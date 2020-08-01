Shopify Mağazası İçin Backlink Alma Yöntemleri

Shopify, e-ticaret işletmesi kurmak isteyenlerin veya e-ticaret işletmesi için çevrim içi bir mağaza oluşturmak isteyenlerin basit ve zengin bir çevrim içi mağaza kurmasına imkan veren sayılı kaliteli hizmetlerden bir tanesidir. İnternet siteleri ile öncelerden az çok tecrübesi olanların da tahmin edebileceği üzere çevrim içi mağazanızı oluştumakla sınırlı kalmak çoğu zaman doğru değildir, Shopify mağazası için backlink alma yöntemlerini kullanmak gerekebilir.

Sosyal medya platformlarında reklam verilebilir veya Bing ve Google gibi arama motorlarının sunduğu reklamcılık hizmeti kullanılabilir ama ürünlerinizi ve hizmetlerinizi tanıtmak için herhangi bir ücret vermemek istiyorsanız başvurabileceğiniz bir yöntem daha vardır. Çevrim içi olarak oluşturduğunuz mağazanın tanıtılmasına yardımcı olan bu en etkili yöntemin ismi arama motoru optimizasyonudur.

Arama motoru optimizasyonu tıpkı dünya mutfağına benzemektedir. İçerisinde o kadar fazla tarif vardır ki ilk baktığınız zaman kafanızın karışmama olasılığı bayağı bir düşüktür. Arama motoru optimizasyonu ile ilgili çalışmaları olan kişilerin bütün odağını kesinlikle vermesi gereken iki faktör vardır. Bu faktörlerden birincisi anahtar kelime araştırması, ikincisi ise dijital ortamda önümüze genellikle backlink olarak çıkan geri bağlantılardır.

Geri bağlantılar, internet sitelerinin sizin internet sitenize verdiği bağlantılara verilen isimdir. Geri bağlantıların arama sonuçlarındaki sıralamanın üzerinde etkisi azımsanmayacak kadar büyüktür, internet sitelerinden mümkün olduğunca fazla geri bağlantı almaya ihtiyacınız vardır ama önünüze gelen her internet sitesinden geri bağlantı almak zorunda değilsinizdir ki bu size ve internet sitenize çok fazla zarar verecektir.

Geri bağlantının (backlink) web siteleri için önemlerine yer verdiğimiz makalemizi inceleyerek geri bağlantılar hakkında çok daha fazla bilgi edinebilirsiniz ama geri bağlantıların ne olduğuna ve internet sitelerinin açısından ne kadar çok gerekli olduğuna dair zaten bilginiz varsa burada zaman kaybetmeden doğrudan yüksek kaliteli backlink alma yöntemlerini kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Shopify Mağazası İçin Backlink Alma Yolları

Sizlere verdiğimiz bu yöntemleri okumaya başlamadan önce küçük bir uyarıda bulunmak istiyoruz: Shopify mağazası için backlink alma yolları her ne kadar basit gibi görünse de bu yöntemler çokça çaba gerektiren uzun vadeli işlemlerin bütünüdür. Yüksek kaliteli geri bağlantıları hemen oluşturmak istiyorsanız hemen aşağıda yer verdiğimiz yöntemleri incelemeye başlayabilirsiniz.

1. Misafir (Konuk) Yazarlık

İnternet sitelerinden geri bağlantı almanın en popüler yöntemlerinden bir tanesi misafir veya konuk bloglamadır. Bloggerların arasında oldukça yaygın olan bu yöntem hakkında muhtemelen olumsuz düşüncesi olan tek bir insan yoktur çünkü misafir yazarlara kapısı açık olan blogger, bloguna içerik üretmek için minimum çaba sarf etmektedir.

Misafir yazarlıkla internet sitesine geri bağlantı almak isteyen kişiler, başkalarının blogu için ücretsiz olarak özgün içerik oluşturur ve içeriğin tüm hakkını bloga verir. Blogun sahibi ise misafir yazarın kendisine yazının herhangi bir bölümünde (bu bölüm genellikle yazının sonu olur) kendisini tanıtmasına imkan verir, bu bölümde internet sitenize bağlantı verebilirsiniz.

Misafir yazarlık başvurularının açık olduğu internet sitelerini nasıl bulacağınıza dair bir fikriniz yoksa misafir yazarlık fırsatlarını yakalamak ile ilgili listemizin içerisinde yer alan ipuçlarını inceleyebilirsiniz.

2. Bloggerların Ürün İncelemesi

Shopify'da oluşturduğunuz çevrim içi mağazanıza geri bağlantı almanın bir diğer basit yolu ise bloggerların ürünlerinizi incelemesini sağlamaktır. Ürün incelemesinde bulunan bloggerlar genellikle ürün incelemesinin yapıldığı sayfanın içerisinde ürünün sayfasına yönlendiren bir bağlantı da bırakmaktadır, bunun sizin için büyük bir değere sahip olduğunu unutmayın.

3. Influencer Pazarlama

Sosyal medya üzerinde kendisi çok fazla insanın takip ettiği influencerlar, bu işi çoğunlukla belirli bir ücretin karşılığında yapmaktadır ama bu kişilerin aralarında elbette ki ürünlerinizi ücretsiz olarak tanıtacak kişiler de vardır. Ürünlerinizi ücretsiz veya makul bir ücret karşılığında tanıtma imkanı olan ünlü isimlerle ortak çalışma imkanı elde etmeye çalışmanızı tavsiye ederiz.