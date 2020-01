Samsung Unpacked 2020 Etkinliğinde Neler Tanıtılacak?

Samsung yaptığı açıklama ile birlikte Unpacked 2020 etkinliğini resmen duyurdu. Peki Samsung Unpacked 2020 sırasında neler tanıtılacak?

5 Ocak 2020 tarihinde resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Samsung, Unpacked 2020 için 11 Şubat 2020 tarihini belirtmiş ve etkinlikle ilgili oldukça kısa bir video yayınlamıştı. Bahsettiğimiz videoya hemen altta bulunan tweet üzerinden ulaşabilirsiniz.

Say hello to a whole new Galaxy. Unpacked on February 11, 2020 #SamsungEvent pic.twitter.com/ln1pqt2vu7