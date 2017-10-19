Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Skype, yazılı, sesli ve videolu görüşmeler yapabilmenizi sağlıyor. İşiniz gereği Skype’ta gelen sesli veya videolu çağrıları otomatik yanıtlamanız gerektiğinde bunu ek bir uygulama olmadan kolayca ayarlayabiliyorsunuz. Bu rehberimizde, Skype’ta gelen çağrılar otomatik olarak nasıl yanıtlanır? sizlere anlatacağız.

Skype’ın otomatik çağrı yanıtlama özelliğini birçok amaç için kullanabilmeniz mümkün. Örneğin; küçük çaplı bir destek hizmeti veriyorsanız ve müşterilerinizi bekletmek istemiyorsanız bu özelliği kullanabilirsiniz. Bu özelliği aktifleştirmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Öncelikle Skype uygulamasının üst menüsünden Araçlar > Seçenekler menüsüne gidiyoruz. Kısayol olarak CTRL + , tuşlarını kullanabilirsiniz. Seçenekler menüsünde Çağrılar sekmesine tıklıyoruz.

Çağrı Ayarları’nda sağ altta bulunan Gelişmiş Seçenekleri Göster butonuna tıkladıktan sonra liste genişleyecektir. Sadece sesli çağrıları otomatik yanıtlamak istiyorsanız “ Gelen çağrıları otomatik yanıtla ” seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Görüntülü çağrıları da kabul etmek isterseniz, hemen altta bulunan “ Bir görüşme yapıyorken kameramı otomatik başlat ” seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Bu adımlardan sonra Kaydet butonuna tıklamanız yeterli olacaktır.

Gelen bir çağrıyı otomatik olarak yanıtladığınızda, başkasından gelecek çağrılar bildirim olarak görünecektir. Yani aynı anda birden fazla kişinin çağrısını otomatik yanıtlama gibi bir durumla karşılaşmıyorsunuz.