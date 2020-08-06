Samsung Galaxy Tab S7+ vs Apple iPad Pro (2020): Hangisini Almalısınız?

Samsung geçtiğimiz saatlerde düzenlediği Unpacked 2020 ile birlikte bazı yeni ürünlerini tüketicilerle buluşturdu. Bu etkinlik kapsamında tanıtılan yeni ürünlerden birisi de tablet pazarına yeni bir soluk getirmeyi hedefleyen Galaxy Tab S7+ oldu. Peki eğer yeni bir tablet almayı düşünüyorsanız Samsung Galaxy Tab S7+ vs Apple iPad Pro (2020) kıyaslaması bizlere neler sunuyor? Sizler için bu iki modeli kıyaslayarak hangisini tercih etmeniz gerektiğine ışık tutuyoruz.

Samsung Galaxy Tab S7+ vs Apple iPad Pro (2020): Farklar Neler?

Temel olarak baktığımızda bu iki cihazın pek çok noktada birbirinden ayrıldığını söyleyebiliriz. Bu nedenle karar vermenin daha da zorlaştığı bu kıyaslamada iPad Pro (2020) ve Galaxy Tab S7+ arasındaki farklara, artıları ve eksileri ile birlikte göz atacağız.

Kıyaslamaya başlamadan önce her iki modelin fiyatlandırma aralığı hakkında ufak bazı bilgilendirmeler yapalım. Aşağıda yer alan fiyatlar modellerin tavsiye edilen resmi satış fiyatları olmakla birlikte çeşitli satıcılarda daha farklı fiyatlardan satışa sunuluyor olabilir.

Not: Samsung Galaxy Tab S7+ 12,4 inç boyutunda bir ekranla ve 256 GB depolama alanı ile satışa sunulduğu için bu kıyaslamada Apple iPad Pro (2020) 12,9 inç 256 GB modeli ile kıyaslama yapacağız.

Samsung Galaxy Tab S7+ (256 GB) için tavsiye edilen resmi satış fiyatı 6,999 TL iken Apple iPad Pro (2020) 12,9 inç (256 GB) için tavsiye edilen resmi satış fiyatı 9,199 TL dolaylarında. Mevcut kampanyalar dahilinde Galaxy Tab S7+ satın alanlara klavyeli kılıf, iPad Pro (2020) alanlara ise ikinci nesil AirPods hediye ediliyor ancak siz bu yazıyı okuduğunuz sırada bu kampanyalar sona ermiş olabilir.

Daha kısa bir şekilde Galaxy Tab S7+ ile iPad Pro (2020) arasında yaklaşık 2,200 TL civarında bir fark bulunuyor.

Aradaki fiyat farkının ciddiyetini göz önüne aldığımızda seçim yapmak oldukça zor olabilir. Bu nedenle her iki model arasındaki farkları derinlemesine incelemenizde fayda var. Eğer tam olarak ne yapmanız gerektiğinden emin değilseniz aradaki farklara daha yakından göz atalım.

Samsung Galaxy Tab S7+ vs Apple iPad Pro (2020): Tasarım Kıyaslaması

Her iki cihaz da tasarım noktasında oldukça başarılı modeller olarak öne çıkıyor. Her iki cihazın da ekran / çerçeve oranları modern bir görünüme sahip. Galaxy Tab S7+ 5,7 mm kalınlığa ve 575 gr ağırlığa sahipken iPad Pro (2020) 5,9 mm kalınlığa ve 641 gr ağırlığa sahip. Yani Galaxy Tab S7+ bir miktar daha hafif ancak bunun ekran boyutundaki ufak farktan kaynaklandığını söylememiz mümkün. Bu değerlerin kalem, klavye ve kılıf benzeri aksesuarlar hariç baz değerler olduğunu hatırlatmamızda fayda var.

Söz konusu şey tasarım olduğunda zevkler ve renkler tartışılmaz diyip sözü size bırakıyoruz.

Kazanan: Yok

Samsung Galaxy Tab S7+ vs Apple iPad Pro (2020): Ekran Kıyaslaması

iPad Pro (2020) 12,9 inç boyutunda True Tone destekli Liquid Retina ekran ile birlikte geliyor. Öte taraftan Galaxy Tab S7+'ta 12,4 inç boyutunda Super AMOLED ekran yer almakta. Her iki cihazın da 120Hz ekran yenileme hızlarına sahip olduğunu belirtelim. Açık konuşmak gerekirse iPad Pro'da yer alan Liquid Retina ekran, oldukça başarılı renkler ve görüntüler sunuyor. Ancak Galaxy Tab S7+'ın ekranı da benzer görüntü kalitesini sunduğu için bu noktada farkların epey düşük düzeyde olduğunu söyleyebiliriz.

