Samsung Galaxy S30 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi - Haberler ve Sızıntılar

Samsung Galaxy S30 ile ilgili sızıntılar bir süredir ortalıkta dolanıyor ve tam da bu noktada pek çok kişi, yeni modelin neler sunacağı ile ilgili bazı soru işaretlerine sahip. Bu yazımızda ortaya çıkan haberler ve sızıntılar dahilinde Samsung Galaxy S30 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında bazı fikirler yürüteceğiz.

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Note 20 ve Note 20 Ultra ile birlikte şirketin 'premium segment' noktasındaki yeni politikalarını görmüş olduk ve bu, bizlere bir sonraki 'premium segment' cihazlarda neler görebileceğimizi anlatıyor olabilir. Emin olabileceğiniz bir şey var ki Galaxy S30 ailesi, önümüzdeki senenin en iddialı modelleri arasında yer alacak ve heyecanın artmasındaki ana faktörlerden birisi de bu.

Bu yazımızda Galaxy S30 ile ilgili ortaya çıkan tüm haberleri ve tüm sızıntıları bulabilirsiniz. Yeni gelişmeler oldukça burayı güncelleyerek sizlere en net bilgiyi sunmaya çalışacağız.

Samsung Galaxy S30 Hakkında

Galaxy S30 Nedir? Galaxy S serisinin bir sonraki nesil modeli.

Galaxy S serisinin bir sonraki nesil modeli. Galaxy S30 Ne Zaman Çıkacak? Muhtemelen Şubat 2021.

Muhtemelen Şubat 2021. Galaxy S30 Fiyatı Ne Kadar Olacak? Muhtemelen 999 dolar başlangıç fiyatı olacak.

Samsung Galaxy S30 Çıkış Tarihi: Ne Zaman Çıkacak?

Samsung'un daha önceki yıllardaki politikalarına göz attığımızda Galaxy S modellerinin yılın başlarında tanıtıldığını görüyoruz. Son yıllarda ise genellikle şubat ayında tanıtıldığını ve mart ayında satışa sunulduğunu görüyoruz. Bu yüzden büyük olasılıkla Galaxy S30 ailesi için de benzer bir durum söz konusu olacak ve Galaxy S30 çıkış tarihi Şubat 2021 olarak gerçekleşecek.

Samsung Galaxy S30 Fiyatı: Ne Kadar Olacak?

Galaxy S30'un fiyatına geldiğimizde söyleyebileceğimiz en net şeylerden birisi, en az Galaxy S20 kadar pahalı olacaklarıdır. Henüz fiyatlara yönelik bir bilgye ulaşmak için çok erken dönemlerdeyiz ancak yurt dışı kaynaklı sızıntılara göre Galaxy S30 fiyatı 999 dolar olacak. Tabii bu, en düşük özelliklere sahip varyantın fiyatı olacaktır.

Samsung Galaxy S30 Teknik Özellikleri: Hangi Özelliklerle Gelecek?

Henüz bulunduğumuz aşamada Galaxy S30 ile ilgili pek fazla sızıntıya denk gelmediğimizi söyleyebiliriz. Yine de dediğimiz gibi bu yazı, süreç boyunca güncellenerek uygun bir rehber görevi görecek. Öte taraftan burayı boş bırakmayacak önemli bazı detaylara hakim olduğumuz düşünülebilir.

Bu sızıntılardan ilki ekran altı kamera teknolojisi ile ilgili. Son zamanlarda pek çok akıllı telefon üreticisi ön kameraları ekranın altında konumlandırmaya hazırlanıyor ve görünüşe göre bazı markalar buna oldukça yaklaştı. Nitekim Ice Universe tarafından paylaşılan bir sızıntı da Galaxy S30'un bu teknoloji ile gelebileceğini işaret ediyor. Ayrıca Ice Universe'e göre yeni model Galaxy S30 olarak değil Galaxy S21 olarak adlandırılabilir.

Samsung is considering using the under-screen camera technology on the Galaxy S21 first, and is evaluating the feasibility of the technology. — Ice universe (@UniverseIce) April 9, 2020

Yeni modelin kamera tarafında da oldukça iddialı olacağı söyleniyor. Bu kapsamda arkada beşli kamera kurulumu bulunacağı iddia ediliyor. Bunlardan ilki 150 MP çözünürlüğündeki ana kamera iken bunun 64 MP telefoto, 16 MP ultra geniş açılı lens, 12 MP makro lens ve derinlik sensörü ile destekleneceği belirtiliyor. Tabii bu çok iddialı bir kurulum olduğu için bunun Galaxy S30 yerine Galaxy S30 Ultra'da yer alacağını düşünebiliriz.

İşlemci tarafına baktığımızda sızıntılar Exynos 1000 üzerinde yoğunlaşıyor. Tabii şirketin farklı bölgelerde farklı sürümler sunduğunu göz önüne alırsak bu ülkemiz de dahil olmak üzere belirli pazarlarda sunulacaktır. Diğer bölgelerde ise Snapdragon 875 kullanılacak gibi gözüküyor. Şu aşamada her iki işlemcinin benzer performanslara sahip olacağını düşünebiliriz.

Samsung Galaxy S30 Görmek İstediklerimiz: Neler Sunmalı?

Bu kısım haberlerden ve sızıntılardan uzak olmakla birlikte bizim yeni modelde neler görmek istediğimizi yansıtıyor.

Daha Uygun Fiyat

Galaxy S20 serisinin baz modeli dahi, önceki sene ile kıyaslandığında ciddi bir fiyat artışı ile birlikte geldi. Galaxy S20 Ultra neredeyse yeni bir segment açarak oldukça ciddi fiyat etiketleri ile satışa sunuldu ve bu durumun Galaxy S30 serisinde bir miktar daha uygun bir seviyeye indirgenmesi gerektiğini düşünüyorum.

Bu durum Galaxy S20e ya da Galaxy S20 Lite gibi modellerin yoksunluğundan kaynaklanıyor olabilir ancak yeni seride buna yönelik bir adımın atılması mantıklı olabilir.

Her Yerde Snapdragon

Sorun şu ki Exynos ve Snapdragon işlemciler genellikle birbirine yakın değildir ve hem performans hem de güç tüketimi gibi kritik noktalarda ciddi farklar barındırabilirler. Şirketin, eğer hangisi daha iyi ise, yalnızca onu seçip küresel varyantta onu satışa sunmasını diliyoruz. Sonuç olarak bu iki varyanttan birisi daha düşük güç sunacaktır ve hangisine denk geleceğinizi öngörmek pek mümkün değil.

Aslında her yeni model öncesi bu tip haberler duyuyoruz ancak her yeni modelle birlikte de bu umutlarımız suya düşüyor. Şirketin bu noktada bazı politika değişikliklerine gitmesi mantıklı olacaktır.

QHD+'da 120Hz

Galaxy S20 serisinde yer alan QHD+ çözünürlüğündeki ekran temel olarak 120Hz ekran yenileme hızını da destekler. Garip bir durum olarak bu ikisini birlikte çalıştıramazsınız. Rakip şirketlerde QHD+'da en azından 90Hz kullanmanıza izin verilirken Samsung'da bu durum 60Hz'e yani normale indirgeniyor.

Samsung'un bir yazılım güncellemesi ile bu kısıtlamayı kaldırabileceği söyleniyor ancak kaldırsın ya da kaldırmasın bu durumu Galaxy S30'da görmek hoş olmayacaktır.