Serbest Yazarlık Kariyerini Mahveden 7 Alışkanlık

Güven kazanmak yıllar, kazanılan güveni mahvetmek ise saniyeler sürer. Çoğunuzun buna aşina olduğundan eminiz. Bu serbest yazarlık kariyerinde de geçerlidir. Yazma hizmetleri vermek, çevrimiçi gelir elde etmenin en basit yollarından biridir fakat güven kazanmak için ayırılan zaman, iyi bir gelir elde etmenizin süresini uzatabilir.

Bu bahsedilenlerin dışında, ustalıkla çizdiğiniz serbest yazarlık kariyerinizi bir çırpıda yok edebilirsiniz. Bu yazı, “Serbest Yazar” kariyerinizi mahvetmeden önce kurtulmanız gereken alışkanlıkları içerir. Serbest yazarlık kariyerinizi çizmeden önce bu listedeki alışkanlıklardan kurtulmak için kendinize biraz süre verin.

1. Yeteneğinizi Ucuza Satmak

Müşterilerinizin ihtiyaçlarını karşılayan içerik sunabilen bir yazma becerisine mi sahipsiniz? O zaman sağladığınız değer için ödeme almanız gerekir. Serbest çalışan olarak haklarınız var. Yeteneğinizi ucuza satmayın, serbest yazarlık kariyeriniz bu yüzden mahvolabilir.

2. Sosyal Medya

Twitter, Facebook ve diğer sosyal ağların serbest meslek kariyerinizde büyük oranda olumsuz etkisi olabilir. Serbest çalışanlar için ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz; ancak bu sosyal ağlar sizi görevlerinizi yerine getirmekten uzaklaştırırsa istediğiniz verimliliği elde edemeyebilirsiniz.

Sosyal medyanın dikkatinizi dağıtmasını önlemek için tüm hesaplarınızı kapatın veya düzgün bir şekilde zaman yönetimi için sosyal medya amaçlarına yönelik olumlu ve düzenli bir program belirleyin. Ancak bu şekilde görevlerinize odaklanabilirsiniz.

3. Eleştiri ve Reddedilme

Kimse tamamen mükemmel değildir, olamaz. Serbest yazarken birbirinden farklı müşterilerle karşılaşacaksınız. Bazıları titizdir, bu yüzden sunumunuzdaki her işe ayrıntılı bir şekilde yaklaşmalısınız.

Çalışmanızın bir kısmı imla hataları ve uygunsuz ifadeler içerebilir. Bu, müşterilerin çalışmanızı eleştirmesine ve müşterilerinizin kafasında potansiyelinize yönelik şüpheler oluşmasına yol açacaktır. Kariyerin esasının eleştiri olduğunu unutmamanız gerekir. Ne de olsa, eleştiri, her işte kişi ve kurumları daha iyiye yükseltecek temel unsurdur. Eleştirilere ve reddedilmelere itiraz, müşterilerinizle aranızdaki ilişkiye zarar verebilir çünkü genellikle müşteriler daima haklı olduğuna inanır.

4. Uzmanlık İddiası

Bu, serbest yazarlar arasında çok yaygındır. İşe alınma ihtimalini artırmak için belirli bir alanda uzmanmış gibi davranmak yanlış bir yöntemdir. Tek yaptığınız araştırma mı? O hâlde kendinizi uzman olarak görmemelisiniz.

Müşteriler, bir sektörde uzman olduğunuzu belirttiğiniz an sizden normal araştırmacıların yaptığı gibi sadece bilgi parçaları alarak bir içerik üretmenizi değil, sektörün içini bilen, sektörün uzmanı olarak yüksek kalitede içerik sunmanızı bekler. Daha da kötüsü, başkalarının çalışmalarını intihal etmektir.

Müşterileriniz için ilgi çekici içerikler üretemediğinizde güven problemi ortaya çıkar. Güven işiniz için çok önemlidir. Güvenirliğinizi tehlikeye atmaya niyetli değilseniz sınırlarınızın ötesine ulaşmak için kendinizi zorlamayın.

5. Aşırı İstifleme

Daha fazla para kazanmak için mümkün olduğunca çok sayıda yazmaya alışkın olabilirsiniz. Yapılacak işin miktarını ve teslim tarihlerini bilmeden içerik ürettiğinizde büyük olasılıkla korkunç kalitede içerikler sunacaksınızdır.

Müşteriler sizden mükemmel kalitede bir iş ister ve siz, görevlerinizi yerine getirirken sıkılırsanız serbest yazar kariyerinizi mahvedersiniz.

6. Erteleme

Erteleme kesinlikle başarının engellenmesine yönelik en büyük verimlilik katildir. Bununla başa çıkmak zor bir alışkanlıktır. “Bunu yarın yapacağım” ya da yarın sendromu, birçok kariyerin mahvolmasına neden oldu. Ya bunu aşmanın bir yolunu bulmalısınız ya da sizi etkilemesinden kaçınmalısınız.

Çalışmaya başlamak için kendinizi zorlamak, görevlerinizi parçalara bölmek, havasında olduğunuzu hissetmeseniz bile yazmak, çalışmanızı ertelemekten kaçınmak için uygulamanız gereken çeşitli eylemler arasındadır.

7. Geç Teslim

Müşterilerinizi etkilemek ve gözlerinde değer kazanmak, işinize büyük katkıda bulunacaktır. Bu, kazancınızın artmasına fayda sağlar.

Öte yandan, müşterilere umut vaat etmek tehlikeli bir alışkanlıktır. Müşterilerinizin daha zorlu projeler üstlenemeyeceğinizi düşünmelerini muhtemelen istemezsiniz. Bu sadece onları diğer serbest çalışanlara yönlendirir.