Samsung Galaxy S9 Plus, iPhone X, 8 Plus ve Pixel 2 XL Karşılaştırması

Samsung Galaxy S9 Plus, teknik özellik olarak Apple iPhone X ile Google Pixel 2 XL’dan ne kadar üstün? Şu an için çift kameralı en güçlü Android telefon olan Samsung S9+'ı 2017’nin en iyi kameraya sahip akıllı telefonlarından Pixel 2 XL ve ilk OLED ekranlı iPhone modeli iPhone X ile karşılaştırdık.

Samsung S9+ mı, iPhone X mi, iPhone 8 Plus mu, Pixel 2 XL mı?

Samsung’un kameraya odaklandığı yeni akıllı telefonu S9 ve S9+, 4599 TL ve 5199 TL başlangıç fiyatıyla Mart ayında satışa sunulacak. Artırılmış Gerçeklik (AR) emoji, 960FPS Ultra Ağır Çekim, F/1.5 ayarlanabilir diyafram, yüz tanımayla göz taramayı bir araya getiren Akıllı Tarama, Canlı Çeviri gibi kamera yeteneklerini ön plana çıkaran etkileyici özelliklerinin yanında daha da inceltilmiş çerçeveleri ve yeni mor rengiyle büyüleyen Samsung Galaxy S9+'ı satın almayı düşünenler için en iyi daha doğrusu kullanıcıların arada kaldığı, seçim yapmakta zorlandığı çift arka kameralı iPhone’larla tek kamerasıyla harikalar yaratan Google Pixel 2 XL telefonu karşılaştırdık. Samsung S9, tek kameraya sahip olduğundan ve de bellek, depolama, batarya kapasitesi, kamera ile S9+’ın gerisinde kaldığından S9 yerine S9+’ı aldık. S9’un rakipleri olarak Türkiye’de satışta olmamasına rağmen kamera performansıyla kullanıcıları düşündüren Google Pixel 2 XL ile yüksek fiyatına rağmen alternatifler arasına giren Apple iPhone X ve klasik tasarımdan vazgeçemeyenler için iPhone 8 Plus’ı seçtik. Siz de bu dört telefon arasında kalan kullanıcılar arasındaysanız ve kullanıcı deneyiminden ziyade ilk baktığınız, önem verdiğiniz şey özellikleri yansıtan kağıt üzerindeki rakamlarsa tabloyu incelemenizi öneririz. Tabloda 4 telefonun (Galaxy S9+, Pixel 2XL, iPhone X ve iPhone 8 Plus) teknik özelliklerini bir arada görebilirsiniz.

Galaxy S9+ Pixel 2 XL iPhone X iPhone 8 Plus 6.2 inç 2960x1440 (529ppi) Quad HD+ Super AMOLED 6 inç 2880x1440 (538ppi) Quad HD pOLED 5.8 inç 2436x1125 (458ppi) Super Retina OLED 5.5 inç 1920x1080 (401ppi) Retina HD IPS LCD Qualcomm Snapdragon 845 Adreno 630 Qualcomm Snapdragon 835 Adreno 540 Apple A11 Bionic Apple GPU (3 Çekirdek) Apple A11 Bionic Apple GPU (3 Çekirdek) 6GB 4GB 3GB 3GB Çift kamera: Geniş açı, 12MP, çift diyafram f/1.5 ve f/2.4 Telephoto, 12MP, f/2.4 4K 60FPS 12.2MP, f/1.8, 1.4μm piksel 4K 30FPS Çift kamera: Geniş açı, 12MP, f/1.8, Telephoto, 12MP, f/2.4 4K 60FPS Çift kamera: Geniş açı, 12MP, f/1.8, Telephoto, 12MP, f/2.4 4K 60FPS 8MP, f/1.7 8MP, f/2.4 7MP, TrueDepth, f/2.2 7MP, f/2.2 3500 mAh 3520 mAh 2716 mAh 2691 mAh 64GB + microSD 64GB/128GB 64GB/256GB 64GB/256GB Android 8.0 Android 8.0 iOS 11 iOS 11 Parmak izi okuyucu, IP68, USB-C, 3.5mm kulaklık girişi, WPC/PMA kablosuz şarj Bluetooth 5.0 Çift Bant, 802.11ac Parmak izi okuyucu, IP67, USB-C Bluetooth 5.0 Çift Bant, 802.11ac Face ID, IP67, Lightning bağlantı, Qi kablosuz şarj Bluetooth 5.0 Çift Bant, 802.11ac Touch ID, IP67, Lightning bağlantı, Qi kablosuz şarj Bluetooth 5.0 Çift Bant, 802.11ac 158.1x73.8x8.5 mm, 189 g 157.9x76.7x7.9 mm, 175 g 143.6x70.9x7.7mm, 174 g 158.4x78.1x7.5mm, 202 g 5199 TL (Samsung TR) - 6099 TL (Apple Online Store) 4799 TL (Apple Online Store)

Unutmadan, Samsung S9+, Pixel 2 XL, iPhone X ve 8 Plus, tasarım yönünden büyük farklılıklar gösteriyor. S9+, Samsung’un sonsuz ekran (infinity display) adını verdiği neredeyse çerçevesiz ve home tuşuna yer vermediği ön yüze sahipken, Pixel 2 XL daha küçük ekrana sahip olmasına karşın daha büyük çerçeveyle bize bakıyor. iPhone tarafında yepyeni kullanıcı deneyim sunan iPhone X, ekran kasa oranı olarak iPhone’lar içinde tepe noktada olsa da hala etkileyici düzeyde değil ve parmak izi okuyucuya sahip değil. Face ID yerine Touch ID’yi tercih edenlerin düşünebileceği iPhone 8 Plus, tasarımsal olarak diğer üç modelle karşılaştırılamayacak kadar kötü. Tabii ki çerçeveli tasarımı isteyen kullanıcılar da bulunmakta; onların da tercihine saygı duymak gerek. Sonuç olarak; Android ve iOS ayrımı yapmadan teknik özellik üzerinden konuşacak olursak dört akıllı telefonun da özellikleri iyi.

Fiyat, tabii ki satın alımı etkileyen en önemli faktör. Samsung Galaxy S9+ 64GB Türkiye fiyatı 5199 TL. Pixel 2 XL Türkiye’de resmi olarak satışta değil; e-ticaret sitelerinde 4000 TL seviyesinde satılıyor. Apple iPhone X 64GB Türkiye fiyatı 6099 TL. Apple iPhone 8 Plus 64GB Türkiye fiyatı 4799 TL. Fiyatlar, üreticilerin resmi online mağazasından alınan fiyatlardır. E-ticaret sitelerinde Resmi veya İthalatçılı garantili olarak çok daha uygun fiyata satın alınabiliyor ancak satın aldığınız yer kadar satıcı da önemli. Cihazı satın almadan önce satıcı profilini incelemenizde fayda var.