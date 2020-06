Kullanıcıların Slack nedir, ne işe yarar gibi araştırmalarda bulunduğu Slack (Searchable Log of All Conversation and Knowledge), proje yönetiminde ekiplerin iş birliği yapmak için kullandığı bir uygulamadır. İlk kez 2013 yılında piyasaya sürülen bu program, 2003'te kullanıcılarla buluşan Skype gibi dev bir iletişim programına nazaran çok daha yeni bir programdır. Dünya genelinde "e-posta katili" olarak bilinmektedir. Peki, Slack nedir? Ne İşe yarar?

Mesajlaşma hizmetlerinin e-postaların yerini tuttuğu bugünlerde bu iletişim programının temel amacı da diğer mesajlaşma hizmetleri gibi kullanıcıların aldığı e-posta sayısını azaltmaktır. E-postalar kullanıcılara ek bir sorumluluk vermektedir. Bu program ise tüm iletişim kanallarını bir arada tutmaktadır. Kısacası, bu programla iletişim kurmak basit ve etkili bir hâle gelmektedir.

Slack Nedir?

Slack, en başta belirttiğimiz gibi, ekiplerin projelerini iş birliği yaparak yönetmesine yardımcı olan popüler bir uygulamadır. Kapalı görüşmelerden oluşan Skype'ın aksine genel olarak yapılandırılması çok daha basit olan kanallar sunar. Görüşmeler özel olmadıkça halka açıktır, herkes tarafından görülebilir ancak özel mod etkinleştirildiğinde sohbet sadece belirli kişiler tarafından görüntülenir.

Slack Ne İşe Yarar?

Şirketin kurucusu Steward Butterfield, programı kullanmanın normal e-postaları kullanmaktan çok daha yararlı olduğunu vurgulamaktan hoşlanır. Programla özel görüşmeler ve ekip görüşmeleri yapmak, birbirinden farklı amaçlar için kanallar oluşturmak gibi ekip iş birliğini kolaylaştıran özellikler vardır. Slack gerçekten de son derece yararlı bir programdır. Bunun sebebini merak ediyorsanız bu iletişim programının temel özelliklerini hemen aşağıda inceleyebilirsiniz.

İlgi Çekici Slack Özellikleri

Planları unutmak mümkün değildir çünkü hatırlatıcı özelliği vardır. Dropbox, Trello, GitHub, Google Drive ve Twitter gibi sosyal ağlar ile çalışır. Özel görüşmeler düzenlenebilir. Tüm sohbetler varsayılan olarak arşivlenir. Bu sohbetlerde yer verilen dosyalar, bağlantılar ve benzerleri hızlıca bulunabilir. Birbirinden farklı iki bot türü vardır. Bu botların her biri farklı bir amaca hizmet etmektedir. Kullanıcıların meşgul olduğu zamanları belirtmeleri için "rahatsız etmeyin" özelliği vardır. Sadece gönderilen mesajları ve dosyaları hızlıca bulmakla sınırlı kalmamaktadır, kapsamlı bir arama özelliği vardır. Yapılacaklar listesi oluşturulabilir. En popüler internet sitelerinden biri olan Giphy'den GIF göndermek için /giphy komutu gibi kullanışlı komutlar vardır. Bu komutlara hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

En Önemli Slack Komutları