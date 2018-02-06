Samsung Galaxy Note 8, Android Oreo Güncellemesi ile Böyle Görünecek

Samsung, Galaxy Note 8 için Android Oreo güncellemesini ne zaman vereceğini resmi olarak açıklamadı ancak son paylaşılan ekran görüntülerinden tarihin çok da uzak olmadığını söyleyebiliriz.

Samsung Experience 9.0, onlarca yeni özelliği beraberinde getirecek. Klavye düzeninde değişiklikler, yeni klavye ayarları ve seçenekleri, yeni Edge aydınlatma efektleri, bildirimleri sabitleme veya erteleme, çift Messenger, uygulamalar için kısayollar (3D Touch benzeri), Samsung DeX iyileştirmeleri, klasörler için özel renk seçenekleri, Ayarlar menüsünde ufak değişiklikler, Kilit ekranı saatine güncelleme, Always-On Display için yeni saat stilleri, geliştirilmiş video oynatıcı, uygulamalar arasında hızlı çoklu görev için Uygulama Eşleme, arka plan uygulamaları için izin takibi, yakında bilinen ağlarda WiFi’ı otomatik açma ve daha birçok yenilik Android 8.0 Oreo yazılım güncellemesi ile verilecek.