Kazanan: Muhtemelen yok.

Samsung Galaxy Tab S7+ vs Apple iPad Pro (2020): Performans Kıyaslaması

Galaxy Tab S7+ Snapdragon 865 işlemci ile birlikte geliyor, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile destekleniyor. iPad Pro (2020) A12Z Bionic işlemci ile birlikte geliyor, 6 GB RAM ve seçimlere bağlı olarak 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB depolama alanı ile destekleniyor.

İşlemci tarafına baktığımızda A12Z Bionic gerçekten çok güçlü bir işlemci olarak öne çıkıyor ve çeşitli performans testlerinde Snapdragon 865'i çokça defa geride bırakıyor. Öte taraftan bellek tarafında bulunan ufak farkı Android işletim sisteminden dolayı görmezden gelebileceğimizi söyleyebilirim.

Kazanan: Apple iPad Pro (2020)

Samsung Galaxy Tab S7+ vs Apple iPad Pro (2020): Kamera Kıyaslaması

Bir tablet alırken kaç kişinin kameralara baktığını bilmiyor olsam da bunun kıyaslamasını da yapmamda fayda var.

iPad Pro (2020) 12 MP ve 10 MP çözünürlüğünde iki arka kamera ve LiDAR Sensör ile birlikte geliyor. LiDAR kısa bir şekilde derinlik sensörü olup, şimdi olmasa da ilerleyen dönemlerde artırılmış gerçeklikte çok başarılı deneyimler elde edebileceğiniz anlamına geliyor. Ön tarafta ise 7 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.

Galaxy Tab S7+ 13 MP ve 5 MP çözünürlüğünde ikili arka kamera kurulumu ve 8 MP çözünürlüğünde ön kamera ile kutudan çıkıyor.

Kazanan: Apple iPad Pro (2020)

Samsung Galaxy Tab S7+ vs Apple iPad Pro (2020): Güvenlik Kıyaslaması

iPad Pro (2020) kullanıcı güvenliğini Face ID ile sağlarken Galaxy Tab S7+ bunu parmak izi sensörü ile gerçekleştiriyor. Face ID mevcut durumda mobil cihazlardaki en güvenli biyometrik doğrulama yöntemi olarak öne çıkıyor ve bu nedenle cihazın güvenlik önlemlerini bir adım ileriye taşıyor.

Kazanan: Apple iPad Pro (2020)

Samsung Galaxy Tab S7+ vs Apple iPad Pro (2020): Pil Ömrü Kıyaslaması

Galaxy Tab S7+'ta yer alan 10,090 mAh kapasitesindeki batarya, iPad Pro (2020)'de yer alan 9,720 mAh kapasitesindeki bataryadan teorik olarak daha büyük. Bu kapsamda iPad Pro (2020) ortalama 10 s 16 dk kullanım ömrü sunuyor ancak Galaxy Tab S7+'ın testleri henüz gerçekleşmediğinden konuşmak için erken.

Yine de kağıt üzerinden bir değerlendirme yapabiliriz.

Kazanan: Samsung Galaxy Tab S7+

Kimler Samsung Galaxy Tab S7+ Almalı?

Yukarıdaki kıyaslamaya göz attığımız zaman iPad Pro (2020) yerine Galaxy Tab S7+ tercih etmesi gereken kişileri şu şekilde özetleyebiliriz:

- Aradaki yüksek fiyat farkını ödemek istemeyenler ya da bu farkı farklı şekillerde (ayrıca bir kablosuz kulaklık almak gibi) değerlendirmek isteyenler.

- Android işletim sistemi kullanmak isteyenler.

- 12.9 inç ekranı büyük bulanlar.

- Aksesuar fiyatlarının daha makul seviyelerde olmasını isteyenler.

Kimler iPad Pro (2020) Almalı?

Yukarıdaki kıyaslamaya göz attığımız zaman Galaxy Tab S7+ yerine iPad Pro (2020) tercih etmesi gereken kişileri şu şekilde özetleyebiliriz:

- iPadOS işletim sistemi kullanmak isteyenler.

- Apple ekosistemine dahil olanlar.

- Bütçe yönünde herhangi bir sıkıntı yaşamayanlar.

- Daha güçlü performans isteyenler.

- Uzun süre sürecek yazılım desteği isteyenler.

- Artırılmış gerçeklik ile yakından ilgilenenler. (iPad Pro 2020'de LiDAR Sensör yer alıyor.)

- Daha geniş ekran isteyenler.

Peki siz bu kıyaslama hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu iki model arasında hangisi, hangi nedenlerle tercih edilmeli? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.