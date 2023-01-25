Skype Grup Konuşmalarında Sesli Bildirimleri Devre Dışı Bırakma Nasıl Yapılır?

Skype, grup konuşmalarında bildirim kapatma işleminin yapılabilmesine imkân tanıyor. Peki, mesajlaşmanın yanı sıra görüntülü ve sesli görüşme imkânı sunan popüler iletişim hizmetinde bildirimleri kapatabilmek için hangi adımları uygulamak gerekiyor? Bu yazıda merak edilen soruyu yanıtlayacağız.

Popüler iletişim hizmeti Skype, uzak toplantılar ve görüşmeler için kullanılan en popüler uygulamalardan biri. Hem masaüstünde hem de mobilde kullanılabilen uygulamada dahil olduğunuz grup konuşmaları varsa ve sürekli gelen bildirim seslerini kapatmak istiyorsanız yapmanız gerekenleri bu makalemizde bulabilirsiniz.

Skype’taki grup konuşmalarından gelen yeni mesaj uyarılarından rahatsız oluyor ancak bu konuşmadan ayrılamıyorsanız uyarı bildirimlerini sessize alabilirsiniz. Oldukça kolay bir şekilde yapabileceğiniz bu işlem sonunda, gelen mesajları görebilecek fakat bildirim seslerini duymayacaksınız.

Skype Bildirimlerini Kapatma Adımları

Skype'ı açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Profil resmine tıklayın.

Ayarları görüntüleyin.

Bildirimler kategorisine girin.

Kapatmak istediğiniz bildirimleri devre dışı bırakın.

Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kullanılan iletişim hizmetinde bildirimleri çok pratik bir şekilde kapatabilmeniz mümkün. Bu işlemi gerçekleştirmek için yalnızca birkaç adım uygulamanız yeterlidir. İşlemi tamamladığınızda bildirimler sessize alınmış olacaktır.

Söz konusu işlemi gerçekleştirmek için ilk olarak Skype isimli popüler programı açmanız gerekiyor. Programı açtıktan sonra oturumunuz açık değilse üyelik bilgilerinizi yazın ve hemen ardından hesabınıza giriş yapın.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra programın arayüzü ile karşılaşacaksınız. Açılan pencere üzerinden profil resmine tıklayın. Bunu yaptığınızda çeşitli seçenekler çıkacak. Bu seçenekler arasından ayarlar menüsüne girin.

Ayarlar menüsü üzerinden Bildirimler kategorisini görüntüleyin. Kategoriyi açtıktan sonra "Sohbet Bildirimleri" ve "Bildirim Sesleri" dahil olmak üzere çeşitli seçenekler ile karşılaşacaksınız. Kapatmak istediğiniz bildirimleri devre dışı bırakın. Bu adımı uyguladığınız takdirde Skype'ta bildirimleri sessize alma işlemi gerçekleşmiş olacaktır.

Bu yazıda dünyanın en popüler hizmetlerinden bir tanesi olan Skype'ta grup konuşmalarında bildirim seslerinin nasıl sessize alınacağını açıkladık. Rehberimizde bulunan adımları uygulayarak işlemi tamamlayabilirsiniz. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Ayrıca hesap açmadan ve indirme işlemini gerçekleştirmeden popüler iletişim hizmetini kullanmak istiyorsanız hesap ve program olmadan Skype görüşmesi nasıl yapılır sorusunu yanıtladığımız yazıya göz atabilirsiniz. Rehberde bulunan adımları uygulayarak Skype'ı tarayıcı üzerinden kullanabilirsiniz.