20 Ultra’da iPhone’da olmayan microSD kart yuvasının bulunduğunu da ekleyelim. Note 20 Ultra’nın kalemi (S Pen) de mevcut. Samsung telefonda ayrıca ekran içi parmak izi tarayıcı bulunurken, iPhone 11 Pro Max’te kilidi açmak için yüz tanıma (Face ID) kullanılıyor. Yazılım yönünden iPhone’un üstünlüğü var. iPhone 11 Pro Max, şu andaki en güncel yazılım iOS 13 ile gelirken, Galaxy Note 20 Ultra, OneUI ile özelleştirilen Android 10 işletim sistemi ile geliyor. iPhone’ların 5 sene yazılım güncellemesi aldığını da ekleyelim.

Fiyat

Samsung Galaxy Note 20 Ultra, S Pen kalemiyle dikkat çekiyor. iPhone 11 Pro Max çok farklı. Daha küçük, daha düz ekran, daha düşük kapasiteli ancak daha uzun ömürlü batarya, daha az RAM ve oldukça farklı bir tasarıma (özellikle çentik) sahip ve kamerası daha az yakınlaştırma yapıyor. İşletim sistemi de farklı. iPhone da büyük ve çok güçlü bir cihaz. Fiyat, birçok kullanıcı için belirleyici olduğundan belirtmek gerek; Samsung Galaxy Note 20 Ultra Türkiye fiyatı 12.999 TL ve sadece 256GB modeli mevcut. iPhone 11 Pro Max Türkiye fiyatı 13.199 TL’den başlıyor. Bu fiyatlandırmaların Samsung ve Apple’ın resmi online mağazasına ait olduğunu belirtelim.