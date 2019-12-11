SEO Dostu Bir URL (Bağlantı) Oluşturmanın Yolları

Eski zamanlarda çok karmaşık bir URL yapısı vardı ve insanlar bu web sitelerinin ardında nelerin olduğu hakkında pek bir fikir sahibi olamıyordu. Zaman içinde büyük bir değişim yaşandı. Şimdilerde ise "www.siteadi.com/istenilen" şeklinde kalıcı bağlantı kullanabiliyoruz. Bu kalıcı bağlantıları okumak, web sitesinde yer alan şeyler hakkında bilgi sahibi olmak çok daha kolaydır ve bizi tam olarak nelerin beklediğini öğrenmek çok daha basit bir işlem hâline gelmektedir.

Peki, SEO dostu bir URL nasıl oluşturulur? Bu yazıda, SEO dostu bir URL oluşturmak için kullanabileceğiniz yöntemleri öğreneceksiniz. İşte, SEO dostu bir URL oluşturmak için kullanabileceğiniz yöntemler!

Öncelikle Birincil Anahtar Kelimeleri Seçin

Dünyanın en büyük arama motoru Google başta olmak üzere diğer büyük arama motorları, web sitenizde yer alan içerik hakkında bilgi alırken kalıcı bağlantıları kullanır ve ziyaretçiler web sitenizde nelerin bulunduğuna dair bilgi sahibi olmak için kalıcı bağlantıları kullanır. Geliştirilen algoritmalar bir kalıcı bağlantının karakterlerini tarasa bile sıradan bir insan bunu yapamaz. Bu nedenden ötürü öncelikle önemli anahtar kelimeleri kullanmanız oldukça önemlidir.

Kalıcı bağlantılara mümkün olabildiğince hedef anahtar kelime yerleştirin. Örneğin, hedef anahtar kelime öbeğinin "sanatçılar için metin yazarlığı" olduğunu varsayalım. O hâlde şu biçimde bir kalıcı bağlantı oluşturulabilir: "www.siteadi.com/sanatcilar-icin-metin-yazarligi"

İnsanlar Tarafından Okunabilir Bir Biçimde Düzenleyin

Web sitenizde kısa, mantıklı ve insanlar tarafından okunabilen kalıcı bağlantılara sahip olmalısınız. İnsanların kullandığınız kalıcı bağlantıları anlamaları ve bununla beraber bu kalıcı bağlantıların insanlar tarafından hatırlanmalarının basit olması gerekir.

Nasıl ki yazılarınızın arama motoru optimizasyonu açısından iyi bir durumda olması için yazılarınızı anahtar kelime ile doldurmak mantıksız ise kalıcı bağlantınızı hedef anahtar kelimeler ile doldurmak da aynı şekilde mantıksızdır. Kalıcı bağlantınızı oluştururken olabildiğince mantıklı bir kalıcı bağlantı düşünmeli ve onunla devam etmelisiniz. Aksi durumda ziyaretçilerinizin web sitenize olan yaklaşımı pek hoş olmayabilir.

SEO dostu kalıcı bağlantı oluşturma süreci zor olmak zorunda değildir. Kalıcı bağlantınızı hem insanların anlayabileceği hem de arama motorlarının anlayabileceği bir şekilde düzenlemek için çaba sarf etmeye devam ediniz.