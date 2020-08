Samsung Galaxy Note 20 Ultra vs Note 10 Plus (Karşılaştırma)

Samsung Galaxy Note 20 Ultra vs Galaxy S20 Ultra karşılaştırması kadar Note 20 Ultra vs Note 10 Plus karşılaştırması merak ediliyor. 2019’un en iyi amiral gemisi telefonu Galaxy Note 10 Plus ile 2020’nin en iyi amiral gemisi telefonları arasında gösterilen Galaxy Note 20 Ultra’yı karşılaştırdık. S Pen kalemden vazgeçemeyenler için Galaxy Note 20 Ultra ve Note 10 Plus karşılaştırması blog yazımızda.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra vs Note 10 Plus

Samsung, Galaxy Note serisini geçen yıl ilk kez iki model (Düz ve Plus) olarak piyasaya sürdü. 2020’de Plus yerine Ultra takısını kullandı. Basitçe söylemek gerekirse, şirket geçen yıl Galaxy Note 10 Plus modelini çıkardı. Bu yılsa üst seviye Galaxy Note 20 modeli için Ultra takısını kullanmayı tercih etti. Peki, Galaxy Note 20 “Ultra” etiketini hak ediyor mu? 2019’un ve 2020’nin en iyi amiral gemisi telefonları karşı karşıya.

Yüksek Yenileme Hızlı Ekran, Geliştirilmiş Dayanıklılık, Yeni S Pen

En yeni Galaxy Note 20 Ultra, selefinden bir yıl sonra piyasaya sürülen bir akıllı telefondan bekleyeceğiniz olağan donanım yükseltmesi ile geliyor. Exynos 9825/Snapdragon 855 işlemci yerini Exynos 990/Snapdragon 865 Plus işlemciye bırakıyor. Pil kapasitesi 4300 mAh’den 4500 mAh’e çıkarılmış ancak aynı bellek yapılandırması (12GB RAM ve 256GB/512GB depolama) ile geliyor. Ancak bu, 5G modeli için geçerli. Telefonun 4G modeli 8GB RAM ile geliyor. Ekran özelliklerine ve yeni S Pen’e yakından bakıldığında işler biraz daha ilginç hale geliyor. Galaxy Note 20 Ultra, biraz daha büyük 6.9 inç AMOLED ekrana sahip. Telefonun hem ön hem de arkası Gorilla Glass 6 yerine Gorilla Glass 7 ile korunuyor. Daha da önemlisi amiral gemisi artık maksimum 120Hz yenileme hızına sahip. Note 20 Ultra, daha yüksek yenileme hızına sahip ekrana sahip olmakla birlikte daha az gecikme süresine (9ms) sahip S Pen ile geliyor. Yeni S Pen işaretleyici özelliğinin yanı sıra bir dizi Samsung Notlar geliştirmesine sahip. Bu özellikler yazılım güncellemesi ile Galaxy Note 10 Plus’a da gelebilir ancak şu anda Galaxy Note 20 Ultra’nın yazılımsal olarak üstünlüğü bulunuyor.

Farklı Kameralar ve Diğer Birkaç Benzerlik

Samsung’un yeni amiral gemisi 12 megapiksel telefoto sensörün yanında 108 megapiksel ana sensör ve 12 megapiksel ultra geniş sensör kullandığından kamera kombinasyonu da farklı. Galaxy Note 20 Ultra, geçen yıl sadece Galaxy Note 10 Plus tarafından kullanılan 3D ToF derinlik sensörü yerine lazeer otomatik odaklama modülünü kullanıyor. Galaxy Note 10+’dan farklı olarak 8K video kaydı desteğiyle geliyor. Her iki telefon da aynı 10 megapiksel selfie kamera, pil şarj etme özellikleri ve IP68 sertifikasının yanı sıra AKG ayarlı stereo hoparlörler ve çift SIM özelliklerine sahip. Galaxy Note 20 Ultra kutusundan çıkar çıkmaz 5G telefon ancak bazı pazarlarda işlevsellik devre dışı.

Fiyat

Samsung Galaxy Note 20 Ultra Türkiye fiyatı 12.999 TL. Galaxy Note 10 Plus ilk çıktığında 11.399 TL fiyat etiketine sahipti, şu anda Samsung Türkiye Mağazası'nda 9.999 TL'den satışta.