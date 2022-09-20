Her Şeyi Bilen Simpsonlar Doğru Mu Söylüyor?

Dünya üzerinde büyük bir olay yaşandığı zaman, internette direkt olarak gördüğümüz ilk şeylerden biri de Simpsonların daha önceden bu olayı bildiğidir. Simpsonlar zaman zaman birçok sosyal medya mecraları tarafından paylaşılmaktadır. Peki, bu Simpsonlar gerçekten doğru mu söylüyorlar, yoksa bunlar birer kurmaca mı? Gelin, birlikte bakalım.

Simpsonlar Gerçekten Doğruyu Mu Söylüyor?

Özellikle dünyada önemli bir kişinin öldüğü veya ses getirilebilecek bir olayın olduğu zaman birçok yalan haberlerden biri de Simpson'ların daha önce bu olayı dizilerinde gösterdikleri videolar veya görseller paylaşılıyor ancak bu olayların birçoğu Photoshop veya birer çarpıtma.

Bu durumu anlatırken birçok insan safsatadan yararlanıyor. Ancak, Simpsonlar sanıldığı gibi cidden doğru söylemiyor veya gelecekten haberler vermiyor.

Aslında bu durum kısaca şöyle özetlenebilir: Simpsonlar gerçekten doğruyu söylüyor olsalardı birçok kesim tarafından çoktan kabul edilmiş ve tüm dünya Simpsonlar izliyor olurdu. İnsanlar birçok olayın önceden planlandığını düşünüyor ve komple teorilerine inanıyor.

Hatta komple teorilerinin günümüzde en yaygın örneklerinden biri de Bill Gates’in insanlara çip takma sevdası ama ne Bill Gates insanlara çip taktı, ne de Simpsonlar gerçeği söyledi.

Simpsonların Doğruyu Söyledikleri Hakkında Bazı Örnekleri

Simpsonlar Donald Trump'ın başkan olacağını önceden görmüştü;

Simpsonlar gelecekte olacak corona virüsünü biliyordu;

Rusya-Ukrayna savaşını Simpsonlar daha önceden söyle söylenmişti;

Simpsonlar Donald Trump'ın Başkanı Olacağını Önceden Görmüştü

İnternette dolaşan görseller arasında belki de en çok karşımıza çıkan şeylerden biri de Simpsonların geleceği önceden gördüğü ve kanıt olarak Donald trump'ın başkan olacağıdır. Fakat, sanılanın aksine Simpsonlar Donald Trump'ın önceden başkan olacağını görmedi. Önceden yayınlandığı sanılan video veya görsel aslında Donald Trump'ın aday olacağı bilindikten bir süre sonra yayınlanmıştı.

Simpsonlar Gelecekte Olacak Corona Virüsünü Biliyordu

Simpsonların koronavirüsü ortaya çıktıktan sonra en büyük paylaşılan görsellerinden biri de daha önceden Çin'de koronavirüsü çıkacağı söylenmesiydi. Bu durumda diğerleri gibi birer yanılgıydı.

Simpsonlar koronavirüsü hakkında paylaşılan video ve görselde o yıllarda Hanta virüsü bulunmaktaydı. Yani videoda paylaşılan virüs koronavirüsü değil farklı bir virüstür. Son olarak dizide virüs, Çin'de değil Japonya'da yayılıyordu.

Rusya-Ukrayna Savaşını Simpsonlar Önceden Söylemişti

Son zamanlarda ortaya çıkan en büyük Simpson'ların geleceği gördüğü iddialarından biri de Rusya-Ukrayna savaşıydı. Simpsonların paylaştığı görselde Rusya ve Ukrayna resmedilmiş ve fotoğrafta bir Ukrayna bayrağı paylaşılmıştı. Ancak, bu görsel üzerinde oynama yapılmış ve görselin farklı haberlerde de kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Eğer bu gibi yalan haberleri tespit etmek istiyorsanız bir haberin yalan olduğu nasıl anlaşılır? Adlı yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz.

Bu içeriğimizde Simpsonlar doğru mu söylüyor adlı soruya cevap verdik. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz, sizce gerçekten Simpsonlar doğruyu mu söylüyor yoksa tamamen bunlar insanların yaptığı birer çarpıtma mı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmına buluşalım. Peki, Ay'a gerçekten gidildi mi öğrenmek istiyorsanız sizleri yazımıza alalım.