Samsung Galaxy S30 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi - Haberler ve Sızıntılar

Samsung Galaxy S30 ile ilgili sızıntılar bir süredir ortalıkta dolanıyor ve tam da bu noktada pek çok kişi, yeni modelin neler sunacağı ile ilgili bazı soru işaretlerine sahip. Bu yazımızda ortaya çıkan haberler ve sızıntılar dahilinde Samsung Galaxy S30 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında bazı fikirler yürüteceğiz.

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Note 20 ve Note 20 Ultra ile birlikte şirketin 'premium segment' noktasındaki yeni politikalarını görmüş olduk ve bu, bizlere bir sonraki 'premium segment' cihazlarda neler görebileceğimizi anlatıyor olabilir. Emin olabileceğiniz bir şey var ki Galaxy S30 ailesi, önümüzdeki senenin en iddialı modelleri arasında yer alacak ve heyecanın artmasındaki ana faktörlerden birisi de bu.

Bu yazımızda Galaxy S30 ile ilgili ortaya çıkan tüm haberleri ve tüm sızıntıları bulabilirsiniz. Yeni gelişmeler oldukça burayı güncelleyerek sizlere en net bilgiyi sunmaya çalışacağız.

Samsung'un daha önceki yıllardaki politikalarına göz attığımızda Galaxy S modellerinin yılın başlarında tanıtıldığını görüyoruz. Son yıllarda ise genellikle şubat ayında tanıtıldığını ve mart ayında satışa sunulduğunu görüyoruz. Bu yüzden büyük olasılıkla Galaxy S30 ailesi için de benzer bir durum söz konusu olacak ve Galaxy S30 çıkış tarihi Şubat 2021 olarak gerçekleşecek.

Galaxy S30'un fiyatına geldiğimizde söyleyebileceğimiz en net şeylerden birisi, en az Galaxy S20 kadar pahalı olacaklarıdır. Henüz fiyatlara yönelik bir bilgye ulaşmak için çok erken dönemlerdeyiz ancak yurt dışı kaynaklı sızıntılara göre Galaxy S30 fiyatı 999 dolar olacak. Tabii bu, en düşük özelliklere sahip varyantın fiyatı olacaktır.

Henüz bulunduğumuz aşamada Galaxy S30 ile ilgili pek fazla sızıntıya denk gelmediğimizi söyleyebiliriz. Yine de dediğimiz gibi bu yazı, süreç boyunca güncellenerek uygun bir rehber görevi görecek. Öte taraftan burayı boş bırakmayacak önemli bazı detaylara hakim olduğumuz düşünülebilir.

Bu sızıntılardan ilki ekran altı kamera teknolojisi ile ilgili. Son zamanlarda pek çok akıllı telefon üreticisi ön kameraları ekranın altında konumlandırmaya hazırlanıyor ve görünüşe göre bazı markalar buna oldukça yaklaştı. Nitekim Ice Universe tarafından paylaşılan bir sızıntı da Galaxy S30'un bu teknoloji ile gelebileceğini işaret ediyor. Ayrıca Ice Universe'e göre yeni model Galaxy S30 olarak değil Galaxy S21 olarak adlandırılabilir.

