Samsung Galaxy S20 Ultra Özellikleri (Fiyatını Hak Ediyor Mu?)

Samsung Galaxy S20 özellikleri ve fiyatı dünkü Unpacked etkinliğinde resmileşti. S20, S20 Plus ve S20 Ultra üç model tanıtıldı. Türkiye fiyatı 7799 TL’den başlayan Galaxy S20 serisinde tepe model Galaxy S20 Ultra. Dolayısıyla S20 Ultra özellikleri daha çok merak ediliyor. Bu blog yazımızda Samsung Galaxy S20 Ultra’nın öne çıkan özelliklerine değiniyoruz. S20 Ultra fiyatını hak edecek özellikler sunuyor mu? gelin bakalım.

Samsung Galaxy S20 lansmanı dün gece düzenlendi, Tamindir olarak Samsung Galaxy S20, S20 Plus ve S20 Ultra özellikleri ve Türkiye fiyatlarını sizlerle paylaştık. Hemen arkasından da Galaxy S20 inceleme videosu, S20, S20 Plus ve S20 Ultra ile karşılaştırması yazısını yayınladık. Galaxy S20 ailesinin en güçlü üyesi S20 Ultra ve bu modelin özellikleri daha çok merak ediliyor. S20 satın almayı düşünenlerin gözdesi olan S20 Ultra’nın özelliklerine bu yazıda değiniyoruz. Tasarımsal olarak farklılık göstermese de 16GB RAM, 108MP kamera gibi oldukça güçlü donanımıyla diğerlerinden sıyrılan S20 Ultra bakalım neler sunuyor?

120Hz yenileme hızına ulaşan ekran

Bildiğiniz üzere ekran yenileme hızı ekranın her saniye ne sıklıkta güncelleneceğini ayarlar. Çoğu telefon 60Hz veya saniyede 60 kare hızda yenilenen ekrana sahip. OnePlus 7 Pro, Google Pixel 4 gibi daha yüksek (90Hz) yenileme hızına sahip ekranlı telefonlar da var. Samsung Galaxy S20 Ultra 120Hz ekranıyla pazarın lideri konumunda. Daha yüksek yenileme hızı hızlı hareketlerde daha az bulanıklaşma anlamına gelir, bu nedenle kaydırma sırasında ekranın ne kadar akıcı olduğunu fark edebilirsiniz. 60Hz ekranla yan yana getirdiğinizde farkı belirgin bir şekilde görebilirsiniz. Tabii ki PUBG Mobile gibi ultra yüksek grafikli oyunlarda farkı net bir şekilde hissedebilirsiniz.

2X Dinamik AMOLED ve 120 Hz'lik Sinematik Sonsuz Ekrana sahip #GalaxyS20Ultra ile film izleme keyfini artırın! #UNPACKED #GalaxyEvent pic.twitter.com/5kVmRgahzY — Samsung Türkiye (@SamsungTurkiye) February 11, 2020

100x dijital zoom / 10x optik zoom kamera

Akıllı telefon kameraları hızla iyileşiyor, gelişiyor ancak Samsung Galaxy S20 Ultra işleri yeni bir boyuta taşıyor. 108 megapiksel lens, 48 megapiksel telefoto lens, 12 megapiksel ultra geniş açılı lens, ToF kamerayı birleştiren üçlü kamera kurulumuna sahip ama bu modelin çekici kısmı kamerasının zoom seviyesi. 10x optik zoom ve 100x dijital zoom yapabilen etkileyici bir kamera bulunuyor. Huawei ve Oppo telefonlarda inanılmaz zoom seviyeleri gördük ancak S20 Ultra işleri daha da ileri götürüyor. Bu yakınlaştırma seviyesi gerekli mi? sorusunun yanıtı bence hayır. 2x optik zoom da çoğu durumda yeterli. Ancak neden daha iyisi olmasın?

12GB RAM

Bildiğiniz gibi telefondaki uygulamalar ve oyunlar RAM’e (Rastgele Erişim Belleğine) yüklenir. RAM ne kadar hızlıysa uygulama ve oyunların açılma hızı o kadar hızlı olur. Daha fazla RAM ile aynı anda daha fazla işlem yapabilir, çoklu görev işlemlerini takılmadan gerçekleştirebilirsiniz. Akıllı telefonunuzun ne kadar RAM’e ihtiyaç duyduğunu söylemek zor ancak 12GB bir mobil cihaz için çok fazla. Akıllı telefonlardaki RAM miktarı hızla yükseliyor. 2014’de üst telefonlarda 2GB RAM standarttı. 2017’de 4GB’a çıktı. Sadece üç yılda, Samsung bunu üç katına çıkardı. Yalnız fazla RAM demek daha fazla pil ihtiyacı demek. Aslında telefonunuzdaki RAM’in tamamını kullanın kullanmayın aynı miktarda güç tüketimi olur. Gerçekçi olursak 8GB çoğu kullanıcı için yeterli RAM miktarı. Samsung biraz aşırıya kaçmış ama cihazın batarya kapasitesi yüksek olduğundan fazla RAM’in hiçbir zararı olmaz.

Hızlı 45W şarj

Samsung Galaxy S20 Ultra’nın kutusundan 25W şarj adaptörü çıkıyor ancak 45W şarj adaptörü alarak cihazın pilini muazzam hızlı bir şekilde şarj edebilirsiniz. Samsung Türkiye online mağazasında 249 TL fiyat etiketiyle satılıyor ancak diğer üreticilerden çok daha ucuza bulmanız mümkün. Tek dikkat etmeniz gereken, USB-C Power Delivery standardını desteklediğinden emin olun. Tabii ki şarj alışkanlığınızı da göz önünde bulundurun. Telefonunuzu sadece geceleri şarj ediyorsanız, kablosuz şarj pedinde şarj ediyorsanız ekstra masrafa girmenin bir anlamı yok.

8K video kaydı

8K video kaydı S20 Ultra modeline özel olmasa da bahsetmek gerek. Qualcomm’un Snapdragon 865, Samsung’un Exynos 990 işlemcisi 8K video desteği sunuyor. Telefonla kesintisiz 8K video kaydı kulağa hoş geliyor ancak 8K videoyu görüntüleyebileceğiniz bir televizyonunuz veya monitörünüz var mı? 2020’de 8K Smart TV’leri görmeye başladık, çok yakında da standart olacak. Unutmadan, Samsung, YouTube ile iş birliğine gitmiş; S20 ile çektiğiniz 8K videoyu doğrudan YouTube’a yükleyebiliyorsunuz. Tabii ki ülkemizde bu da hayal, upload hızınızın mükemmel ötesi olması gerekiyor.