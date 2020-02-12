Sıkıcı Kişilikler ve Donuk Markalar İçin Sosyal Medya Stratejileri

Sosyal medya bazı zamanlar göründüğünden çok daha zor olabiliyor. Bu, hesaplarınızı renkli ve ilginç kılmanın sizin elinizde olduğunu bilmiyorsanız çok olumsuz bir şeye benziyor. Bu yazıda, sıkıcı bir kişiliğe ve donuk bir markaya rağmen sosyal medyada iyi olmanın bazı ipuçları nı derleyeceğiz.

Donuk Markalar İçin Sosyal Medya Stratejileri

Maatteessüf, her marka gösterişli ve ilgi çekici olamıyor çünkü satılan ürünlere ve verilen hizmetlere göre eğlenceli kişilikler markanın ciddiyetsiz olmasına neden olabiliyor. Markanızı sıkıcı bir marka olarak pazarlamanın pek çok yolu vardır.

Markanız İle İlgilenen İnsanları Bulma

Özellikle e-posta yolu ile özel bir şey sunarak insanların markanıza ilgi duymasını sağlamanın birçok yolu vardır. E-posta ile abone olanlara kupon ve benzeri özel fırsatlar sunmak, e-posta ile yapabileceklerinizin en iyilerinden biridir. Bu, hem insanları markanıza teşvik eder hem de daha fazla satış elde etmenizi sağlar.

İnsanları markanızla ilgilendirmenin başka bir iyi yolu ise videolardır. İnsanlar, görsel şeylere daha çok ilgi duyarlar. Görsellere dayanan sosyal medya biçimleri harika olsa da bazı şeylerin en iyi şekilde ifade edilmesi için videoya ihtiyaç duyulur.

İlginç Gönderiler

Bu, içeriklerinizin ilginç olması gerektiği veya gösterişli görsellere ihtiyacınız olduğu anlamına gelmez ancak bazen ilginç ya da estetik açıdan hoş bir görsel kullanmak, bir şeyler satmanın iyi bir yolu olabilir.

Görselleri nasıl ilginç hâle getireceğiniz, markanızı nasıl pazarladığınıza ve genel demografiye bağlıdır. Sosyal medya yayımlarını oluştururken demografik bilgilerinizin kimlerden oluştuğunu ve genel ilgi alanlarının neler olduğunu düşününüz. Ürününüz ya da markanız sıkıcı olabilir ancak ortaya koyduğunuz pazarlamanın da sıkıcı olması gerekmiyor.

İnsanları Dahil Etme

İnsanların, içine karışabilecekleri bir şeye ilgi duymaları çok daha olasıdır. Bu, müşterilerin veya sosyal medya kullanıcılarının yanıtlayabileceği ya da rekabet yaratma amaçlı bir soru sormak kadar basit olabilir. Markanızın etrafında bir vızıltı ya da ilgi alanı oluşturmak, markanızı daha ilginç hâle büründürür.

Yarışmalar

Yarışmalar, insanları sayfanıza dahil etmenin başka bir harika yoludur. Başarılı bir yarışma düzenlemeden önce, bu yarışmanın yeni müşteriler getirmesi için içeriğinizin oldukça heyecan verici olduğundan emin olunuz.

Sıkıcı Bir Kişilik İçin Sosyal Medya Stratejileri

Sıkıcı kişilikler bazen tanıtımını yapmaya çalıştığınız marka veya ürün için en uygunudur. Sosyal medyada vahşi görünüm elde etmenin, profesyonel olmaya çalışan biri için çok da uygun olduğu söylenemez. Sıkıcı olmaya devam ederken müşterilerinizin ilgisini hâlâ üzerinize çekebilirsiniz.

İlgi Alanları

Kimse aynı değildir. Bu yüzden kimse için de sıkıcı tanımı yapılamaz. Demografinize uygun içeriklere sahip olmanız yeterlidir. Daha geniş yelpazedeki insanlara hitap etmeye çalışarak sosyal medyadaki varlığınızın kalitesini düşürmeyiniz.

İstikrarlı Sürdürülen Paylaşımlar

Hesabınızı aktif tutmanız, sosyal medya algoritmalarının yanınızda durması için çok iyi bir yöntemdir. Düzenli olarak gönderiler planlamak, bunun bir parçasıdır. Bu nedenle önceden yayımlanmaya hazır bazı gönderilere sahip olmanız gerekebilir.

Sosyal ağların bazılarında hikâyeleri kullanma fırsatınız da vardır. Bu, insanları güncel tutmak veya sizinle ilgilenmeleri için iyi bir yoldur. Bu, hedef kitlenize heyecan verici şeyler katabilir.

Sorular

İnsanlar, etkileşime girmeye bayılırlar. Sorular sormalı, yorumlara sık sık yanıt vermelisiniz. Bir hikâye yayımlayabilir, insanların görüşlerini alabilir ve ayrıca hikâyenizle ilgili soruları cevaplamalarını sağlayabilirsiniz.İnsanları etkileşimlerle ilgilendirmenin sonsuz yolları vardır. İnsanların ilgisini üzerinizde tutmaya devam etmenin başka iyi bir yolu da dinlemektir. İnsanların yorumlarını aklınızda tutunuz. Hedef kitlenizin neler istediğini ve neler görmek istediğini unutmayınız ve bunlara göre hareket ediniz.