Sitenizin Hız Performansını Kontrol Edebileceğiniz 6 Araç

Google, arama sonuçlarındaki sıralamanızı belirlerken sitenin yükleme hızını da dikkate alıyor. Bu çok büyük etki yaratacak bir etken değil ama yine de geliştiriciler bu durumu göz önünde bulundurmalı. Çünkü ziyaretçiler bekletilmeye gelemez, zamanları çok değerli. Sitenize gelen hiç kimse yarım asır beklemekten hoşlanmaz.

Konuyu biraz daha açacak olursak, siteniz yavaşsa çok fazla ziyaretçi kaybedersiniz. Ziyaretçi demek, trafik demek. Yavaş yüklenen bir sitenin sonuçlarını göz ardı ederseniz domino etkisi yaşayabilirsiniz.

Site hızlandırma çalışmalarına başlamadan önce internet sitenizin hızını ölçmek ve yavaş olmasının nedenlerini saptamak çok önemlidir çünkü internet sitenizi yavaşlatan unsurları tespit etmeden işlem yapmanız doğru olmaz. Bu yazı, sitenizi daha iyi anlamanıza ve analiz etmenize yardımcı olacak bir dizi internet sitesini içerir.

Pingdom, internet sitenizin yüklenme süresini ayrıntılı bir şekilde öğrenebileceğiniz önemli bir araçtır. HTML, Javascript, CSS, iframe kodları, fotoğraflar internet sitenizin yavaş açılmasına neden olabilir. Bu aracı kullanarak her bir öğenin yüklenme süresini, boyutunu ve toplam öğe sayısının olduğu bir rapor görüntüleyebilirsiniz.

GTmetrix, Yslow ve Google Page Speed gibi iki büyük Firefox performans eklentilerinin birleştirilmiş hâlidir. GTmetrix, internet sitenizi geliştirmek için nelere ihtiyacınız olduğunu size söyler. Yslow ve Google Page Speed, Firefox için önerilse de diğer tarayıcılara da uygulanabilir.

Load Impact, her gün binlerce ziyaretçinin ziyaret ettiği büyük bir internet sitesi için çok mühim bir araçtır. Ücretsiz planda yüklenme performansını 50 benzersiz kullanıcı ile kontrol edebilirsiniz.

Sitespeed.me, sayfanızdaki tüm görsellerin, CSS, JavaScript ve diğer site yavaşlatıcı unsurların sitenizin açılış hızını ne kadar etkilediğini gösterir. İnternet sitenizin açılış hızını iyileştirmek için nereden başlayacağınızı öğrenmenizi sağlayacaktır.

İnternet sitenizin açılış hızını öğrenmek için önemli bir araçtır. Sitenize gelen bir ziyaretçinin tarayıcısında sayfanın ne kadar hızda açıldığını öğrenmek için kullanabilirsiniz.

Belirli bir internet sitesinin ne kadar hızlı açıldığını gösterir. Bu, internet sitenizin ne kadar hızda yüklendiğini öğrenmeniz ve internet sitenizi buna göre optimize etmeniz için kullanabileceğiniz en önemli araçlardan biridir.