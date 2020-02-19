Sınırlı Kaynaklarla İçerik Pazarlaması Yapmanın Yolları

Yeterli bir bütçe ile markanın ismini duyurmak, hedef kitlenin dikkatini çekmek ve devamlı müşteriler kazanmak çok basit olabilir ama küçük bir işletme olarak bütün bunları yapabilecek bütçeniz olmayabilir. Bu durumda yapabilecekleriniz kısıtlı olsa bile markanızın ismini duyurmak için içerik pazarlamasını kullanabilirsiniz.

İçerik pazarlaması diğer dijital pazarlama stratejilerinden çok daha ucuzdur. Tüketiciler, bu pazarlama yöntemi sayesinde kendilerinin ihtiyaçlarını karşılamanızdan ötürü markanız hakkında olumlu düşünmeye başlamaktadır. İçerik pazarlaması için çok büyük sayılarda ödeme yapmanıza da ihtiyacınız yoktur. Kısıtlı imkânlarla da içerik pazarlaması yapabilirsiniz.

Bu yazıda, sınırlı kaynaklarla içerik pazarlaması yapmanın yollarını sizlerle paylaştık. İşte, sınırlı kaynaklarla içerik pazarlaması yapmanın yolları!

1) İçerik Oluşturmaya Yardımcı Olacak Araçlardan Faydalanma

Bu araçların bazıları ücretsiz bazıları ücretli ama ücretli olanlar da küçük işletmelere yöneliktir. Bu araçları kullanarak içerik oluşturma sürecini inanılmaz derecede kolaylaştırabilirsiniz.

Canva birçok içerik üreticisinin olmazsa olmaz araçlarındandır. Canva ’da bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek şablonlar yer almaktadır.

birçok içerik üreticisinin olmazsa olmaz araçlarındandır. ’da bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek şablonlar yer almaktadır. Konuşmaları metinleştirme aracı birçok cihazda yerleşik olarak bulunmakta ama ne yazık ki bunları içeriklerinde kullanan insan sayısı çok azdır. Konuşmaları metinleştirme araçlarını kullanarak aklınızdaki cümleleri yazıya dökme işlemini daha da kolaylaştırabilir ve daha sonrasında hatalı olan kısımları düzeltebilirsiniz.

birçok cihazda yerleşik olarak bulunmakta ama ne yazık ki bunları içeriklerinde kullanan insan sayısı çok azdır. Konuşmaları metinleştirme araçlarını kullanarak aklınızdaki cümleleri yazıya dökme işlemini daha da kolaylaştırabilir ve daha sonrasında hatalı olan kısımları düzeltebilirsiniz. Hubspot , içerik oluşturmanıza yardımcı olacak çok sayıda içerik şablonuna sahiptir. Hubspot ’un “template” bölümünü kullanarak hazır şablonlardan birini ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

, içerik oluşturmanıza yardımcı olacak çok sayıda içerik şablonuna sahiptir. ’un “template” bölümünü kullanarak hazır şablonlardan birini ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. iMovie , Mac’te ücretsiz olarak kullanılabilmektedir. iMovie ’yi kullanarak YouTube ya da Facebook için kaliteli içerikler oluşturabilirsiniz.

, Mac’te ücretsiz olarak kullanılabilmektedir. ’yi kullanarak YouTube ya da Facebook için kaliteli içerikler oluşturabilirsiniz. Venngage tasarım yönünden yeterli olmayan şirketler için harikadır. Sosyal medya görsellerini, raporları ve infografikleri oluşturmak için kullanabilirsiniz.

2) İnsanların Etkileşimde Bulunacakları İçerikler Üretme

İnsanların etkileşimde bulunacakları içerik üretmek için arama motoru optimizasyonuna, yazım biçiminize ve misafir yazar bulmaya dikkat etmelisiniz.

Arama motoru optimizasyonu (SEO), içeriklerinizin insanların dikkatini çekmesi için oldukça önemlidir. Web sitenizi öne çıkarmak için bir SEO uzmanını işe almaya ihtiyacınız yoktur. Arama motoru optimizasyonuna hâkim olmak biraz zaman alabilir ama bunun size maliyeti olmayacaktır. Ayrıca web sitenizi öne çıkarmak için SEO eklentilerini de kullanabilirsiniz.

Misafir yazar bulmak ise düzenli olarak yüksek kaliteli içerik sunmanız ve Google benzeri arama motorlarının sonuçlarında ilk sıralarda yer almanız için oldukça önemlidir. İçerik üretme konusunda gelişim sağlamak isteyen birçok insan var. Bu insanların birçoğu alanında gelişmek için içerikleri ücretsiz olarak yazacaktır.

3) Kullanıcıları Markanız Hakkında İçerik Oluşturmaya Teşvik Etme

Markanız hakkında kullanıcılar tarafından oluşturulan içerikler, markanızı duyurmak için en etkili yollardan biri olarak bilinmektedir. İnsanları markanız hakkında içerik oluşturmaya teşvik etmek için yapabilecekleriniz alt bölümde yer almaktadır.

Bir yarışma düzenleyin. İnsanları hashtag ’leri kullanmaya yöneltin.

’leri kullanmaya yöneltin. İnsanların ürünlerinize ilişkin incelemelerini derleyin ve bunları reklamlarınızda referans olarak kullanın.

İnsanların ürünlerinize ilişkin sorunlarını sosyal medya platformlarında bulun ve bu insanların sorunlarını çözmek için her gün zaman ayırın. Bu hem müşterileri memnun etmenize hem de memnun edilen müşterilerin markanız hakkında içerik oluşturmasına yardımcı olur.

4) Çok Trafik Çeken İçerikler Oluşturma

Geçmişteki yazıları ele alın. Bu yazılar arasında en çok trafik alan yazı bir sonraki yazınız için size harika bir örnektir. Bir yazı yazacakken en yüksek trafik hangi yazınıza ait ise o yazıyı örnek alarak yazmalısınız. Örneğin, bu yazı infografik formatta yazılmış ise içeriğinizi bir sonraki yazınızda da infografik biçiminde sunabilirsiniz.

5) Çok Fazla Harcama Yapmadan Video Oluşturma

Videoların son zamanlardaki popülaritesinden haberdarsınızdır. Sosyal medya pazarlama stratejinizde videolara yer vermeyi bu yüzden istiyor olabilirsiniz ama düşük bir bütçe ile video oluşturmak sizin için zor olabilir.

Günümüzde pazarlama tamamen özgünlük ile alakalıdır. Bu, video içeriklerini artırmak isteyen işletmeler için oldukça yararlıdır. LightWorks, VideoShop, Adobe Premiere Clip gibi araçlar, videolarınızı süslemeniz için size önerebileceğimiz en harika araçlardandır. Bu araçları kullanarak çok fazla harcama yapmanıza gerek olmadan harika videolar oluşturabilirsiniz.