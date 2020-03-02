SEO'nun Küçük İşletmelere Olan Faydaları

Arama motoru optimizasyonu, bir web sitesinin arama motorlarının sonuçlarında daha iyi bir sıralamasının olması için yapılan düzeltmeleri ve izlenen teknikleri içerir. Arama motoru optimizasyonu olmadan bir web sitesinin arama motorları tarafından sevilmesi çok az bir ihtimal hatta imkânsız da denilebilir. Doğru hamlelerle web sitenizi arama motorlarının çok sevdiği web sitelerinden biri hâline getirebilirsiniz.

Arama motoru optimizasyonu için gerekli olan stratejileri uygulamak, küçük işletmelerin yüksek trafikli, hızlı ve kullanıcı dostu bir web sitesi oluşturmasına yardımcı olur ve işletmelere farkındalık yaratmak ve potansiyel müşteriler kazanmak için sağlam bir web sitesi kazandırır.

Bu yazıda, SEO’nun küçük işletmelere olan faydalarını sıraladık. İşte, SEO’nun küçük işletmelere olan faydaları!

1. Web Sitesi Kullanıcı Dostu Olur

Arama motoru optimizasyonu elbette ki web sitenizin arama motorlarının sonuçlarında iyi bir sıralamaya sahip olmasını sağlar ama tek faydası bu değildir. Arama motoru optimizasyonu sayesinde web siteniz harika bir kullanıcı deneyimine sahip olur. Yeni açılan web sitelerinin yüksek trafik elde etmesini ve web sitelerine gelen ziyaretçilerin uzun süre kalmalarını sağlayan web sitelerine dönüşmesine yardımcı olur.

2. Potansiyel Müşteri Kazandırır

Web sitesinin arama motorlarının sonuçlarında iyi bir sıralamasının olması, hedef kitleye ulaşma imkânı verir. Küçük işletmelerin web siteleri ilk sayfada yer alırsa potansiyel müşterilerin web sitesine ulaşma ihtimali web sitesinin ilk hâlinin ulaşma ihtimalinden çok daha yüksek olur.

3. Dönüşüm Oranlarını Artırır

Arama motoru optimizasyonuna dikkat eden web siteleri daha hızlı yüklenir ve kullanıcıların beğenisini kazanır. Kullanıcılar bu tür web sitelerine her türlü cihazı kullanarak erişebilir. Bütün bunlar potansiyel müşterilerin kesinlikle ilgisini çekecektir.

4. Markanın İsminin Bilinmesine Yardımcı Olur

Arama motoru optimizasyonuna özen gösteren web siteleri Google gibi çok sık kullanılan popüler arama motorlarının sonuçlarında daha iyi bir sıralamaya sahip olacağından markanın ismine çok daha fazla insan aşina olur.

Dijital pazarlamanın başında arama motoru optimizasyonuna ve sosyal medya pazarlamasına yatırım yapmak bu nedenden ötürü en iyisi.

5. Rakiplerin Önüne Geçilmesinde Büyük Rol Oynar

İşletmelerin aynı hedef kitlesine, ürünlere ve fiyat etiketlerine sahip olması kaçınılmazdır. Web sitesini arama motorlarının kriterlerine uygun hâle getirmek, rakiplerin önünüze geçmenize çok büyük fayda sağlar.

Arama motoru optimizasyonu geleneksel reklamlardan daha iyi bir seçenektir. Küçük işletmeler çok fazla maliyete ihtiyaç duymadan çeşitli avantajlar elde edebilir. Arama motoru optimizasyonunu ve sosyal medya pazarlamasını kullanarak küçük işletmenizi ciddi oranda büyütebilirsiniz.