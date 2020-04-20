Yeni tip koronavirüs salgını ile birlikte uygun pozisyonda çalışan kişiler evden çalışma sistemine geçti. Bununla birlikte video konferans uygulamalarına talep ciddi oranda arttı. Bu noktada kullanımı kolay video konferans uygulamaları oldukça popüler hale geldi. Skype, ekip üyelerinin istediği zaman istediği yerden iletişim kurabilmesini mümkün hale getiriyor. Peki, Skype video konferansı nasıl yapılır?

Sesli ve HD çözünürlüğünde görüntülü arama desteğine sahip olan Skype’ta video konferansı özelliği bulunuyor. Bu özelliği kullanarak video konferansı yapabilmeniz için kayıt olmanız gerek yok ve hatta Skype uygulamasına dahi ihtiyacınız yok. Davet ettiğiniz kişilerin bilgisayarında Skype yüklü olmasa bile web tarayıcısı üzerinden video konferansına katılabilirler. Bu sebepten dolayı Skype’ta hızlı ve pratik bir şekilde video konferansı yapabilirsiniz.

Yeni tip koronavirüs salgını ile birlikte video konferans uygulaması Zoom da tüm dünyada kısa sürede popüler oldu ancak güvenlik açığı nedeniyle gizlilik konusunda bazı sorunları bulunuyor. Her ne kadar Zoom ekibi, güvenlik güncellemeleri yayınlasalar da kullanıcıların kafasında çeşitli soru işaretleri yer almaya devam ediyor.

Skype, ekip çalışmaları için oldukça kullanışlı olan ekran paylaşımı özelliğine sahiptir. Skype, ekran paylaşımı özelliği sayesinde ekip üyeleriniz ile cihazınızın ekranını paylaşabilirsiniz. Ekran paylaşım özelliği, bir proje üzerinde çalışırken oldukça kullanışlıdır. Skype’ta uçtan uca şifreleme özelliği de bulunuyor.

Skype Video Konferansı nasıl başlatılır?

Kolay bir kullanıma sahip olan Skype’ta hızlı ve pratik bir şekilde video konferansı yapabilirsiniz. Peki, Skype video konferansı nasıl yapılır? Aşağıda yer alan adımları uygulayarak Skype’ta video konferansı yapabilirsiniz.