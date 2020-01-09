Samsung Unpacked 2020 Etkinliğinde Neler Tanıtılacak?

Samsung yaptığı açıklama ile birlikte Unpacked 2020 etkinliğini resmen duyurdu. Peki Samsung Unpacked 2020 sırasında neler tanıtılacak?

Unpacked 2020'de Neler Tanıtılacak?

5 Ocak 2020 tarihinde resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Samsung, Unpacked 2020 için 11 Şubat 2020 tarihini belirtmiş ve etkinlikle ilgili oldukça kısa bir video yayınlamıştı. Bahsettiğimiz videoya hemen altta bulunan tweet üzerinden ulaşabilirsiniz.

Say hello to a whole new Galaxy. Unpacked on February 11, 2020 #SamsungEvent pic.twitter.com/ln1pqt2vu7 — Samsung Mobile (@SamsungMobile) January 5, 2020

Peki önümüzdeki ay gerçekleşecek olan bu etkinlikte hangi yeni ürünler ile tanışmayı bekliyoruz? Gelin bu ürünlere kısaca bir göz atalım.

Samsung Galaxy S11 - Galaxy S20 (?)

Samsung'un en çok beklenen serilerinden birisi olan Galaxy S11 ailesi önümüzdeki ay tanıtılacak. Bu konuda aksi yönde herhangi bir görüş yok. Ancak bazı küçük pürüzler var ki, yeni serinin Galaxy S11 olarak mı yoksa Galaxy S20 olarak mı adlandırılacağını bilmiyoruz.

Yani evet, yeni bir Galaxy S serisi ile karşılaşacağız. Ancak isim noktasında pek fazla bilgimiz yok. Bu konuda yazdığımız yazıya ulaşmak için buraya tıklayabilir ve isimlendirme noktasında düşündüklerimizi okuyabilirsiniz. Yeni serinin kamera, ekran ve tasarım noktasında oldukça rekabetçi bir yapıda olacağı biliniyor.

Samsung Galaxy Fold 2

Samsung geçtiğimiz sene ilk katlanabilir telefon modelini tanıtmış ancak ekranda yaşanan sorunlar nedeni ile oldukça sancılı bir süreç geçirmişti. Şirket, Unpacked 2020 sırasında yeni bir katlanabilir telefon ile karşımıza çıkacak. Muhtemelen Galaxy Fold 2 olarak adlandırılacak.

Bu model hakkında bilinenler oldukça kısıtlı olsa da, fiyat açısından neredeyse yarı yarıya daha uygun olacağı noktasında görüşler var. Galaxy Fold yaklaşık 1.980 dolar fiyat etiketi ile satılıyor. Yeni modelin 1.000 dolar altı bir fiyata sahip olacağı ifade edilmekte. Bu fiyatla birlikte katlanabilir telefon modellerinin biraz daha ulaşılabilir bir yapıya bürüneceğini söyleyebiliriz.

Bu arada Galaxy Fold modelinin kaç birim sattığını merak ediyorsanız buraya tıklayabilir ve ilgili haberimize ulaşabilirsiniz.

Samsung Galaxy Buds+

Samsung'un yeni kablosuz kulaklık modeli olacağı iddia edilen Galaxy Buds+ da son zamanlarda sıkça gündeme geliyor. Sertifikalar ve raporlar yeni modelle Unpacked 2020 sırasında tanışmamızın mümkün olduğunu gösteriyor. Bu modelle ilgili olarak oldukça farklı görüşlerin olduğunu söylemek mümkün.

İlk sızıntılar sırasında aktif gürültü engelleyici özelliğine sahip olacağı söylenen model, birkaç hafta sonra çıkan raporlarda bu özelliği sunmayacak şeklinde lanse edildi. Yeni modelin neler sunacağı hakkında merak ettiğiniz konular varsa buraya tıklayıp son durumu öğrenebilirsiniz.

Belki Daha Fazlası

Şu aşamada Unpacked 2020 için söyleyebileceğimiz ve kesin gözüyle baktığımız ürünler bunlar. Ancak şirketin bizlerden başarı ile gizlediği başka planları bulunuyor olabilir. Ekstra olarak bir akıllı saat, akıllı bileklik, akıllı ev cihazı veya başka ürünlerle karşılaşmamız mümkün olabilir. Daha fazlası için 11 Şubat 2020 tarihini beklememiz gerekiyor.