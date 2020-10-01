Siyah Ekran Sorunu ve Çözümü - Bilgisayarlar, akıllı telefonlar ya da diğer cihazlar zaman zaman çeşitli sorunlarla karşınıza çıkabilirler ve bunların en yaygınlarından birisi de siyah ekran sorunu olarak bilinir. Kısa bir şekilde özetlemek gerekirse cihazı açarsınız ancak ekranda herhangi bir şey yoktur. Peki bu başınıza geldiğinde ne yapabilirsiniz?

Siyah Ekran Sorunu Nasıl Çözülür?

- PC Siyah Ekran Sorunu

Öncelikli olarak dikkat etmeniz gereken şey, açılmayan bir ekranın monitörden ya da monitörler bilgisayar arasında yaşanan bir bağlantı sorunundan kaynaklanıyor olabileceğidir. Eğer masaüstü bilgisayar kullanıyorsanız kasayı başka bir monitöre bağlamayı ya da farklı bir kablo kullanmayı deneyebilirsiniz.

Tabii dizüstü bilgisayar için işler bu kadar basit değil. Bu noktada bazı sökme işlemleri gerekebilir ve yeterince uzman değilseniz bunu kendi başınıza yapmanız daha ciddi sorunların ortaya çıkmasına yol açabilir. Ancak bunu denemeden önce yazıyı okumaya devam etmeniz daha doğru olacaktır.

Bu sorunun ikinci nedeni, sistem dosyalarında bulunan bir bozulma olabilir. Buradaki ince detay, BIOS ekranının gelip gelmediğidir. Bu gibi durumlarda, hemen üstteki bağlantıdan da ulaşabileceğiniz gibi, bir programdan yardım almak ya da sıfırdan kurulum yapmayı sağlamak mantıklı olacaktır.

- Akıllı Telefon Siyah Ekran Sorunu

Öte taraftan, her ne kadar, bu sorun bilgisayarlara özgü gibi gözüküyor olsa da aslında akıllı telefon kullanıcıları için de nispeten yaygın bir sorundur. Buradaki yöntemler cihaz bazında değişiklik gösterir ancak ilk denemeniz cihazı tuşlar aracılığı ile sıfırlamak olacaktır.

Android cihazlarda bunu genellikle ses kapama ve güç tuşuna birkaç saniye boyunca basılı tutarak yaparsınız. iOS cihazlarda ise ses artırma ve ses kısma tuşlarına birkaç saniye basılı tutarak yapabilirsiniz. Yine de cihazınız için hangisinin işe yarayacağını resmi destek sayfalarından öğrenmeniz gerekiyor.

- Bilgisayarım ya da Akıllı Telefonum Açılmıyor

Eğer yukarıdaki çözüm yollarına göz atmanıza ve denemenize rağmen herhangi bir başarıya ulaşamadıysanız, yapmanız gereken şey profesyonel bir yardım almak olacaktır. Bu gibi durumlarda yetkisiz müdahaleler cihazınızın garantisinin yok olmasına ve daha ciddi sorunlara yol açabileceği için dikkatli olmanızı tavsiye ederiz.

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