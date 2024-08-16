Seyahat Ederken Gizliliği Korumak için Hangi Teknolojik Önlemler Alınmalı?

Seyahat ederken çeşitli teknolojik önlemler alınarak seyahatte ortaya çıkabilecek sorunların önüne geçilir. Özellikle cihazların ve verilerin çalınması gibi olumsuzluklar alınacak önlemler sayesinde bertaraf edilir. Biz de bu rehberde sizlere seyahat ederken gizliliği korumak için alınması gereken teknolojik önlemler hakkında bilgi vereceğiz.

Seyahat Ederken Alınması Gereken Teknolojik Önlemler

Seyahat ederken gizliliği korumak için alınacak teknolojik önlemler arasında öncelikle ihtiyaçların göz önünde tutulması gerekiyor. Seyahate çıkarken yalnızca ihtiyaç duyacağınız cihaz, mobil veri ve kişisel bilgileri yanınıza almalısınız.

Seyahate çıkarken yanınıza aldığınız cihazlara şifre koyarak başkalarının açmasını önleyebilirsiniz. Laptop, tablet, akıllı telefonlardaki tüm veriler şifrelenerek çalınma gibi durumlarda kişisel bilgiler koruma altına alınır. Aynı zamanda seyahat ederken gizliliği korumak için şu teknolojik önlemler alınmaya çalışılmalı:

1. Cihazlar Güncellenmeli

Seyahate çıkmadan önce aşağıdaki teknolojik önlemleri almak gerekir;

Teknolojik cihazların işletim sistemleri güncellenmeli.

Kişisel elektronik cihazlarda kötü amaçlı yazılım/ anti-virüs yazımlarına karşı özel yazılım yüklenerek virüs taraması yapılmalı.

VPN (sanal özel ağ) kurulup kullanılmalı.

kurulup kullanılmalı. Elektronik cihazlar, kaybolma ve çalınma gibi durumlara karşı yedeklenmelidir.

2. Temel Güvenlik Ayarları Yapılmalı

Seyahatlerde elektronik cihazların temel güvenlik ayarlarını ayarlayarak şifre çalınma gibi durumlarında önüne geçilir. Bu noktada iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) yönteminden yararlanmak çok mantıklıdır. Kişisel e-posta hesapları, bankacılık gibi birçok alanda iki faktörlü kimlik doğrulama yöntemi kullanılarak hesaplar güven altına alınır.

Seyahate giderken yanınıza aldığınız tüm cihazlarda otomatik kilitleme ve parola kullanmanızı tavsiye ederiz. Cihaz kullanılmadığı zamanlarda kilitlenerek 3. şahıslar tarafından kullanılması engellenir. Mutlaka “Cihazımı Bul” özelliği de aktifleştirilmelidir.

3. Halka Açık Wi-Fi’a Dikkatli Bağlanılmalı

Güvenli olmayan Wi-Fi ile internete girildiğinde cihazlara virüs buluşma riski çok yüksektir. Bilgisayar korsanları, halka açık güvensiz Wi-Fi üzerinden elektronik cihazlardan alınan ve gönderilerin verilere kolayca ulaşır.

Dolayısıyla bu durum önemli verilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesine sebep olur. Ayrıca sosyal medya platformlarında konum gibi birçok hassas bilgi dikkatli paylaşılmalıdır. Kaynağı belli olmayan güvensiz ücretsiz indirmeler ve çıkarılabilir medyalarda kabul edilmemelidir.

Herkese açık bilgisayarlardan hassas ve önemli bilgilere giriş yapılmamalıdır. Ücretsiz şarj istasyonları kesinlikle kullanılmamalı. Cihazlarınızın şarjını her zaman kendi şarj aletleriyle doldurunuz.