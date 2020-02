Samsung Galaxy S20 Fiyatını Hak Ediyor Mu? İşte En İyi Özellikleri

Samsung Galaxy S20 serisi sonunda tanıtıldı. Türkiye fiyatı 7799 TL’den başlayan Samsung Galaxy S20, oldukça güçlü donanımla geliyor. Samsung’un 2020 amiral gemisi telefonu Galaxy S20’nin özellikleri blog konumuz. Galaxy S20 özellikleri neler? Galaxy S20 satın almayı gerektirecek, fiyatını hak edecek özellikler sunuyor mu? En iyi Galaxy S20 özelliklerini bir araya getirdik.

Samsung Unpacked etkinliğinde Galaxy S20, S20 Plus ve S20 Ultra modelleri tanıtıldı. Güney Koreli teknoloji devi Galaxy S20 serisinde kamera, bellek, pil, işlemci, tüm donanımı tepe noktaya taşıdı. Ülkemizde altyapısı olmasa da 5G, 120Hz yenileme hızına sahip ekran, 100x dijital zoom yapabilen kamera, 12GB RAM, 45W hızlı şarj, 8K video kaydı, Samsung’un 2020 üst seviye telefonlarında gördüğümüz etkileyici özelliklerden sadece birkaçı.

S20 ailesinde tepe model S20 Ultra olsa da Türkiye fiyatı 11999 TL olduğundan çok fazla ilgi görecek gibi durmuyor. S20 Plus Türkiye fiyatı da 9299 TL. Bu fiyatlandırma da çoğu kullanıcının bütçesini zorlayacak seviyede. Geriye tek bir seçenek kalıyor; Galaxy S20. Aslında Galaxy S20 fiyatı da ülkemiz şartlarına göre oldukça yüksek. Samsung Türkiye online mağazasında 8GB/128GB modeli 7799 TL’ye satışa çıktı. Ancak üç model arasında satın alınabilirliği en yüksek model. İlerleyen zamanlarda fiyat indirimlerinin gelmesiyle birlikte bazı kullanıcıların satın almayı düşündükleri model olacak. Bu bağlamda Galaxy S20 satın almayı düşünenler için telefonun öne çıkan özelliklerini bir araya getirelim dedik. İşte en iyi Galaxy S20 özellikleri

Süper hızlı şarj

Samsung, geçtiğimiz sene Galaxy S10 ile yaptığı hatayı tekrarlamadı. Galaxy S10, 15W hızlı kablolu şarj desteği sunuyordu. Galaxy S20 serisi güçlü bataryayı %0 - %100 arasında hızlı bir şekilde şarj edebilen Süper Hızlı Şarjı destekliyor. Galaxy S20 kutusundan 25W USB-C hızlı şarj adaptörü çıkıyor. S20 Ultra daha da hızlı (45W) şarjı destekliyor. Ancak şarj adaptörü için fazladan 249 TL harcamanız gerekiyor. Samsung’un hızlı şarj uygulamasının iyi tarafı USB-Power Delivery protokolüne dayanması. Bu ne sağlıyor? Aynı USB-C şarj adaptörüyle MacBook Pro, Nintendo Switch ve diğer USB-C cihazlarınızı şarj edebilirsiniz. Galaxy S20 serisi Süper Hızlı Şarja ek olarak 12W kablosuz şarj, 5W ters kablosuz şarjı destekliyor.

8K video kaydı ve doğrudan YouTube’a yükleme

Samsung Galaxy S20 dünyada 8K video kaydı yapabilen çok az sayıda akıllı telefondan biri. Nubia Red Magic 3, 8K video kaydedebilen ilk akıllı telefon ancak bu 15fps ile sınırlı. Galaxy S20, 24fps’de 8K video kaydı yaparak Nubia’yı geride bırakıyor. Telefondan 8K video kaydetmek ne kadar mantıklı? 8K videoları izleyebileceğiniz bir televizyon veya monitörünüz var mı? Dahili 128GB depolama 8K video kaydı için yeterli bir alan mı? 8K’ya ilişkin sorulabilecek birçok soru var ancak Samsung yapmış; kullanırsınız kullanmazsınız son kullanıcı olarak sizin tercihiniz. Unutmadan, Samsung YouTube iş birliği neticesinde 8K videolar doğrudan YouTube’a yüklenebiliyor. 8K videonun 4K veya Full HD sürümünü de paylaşabiliyorsunuz.

Video kaydederken ön ve arka kamera arasında geçiş

Galaxy S20’nin arkadaki üç kamerasıyla aynı anda fotoğraf çekebiliyorsunuz. Daha da iyisi video kaydederken ön ve arka kamera arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Şu anda yeni iPhone’lar dahil piyasadaki hiçbir akıllı telefon bu özelliği sunmuyor. Bu özellik Vlogger’lar ve akıllı telefonlarında sıklıkla video kaydı yapanlar için son derece kullanışlı olabilir.

Pro video mod

Samsung Galaxy S20 serisi kamerasıyla öne çıkıyor. Hem donanım yükseltildi hem de kamera uygulamasında geliştirme yapıldı. Yeni özellikler ve birçok modun yanı sıra pro video mod eklendi. Fotoğrafçıysanız veya videografçıysanız ve ISO, poz süresi, pozlandırmanın ne anlama geldiğini biliyorsanız yeni Pro Video Modunu çok seveceksiniz. Video kaydı yaparken kameranın hemen her açısını kontrol etmenizi sağlıyor. Akıllı telefonlar genellikle sadece fotoğraf çekiminde profesyone mod sunar ancak Samsung Galaxy S20 serisi çıtayı yükseltiyor.

Samsung Quick Share

Samsung, yeni Quick Share (Hızlı Paylaş) özelliği ile Galaxy cihazlar arası içerik paylaşımını kolaylaştırıyor. Apple’ın AirDrop’una yanıt diyebiliriz. Galaxy S20 kullanıcılarına cihazlarını eşleştirme zorluğu yaşatmadan yakındaki arkadaşlarıyla hızlı ve kolay bir şekilde büyük dosyaları göndermelerine izin veriyor. Quick Share özelliği şu anda sadece Galaxy S20’de mevcut ancak yazılım güncellemesiyle eski cihazlara da gelebilir.