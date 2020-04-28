Skype Çalışmama Sorunu iPhone'da Nasıl Düzeltilir?

Skype, sesli ve görüntülü iletişim için en popüler uygulamalardan bir tanesidir. Mobil ve PC platformunda yer alan Skype, herhangi bir platformda bazen beklenmedik sorunlar ile karşılaşabilirsiniz. Kullanıcılar, iPhone’da da Skype çalışmama sorunu ile karşılaşabiliyor. Peki, iPhone'da Skype çalışmama sorunu nasıl düzeltilir?

Skype Çalışmama Sorunu iPhone

iPhone'da Skype çalışmama sorunu düzeltmek için yapabileceğiniz bazı yöntemler yer alıyor. Bu yazıda, iPhone’da Skype çalışmama sorununu nasıl düzeltebileceğinizi öğreneceksiniz.

1. İnternet Bağlantısını Kontrol Edin

iPhone’da Skype çalışmama sorunu, internet bağlantısı ile alakalı olabilir. Kablosuz internet ağına bağlıyken bu sorun ile karşılaşıyorsanız modemi yeniden başlatabilir veya sinyal gücünü artırmayı deneyebilirsiniz.

2. iPhone’u Yeniden Başlatın

iPhone’unuzda Skype çöktüğünde uygulamayı kapatmak ve ardından yeniden başlatmak akla gelir. Bu sorunu çözmek için oldukça etkili bir yöntemdir ancak uygulama hiç açılmazsa cihazınızı yeniden başlatmanız gerekir. iPhone’unuzu yeniden başlatmadan önce etkin olan diğer uygulamaları kapatmayı ve hemen ardından Skype’I açmayı deneyebilirsiniz.

3. Skype’ı Güncelleyin

Bazen uygulamada çalışmama sorununa neden olabilen bir hatadan dolayı iPhone’da Skype çalışmayabilir. Geliştirici ekip, sorunu tespit eder ve ardından yeni güncelleme yayınlar. İphone’unuzda Skype çalışmama sorunu ile karşılaştıysanız Skype’ı en son sürüme güncellemelisiniz. Skype’ı iPhone’da yer alan App Store üzerinden güncelleyebilirsiniz.

4. iOS’u Güncelleyin

iOS’u güncellemek, iPhone’da Skype çalışmama sorununa neden olan hatanın giderilmesine yardımcı olabilir. iPhone üzerinden Ayarlar menüsünü açın. Daha sonra Genel kategorisine dokunun ve hemen ardından yazılım güncelleme seçeneğine dokunun. Bu işlemin ardından iPhone’unuz yeni bir iOS sürümünün olup olmadığını kontrol edecektir. Yeni bir iOS güncellemesi varsa “İndir ve Yükle” butonuna dokunarak iOS’u güncelleyebilirsiniz.

5. Skype’ı Yeniden Yükleyin

Eski veya hasarlı uygulama dosyaları, bazen bir uygulamanın düzgün bir şekilde çalışmamasına neden olabilir. Böyle bir durumda uygulamayı cihazınızdan silip ardından tekrar yüklemeniz gerekir. iPhone’unuzda Skype uygulamasını sildiğiniz takdirde yalnızca eski veya hasarlı dosyalar değil aynı zamanda uygulamanın bütün dosyaları da silinecektir. Bu durum, Skype’ı tekrar yüklediğinizde uygulama içerisinde kişiselleştirme ayarlarını tekrar yapmanız gerekeceği anlamına gelir.

6. Skype’ın Sunucu Durumunu Kontrol Edin

Bazen sorun cihazınızdan kaynaklanmayabilir. Bütün yöntemleri denedikten sonra hala Skype çalışmıyorsa sunucu durumunu kontrol etmelisiniz. Skype’ın sunucu durumunu https://support.skype.com/tr/status/ web sitesinden kontrol edebilirsiniz. Skype’ın sunucu durumunu kontrol edebileceğiniz web sitesinde “Skype Durumu: Normal Hizmet” yazmıyorsa sunucularda sorun olabilir.