Slack Arşivini Discord’a Taşıma Nasıl Yapılır?

İş dünyasında ekiplerin çalışmalarını yürüttüğü Slack uygulamasının ücretsiz sürümü, sadece üç aylık mesajlarla sınırlıdır. Fakat Discord’ta kullanıcı silene kadar mesajlar saklanabilir. Bu sebeple kullanıcı dilerse Slack arşivini Discord’a taşıma işlemini yapabilir.

Şirketlerde ekip yönetimi için Slack güzel bir uygulamadır. Ancak çevrimiçi topluluklar ve arkadaş grupları için Slack uygulaması çok kullanışlı değildir. Çünkü uygulamada üç ayı geçen eski mesajlarla diğer özelliklere erişim imkansız hale geliyor. Kullanıcı eğer 7.25 ABD doları öderse tüm özelliklerden yararlanabiliyor.

Discord uygulamasındaysa Slack’in ücretli olarak sunduğu tüm özelliklerden bedava yararlanmak mümkün. Eğer Slack üzerinde uzun mesaj geçmişine sahipseniz ve silinmemesini istiyorsanız Discord’a taşıyabilirsiniz.

Slack Arşivini Discord’a Taşıma Yöntemleri

Slack arşivini Discord’a taşımak için aşağıda belirtilen yöntemler takip edilmelidir:

1.Slack Arşivi Dışa Aktarılmalı

İlk olarak Slack arşivi dışa aktarılıp sonrasında Discord’a taşınır. Bu yöntem için dışa aktarılmak istenen Slack arşivinde yönetici olmak gerekiyor. Slack’a giriş yapıp sol üst köşede konumlanan kullanıcı adına tıklanmalıdır.

“Ayarlar” ve “Yönetim” kısımlarına mousla gelinip daha sonra “Workplace Ayarları” butonu seçilir. Tarayıcıda “Verileri İçe / Dışa Aktar” sekmesi ekrana yansır. Buradan da “Ayarlar ve İzinler” sayfasına giriş yapılır. Akabinde “Dışa Aktar” sekmesi seçilir.

İndirilmek istenen arşivin tarih aralığı seçilir. “Dışa Aktarmayı Başlat” seçeneğine tıklanarak işlem gerçekleşir. Slack arşivinin büyüklüğü ve küçüklüğü, dışa aktarma süresini belirliyor. Dışa aktarma işlemi bittikten sonra Slackbot DM atar. Arşiv “ZIP” dosyası şeklinde kullanıcıya sunulur.

2. Bot Oluşturma

İlk olarak cihaza Slackord2 kurulmalıdır.

kurulmalıdır. Slackord2’den Discord botuna kolayca bağlanılır.

Yukarıdaki Slack arşivini dışa aktarma işleminde indirilen arşivler ayrıştırılır.

Daha sonra kullanıcı dilediği Discord kanalına arşivi yapıştırıp gönderebilir.

Cihaza Slackord2 indirilir. Yalnız Slackord2 açılmadan önce mutlaka Discord botu kurulumu gerçekleştirilmelidir. Daha sonra “Yeni Uygulama” sekmesine tıklanıp kullanıcı dilediği gibi adlandırabilir. Sol kenar çubuğunun OAuth2 altında yer alan "URL Oluşturucu" sekmesine tıklanır.

Hemen akabinde Discord Bot tuşlanır. Ekrana “Bot İzinleri” alanı gelecek oradan da “Yönetici” seçilir. Aşağıya doğru kaydırılıp ekranın altındaki oluşturulan URL kopyalanmalıdır. Kenar çubuğu üzerindeki Discord Bot kısmına yeniden gidilir. Kullanıcı isterse Discord Bot’a özel kullanıcı adı ve simge de belirleyebilir. “Genel Bot” ile “Requires OAuth2 Code Grant” kapalı duruma getirilmelidir.

Ayrıca “Mesaj İçeriği Amacı" da açık konumda olmalıdır. Bu ayarlamalar yapıldıktan sonra sistem değişikliklerin kayıt edilip edilmemesi noktasında kullanıcıya soru sorar. “Kaydet” butonuna tıklanıp sayfanın en üst tarafına gidilip “Jetonu Sıfırla” butonu seçilmelidir. Simge kopyalanıp önceden kopyalanan URL’e gidilir. Kullanıcı istediği Discord sunucusuna Bot’u ekleyebilir. Slack gönderilerinin taşınacağı Discord sunucusu seçilmelidir.

3. Slack Arşivini Taşıma

Yukarıdaki adımlardan sonra bilgisayardan Slackord2 açılabilir. Fakat kullanıcıdan bu aşamada Bot jetonu istenecek. Bot jetonu ilgili alana yapıştırılır. Böylelikle ekrana “Bot bağlantısı şimdi etkinleştirildi” şeklinde mesaj gelir. Yalnız daha bağlantı sağlanamaz.

Bağlantı kurma yerine “Dosya > JSON Klasörü İçe Aktar” seçilir. Önceden indirilen Slack arşivi incelenip taşınmak istenen kanal klasörü açılır. Arşivin boyutuna göre ayrıştırma işlemi sürer. Ayrıştırma işlemi devam ederken Discord’ a gidilir. Aynı isimde metin kanalı oluşturulur. Slackord üzerinde ayrıştırma tamamlandıktan sonra “Ayarlar > Bot Bağlantısı > Bağlan” adımları takip edilir. Discord kanalına arşivlerin aktarılması için kanala “Slackord” yazılmalıdır.

Yazımızda Slack arşivini Discord’a taşıma yöntemlerinden bahsettik. Ayrıca Slack’te Yaşanan En Yaygın Sorunlar ve Çözümleri başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.