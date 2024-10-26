Şehir hayatında bazı noktalarda yaşam çekilmez hale gelebiliyor. Ancak teknoloji sayesinde bu zorlaşan hayat daha kolaylaşabilir. Şehirdeki koşturmaca arasında işleri kolaylaştırıp nefes almak için çeşitli uygulamalardan yararlanılabilir. Biz de bu rehberde şehir hayatını kolaylaştıracak uygulamalar hakkında bilgi vereceğiz.

Şehir Hayatını Kolaylaştıracak 6 Uygulama

Yandex Navigasyon

Armut

Moovit

MyFitnessPal

Google Haritalar

Havaş Mobile

1. Yandex Navigasyon

Şehir hayatını kolaylaştıracak uygulamalar listemizin başında yer alan Yandex Navigasyon birden fazla fonksiyondan oluşuyor. Bu harita ve GPS navigasyon uygulaması sayesinde Türkiye haritası üzerinde geçerli yol tarifleriyle istenilen her yere hızlıca gidilebilir.

Yandex Navigasyon’da rota oluşturulurken 3 adet alternatif rota önerisi yapılıyor. Bunlardan ilki en hızlı olanıdır. İnternet kesildiğinde dahi yola çevrimdışı olarak devam edilebilir. Ayrıca bilgi baloncuklarında devam eden yol çalışmaları ve trafik gibi problemlerde öğrenilebiliyor.

2. Armut

Şehir hayatını kolaylaştıracak uygulamalar listemizde yer alan Armut, iş yeri ve evlerde ihtiyaç duyulan birçok hizmete kolayca ulaşmayı sağlıyor. Armut üzerinden tadilat, sağlık, nakliyat, temizlik, düğün, özel ders vb. birçok alanda hizmetlere ulaşılabilir.

3. Moovit

Toplu taşıma şehir hayatının önemli bir parçasıdır. Moovit tam olarak 20 ülke ve 750 şehirde kullanılıyor. Şehrin trafik durumu hakkında kişiye bilgi verir. Bunun yanı sıra tren, otobüs, metro vb. toplu taşıma ağlarının hem rotaları hem de saatleri hakkında da kullanıcılarına bilgi sunuyor.

4. My Fitness Pal

Şehir yaşamında koşuştururken beslenme düzenimizde maalesef sekteye uğrar. Bu sebeple My Fitness Pal gibi uygulamalar kullanılabilir. My Fitness Pal, diyet listesi sunuyor. Besinlerin kalori hesapları kolayca uygulama sayesinde yapılıyor. Egzersiz takip grafikleri sunan uygulamayla spor destek besinleri de ayarlanıyor.

5. Google Haritalar

Yandex Navigasyon gibi Google Haritalar (Google Maps) uygulaması da şehir hayatını kolaylaştırıyor. Google’ a ait olan bu ücretsiz online çevrimiçi harita hizmeti, çevrim dışı da kullanılabiliyor.

Google Haritalar üzerinden gidilecek konum ve geçmişi kolayca görüntülenebiliyor. Haritadaki önemli olan yerlere bir sonraki arama ulaşabilmek için kolayca ulaşmak mümkün. Bulunulan bölgedeki toplu taşıma araçlarının hem kaçta kalkacağı hem de tahmini varış zamanını da öğrenmek mümkün.

6. Havaş Mobile

Şehir hayatını kolaylaştıracak uygulamalar içerisindeki Havaş Mobile sayesinde kullanılacak havalimanı ya da kente göre hem otobüs güzergahları hem de saat bilgilerine ulaşılıyor. Bulunulan lokasyona en yakın durak hakkında bilgide edinilir. Havaş’ın bağlantılı olduğu bir havalimanıyla uçuş gerçekleştirildiğinde kayıp bagajın durumu sorgulatılabilir.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizin gündelik hayatınızda kullandığınız ve hayatımı kolaylaştırıyor dediğiniz bir uygulama var mı?