Samsung Galaxy Z Flip Özellikleri (Fiyatına Değer Mi?)

Samsung Unpacked etkinliğinde Galaxy S20 serisi ile birlikte katlanabilir ekranlı akıllı telefon Galaxy Z Flip tanıtıldı. Samsung Galaxy Fold’un tasarımsal ve donanımsal olarak tamamıyla yenilenmiş sürümü Galaxy Z Flip özellikleri blog konumuz. Samsung Galaxy Z Flip fiyatını hak edecek özellikler sunuyor mu? İşte Samsung’un yeni katlanan ekranlı telefonu Galaxy Z Flip’in özellikleri

Samsung Galaxy S20 lansmanında S20, S20 Plus ve S20 Ultra olmak üzere üç üst seviye telefonun yanı sıra yeni katlanabilir akıllı telefon modeli Galaxy Z Flip’i gördük. Galaxy S20 serisinden çok daha beğenilen katlanan akıllı telefon, Motorola razr gibi orta sınıf cihaz değil. 6.7 inç 1080p ekran, 7 nm 64-bit Sekiz Çekirdek işlemci (2.95GHz, S20’den daha hızlı), 256GB depolama, 8GB RAM, 3300 mAh batarya ile gelen Galaxy Z Flip’in Türkiye fiyatı 13499 TL. 14 Şubat sevgililer gününde satışa sunulacak Samsung Galaxy Z Flip'in öne çıkan özelliklerine bakıyoruz.

Menteşe geliştirildi

Geçtiğimiz yıl tanıtılan Galaxy Fold’daki menteşe sorunu Galaxy Z Flip’de çözülmüşe benziyor. Galaxy Z Flip, telefonu toz, kir ve darbeden koruyan gizli menteşeye sahip. Samsung, Flip’in 200.000 kereden fazla katlanıp açılabileceğini söylüyor.

Açmadan selfie çekebilirsiniz

Galaxy Z Flip dıştan son derece küçük, 1.1 inç kapak ekranına sahip. Saati ve tarihi kontrol etmek veya gelen mesajlara, aramalara ve diğer bildirimlere göz atmak için iyi ancak başka bir fonksiyonu da var. Arka kamerayla tam boy selfie çekmek için de bu küçük ekranı kullanabilirsiniz. Sesli komutla veya kamera kısayoluna dokunarak, şu anda nasıl çalıştığı net değil ancak hızlı selfie çekmek için Flip’inizi açmanız gerekmeyecek.

Ekran camdan yapıldı

Geçen yılki Galaxy Fold’un Infinity Flex ekranı bir garipti. Camdan yapılmamış, daha ziyade plastik hissi veren polimerden hazırlanmış ince yenilikçi malzeme katmanlarıyla birleştirilmiş bir ekrandı. Galaxy S10’un camına kıyasla harika değildi. Samsung bu konuda çalışmışa benziyor. Galaxy Z Flip, ultra ince ekrana sahip. Camdan yapılmış, parmaklarınızı üzerinde gezdirdiğinizde akıllı telefon kullanıyormuş gibi hissediyorsunuz.

Mini laptop olarak kullanabilirsiniz

Galaxy Z Flip, Galaxy Fold’a kıyasla tasarımsal olarak çok ileride. Telefonu sadece kıvrım noktalarından açarak kullanmak zorunda değilsiniz, tamamen açmadan da kullanabilirsiniz. Buna Flex mod adı veriliyor ve Samsung bunu bir görüntüleme alanı bir etkileşim alanına sahip olmak olarak tanımlıyor, küçük bir çeşit dizüstü bilgisayar gibi. Yarı açıldığında belirli uygulamalar (kamera, YouTube, Dua, Galeri vb.) üstte görseller aşağıda kontroller (klavye, trackpad veya butonlar) iki parçaya bölünüyor. Telefon tamamen açıldığında Çoklu Aktif Pencere uygulamaları yığınlamanızı sağlıyor, böylece çoklu görev PC’deki kadar kolay oluyor.

Ücretsiz YouTube Music Premium aboneliği

Samsung Galaxy cihazları satın alanlara 4 ay ücretsiz YouTube ve YouTube Music veriliyordu. Galaxy Flip, ücretsiz YouTube Premium aboneliği ile geliyor ancak Samsung’un bu teklifi sınırlı değil. YouTube Music Premium fiyatının aylık 13.99 TL olduğunu hatırlatalım.

Galaxy S20 serisi ülkemizde olmasa da 5G destekliyor ancak Galaxy Z Flip’de 5G desteği yok. Isı, maliyet, batarya gibi birçok neden var. Telefonda yüksek hızda indirme hızına ihtiyaç duyuyorsanız Flip 2’yi beklemeniz gerekecek.