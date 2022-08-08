İnternet hayatımıza girdiği günden beridir milyarlarca içerik sanal dünyada dolaşmakta bu içeriklerin kimileri insanlık için çok faydalı olsa da kimileri bir o kadar zarar verebilmekte. Milyarca aramanın döndüğü bu dünyada doğru bilgiye ulaşmak bir gitgide zorlaşmakta. Her gün birçok komplo teorisi ortaya atılırken bir o kadar da bu teorileri çürütmek için bilimden örnekler verilmekte.

Fakat bilimsel örneklerin verilmesi komplo teorilerinin ya da yanlış bilgilerin önünü kesememekte. Bu yanlış bilgiler insanları yanlış varsayımlara yönlendirmekte ve ruhsal olarak zarar vermektedir. Peki bu siberkondria nedir, ne demek? Gelin birlikte bakalım.

Siberkondria Nedir?

Kendi kendine teşhis koymanın aynası olan siberkondria, bir kişinin kendinde duyduğu rahatsızlığı internet üzerinden araştırması ve ilk çıkan bilgilere göre kendine teşhis koymasıdır. Bu sonuçlar çok büyük ihtimalle doğru olmayacaktır. Çünkü teşhis koymak sanıldığı kadar kolay değil ve bir nedenin birden çok sebebi olabilmektedir. Günümüz dünyasında neredeyse her şeyi internet üzerinden bulabiliyoruz bu teknolojinin bize sunduğu nimetler arasında yer alsa dahi kötü yanlarıyla da birlikte geldi. İnsanlar birçok manipülasyona ve yanlış bilgiye kapıldığı bu ortamda doğru arama teknikleri oldukça önemlidir.

Kişilerin basit bir semptomu çok farklı yerlere çekebilmektedir. Psikolojik olarak bu yanılgıya kapılmak kişiye zarar vermektedir. Örneğin: bir baş ağrısının sebebi tümör kaynaklı olduğu internet üzerinde yazabilir ve kişi kendisinde tümör olduğunu kabul eder. Baş ağrısının nedenleri arasında tümör elbette bulunmaktadır. Ancak baş ağrısının birçok nedeni olabilmektedir. Uykusuz geçen bir gecenin ardından baş ağrısı yaşamak beyinde tümör olduğunu göstermez, vücudun uykusuz kaldığının göstergesi olabilir.

Birçok insan doktora gitmeden önce internete başvurmaktadır. Bu aslında internetin doğru kullanıldığı takdirde oldukça doğru bir davranıştır. Fakat gördüğünüz ilk habere ve büyük teşhisleri internet üzerinden kendinize koyamayacağınız için yanlış düşüncelere kapılıp kötü hissetmemek gerekir. Doktorunuzun koyduğu teşhis en doğru ve en güveniliri olacaktır. Bu sebepten ötürü internet üzerinden kendinize teşhis koymamakta yarar var.

İnternet üzerinden kendinize koyduğunuz teşhisler sizleri psikolojik sıkıntılara sokabilir. Aslında sizde hiç var olmayan bir hastalığı kendi kendinize yaratıp acısını yaşayabilirsiniz. Bunun en büyük nedenleri arasında insanları yanlış yönlendiren paylaşımlardır. Bu paylaşımlar birçok açıdan zararlıdır.

Bu içeriğimizde halk arasında hastalık hastalığı denilen siberkondria nedir? Adlı soruyuya cevap verdik. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz, sizce bir gün internet üzerinden konulan teşhisler son bulur mu? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın.